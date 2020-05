PR N° C2957C



STMicroelectronics publie son rapport annuel sur

le développement durable



Genève, le 12 mai 2020 - STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, publie ce jour l’édition 2020 de son rapport annuel consacré au développement durable. Cette 23ème édition revient en détail sur les faits marquants et les performances enregistrées par ST dans ce domaine au cours de l’année 2019. La Société présente ses ambitions et ses objectifs à l’horizon 2025 en ligne avec les dix principes du Pacte mondial et les objectifs de développement durable des Nations Unies1.

« Le développement durable est l’un des trois piliers de la proposition de valeur de ST. Cette démarche est profondément ancrée dans l’ADN de notre entreprise, ainsi que dans les activités quotidiennes de ses 46 000 employés exceptionnels qui démontrent une fois de plus leur résilience, leur créativité et leur engagement envers nos communautés au cours de cette période particulièrement difficile. Nous abordons le développement durable en saisissant les opportunités et en relevant les défis associés aux tendances à long terme qui transforment nos sociétés : nos technologies sont les catalyseurs d’une mobilité plus sûre et plus propre, d’une gestion avancée de l’énergie et de la consommation électrique d’une multitude de systèmes et d’appareils, et sont au cœur de l’Internet des objets et de la 5G. En abordant ces opportunités et ces défis, nous ouvrons la voie à une croissance durable à long terme pour ST en tant qu’entreprise mondiale, ainsi que pour nos partenaires et pour la société au sens large », a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics.

Faits marquants de l’année 2019 :

Société et activité

Notre chiffre d’affaires net a atteint 9,56 milliards de dollars, la marge d’exploitation est ressortie à 12,6 %, et nous avons investi 15,7 % de notre chiffre d’affaires en R&D pour soutenir l’innovation ;

62 % de nos nouveaux produits ont été reconnus « responsables », c’est à dire comme des produits apportant un fort impact positif sur la planète et la société ; ce chiffre représente une augmentation de 24 % par rapport à 2018 (dans le cadre de notre programme Technologie durable lancé en 2011) ;

Nous avons renforcé notre programme d’audit des fournisseurs en appliquant les standards et la méthodologie RBA 2 d’un bout à l’autre de notre chaîne d’approvisionnement ; notre objectif est d’inciter nos fournisseurs à exercer leurs activités de manière responsable ; 99 % des nouveaux fournisseurs ont été évalués en fonction de critères sociaux et environnementaux ;

Employés et communautés

ST a continué à promouvoir la santé et le bien-être de ses employés ; en 2019, 97 715 actes médicaux ont ainsi été réalisés dans le monde au lieu de 87 742 en 2018 ;

En 2019, plus de 8 000 employés et responsables des Ressources Humaines ont participé à un programme de sensibilisation à la diversité et à l’inclusion ;

100 % de nos 11 principaux sites de production ont été audités selon les standards RBA ; tous affichent des scores supérieurs à la moyenne de l’industrie ;

Nous avons renforcé notre programme STIM 3 en vue d’inspirer les jeunes générations avec 83 % de nos initiatives locales dédiées à l’éducation ;

Environnement

Nous avons accéléré nos initiatives visant à relever les défis liés au changement climatique et atteint notre objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES) de 21% par unité de production par rapport à 2016, soit six ans avant l’objectif de 2025 ;

Nous sommes engagés en faveur de la transition vers des énergies propres en utilisant davantage d’énergies vertes pour nos activités de production ; 26 % de l’électricité achetée en 2019 provenait de sources d’électricité verte ;

Au cours des 25 dernières années, nous avons réduit notre empreinte hydrique globale de 76 % par unité de production, et obtenu en 2019 la note B dans le cadre du programme « water security » du CDP 4 , ce qui place ST au-dessus de la moyenne du secteur des équipements électriques et électroniques, ainsi que de la moyenne mondiale du CDP ;

Le Rapport sur le développement durable 2020 (Performance 2019) peut être visualisé ici et téléchargé en pdf ici (en anglais).

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d’énergie et sont au cœur de l’électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d’appareils mobiles et de l’Internet des objets.

Par l’utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2019, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 9,56 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

1 Le Pacte Mondial des Nations Unies demande aux entreprises d’adopter, d’appuyer et de promulguer, dans leur sphère d’influence, un ensemble de valeurs fondamentales dans les domaines des droits de l’homme, des normes du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Informations complémentaires : www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/index.html

2 La Responsible Business Alliance (RBA) est la plus importante coalition industrielle au monde dédiée à la responsabilité sociale des entreprises opérant dans des chaînes d’approvisionnement mondiales.

3 Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques

4 CDP : https://www.cdp.net/fr







