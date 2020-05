May 12, 2020 08:00 ET

TORONTO, 12 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les provinces et les économies canadiennes amorcent une lente réouverture, un sondage sur les attitudes des consommateurs à l’égard des services de soins de santé révèle une certaine hésitation à revenir aux comportements d’avant la pandémie avant qu’un vaccin contre la COVID-19 soit disponible. Ce sondage révèle également une hausse rapide de l’intérêt pour les services de soins de santé virtuels qui éliminent les interactions physiques entre les patients et les fournisseurs de soins de santé.



Dans un sondage mené auprès de plus de 500 membres du régime de soins de santé de Green Shield Canada (GSC), une majorité de répondants (62 %) ont indiqué qu’il est probable qu’ils se rendraient à un rendez-vous chez le dentiste avant qu’un vaccin soit disponible, mais 25 % d’entre eux ont répondu qu’ils ne le feraient pas. En ce qui concerne les services paramédicaux comme les services de physiothérapie, de massothérapie et de chiropratique, seule une minorité de répondants ont indiqué qu’ils avaient l’intention de se rendre à des rendez-vous en personne, même si ceux-ci étaient nécessaires, avant qu’un vaccin soit disponible – 34 % pour la physiothérapie, 29 % pour la massothérapie et 28 % pour les soins chiropratiques.

« L’attitude des Canadiens à propos de la possibilité de se rendre à des rendez-vous médicaux, ce que personne n’aurait remis en question il y a quelques mois seulement, a été un exercice des plus intéressants, » a expliqué David Willows, vice-président directeur, Numérique, innovation et expérience de marque chez GSC. Une majorité de répondants, 61 %, ont aussi mentionné qu’ils s’attendraient à ce que les professionnels de la santé portent un équipement de protection individuelle (EPI) complet lors de toute interaction en personne, et 79 % souhaiteraient une explication des procédures de santé et sécurité dans tout cabinet de médecin avant d’y entrer. « De toute évidence, cette crise et la distanciation physique exigée ont transformé tout le contexte des soins de santé », a ajouté M. Willows.

À l’inverse, le sondage montre une forte hausse de l’intérêt et de la confiance à l’égard des soins de santé virtuels (par textos ou vidéo) par rapport à la situation d’avant la crise sanitaire actuelle.

74 % des répondants indiquent qu’ils seraient d’accord pour avoir recours à un service virtuel pour consulter un médecin

67 % feraient exécuter une ordonnance par une pharmacie en ligne

43 % demanderaient un soutien en santé mentale en ligne – 63 % des répondants de 18 à 34 ans se disent ouverts à cette idée

Un quart des répondants montrent de l’intérêt pour la physiothérapie virtuelle, et 19 % pour des consultations chiropratiques virtuelles

De plus, 78 % des répondants estiment que leur régime devrait désormais comprendre des options de soins de santé virtuels, et plus de la moitié (56 %) indiquent que la crise sanitaire actuelle les a rendus plus ouverts à l’utilisation de soins de santé en ligne, ce qui laisse entrevoir la nécessité de repenser les régimes de soins de santé privés traditionnels (financés par les particuliers ou les employeurs et les syndicats).

« Il s’agit d’un virage spectaculaire de l’intérêt et de l’attitude à l’égard de la santé virtuelle, ajoute M. Willows. Nous faisons depuis plusieurs années la promotion des services virtuels nouvellement accessibles auprès des promoteurs de régimes de soins de santé, et l’intérêt suscité était très faible. » Cependant, dans un autre sondage mené par GSC auprès des décideurs pour les régimes privés, 69 % d’entre eux ont indiqué qu’il serait maintenant plus probable que leur organisation ajoute des soins de santé virtuels à son régime.

« En somme, les données des sondages laissent entendre que les fournisseurs de soins de santé traditionnels devront tenir compte des hésitations d’un grand nombre de leurs anciens patients à poursuivre les traitements habituels qu’ils suivaient auparavant. Les fournisseurs de régimes de soins de santé – tant privés que gouvernementaux – devront prochainement envisager d’élargir l’accès à des services virtuels dont la commodité et la sécurité seront probablement recherchées par les Canadiens, tant avant qu’après l’arrivée d’un vaccin. »

