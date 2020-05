May 12, 2020 09:00 ET

MONTRÉAL, 12 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de SIRIOS (TSX-V : SOI) ont le plaisir d’annoncer les résultats d’analyses des six premiers sondages, totalisant,1 580 mètres, de la campagne de forage complétée en mars dernier sur la propriété aurifère Cheechoo, à Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Cinq sondages formant une section située à l’ouest du gîte Cheechoo ont tous recoupé le prolongement de la minéralisation aurifère, ce qui confirme le modèle établi. Cette minéralisation, majoritairement à l’extérieur des limites de la fosse conceptuelle, montre le potentiel d’accroissement des ressources vers l’ouest. Les sondages #248, 249 et 254 ont terminé dans la minéralisation aurifère qui continue en profondeur.



Parmi les principaux résultats on note :

CH20-246 : 11,1 m à 2,2 g/t Au, incluant 4,6 m à 4,7 g/t Au 26,5 m à 1,2 g/t Au CH20-248 : 19,6 m à 1,0 g/t Au, incluant 4,0 m à 4,6 g/t Au CH20-253 : 12,5 m à 1,1 g/t Au 59,5 m à 0,5 g/t Au

Les trous ont été arrêtés à une profondeur verticale d’environ 250 m en fonction du concept actuel d’une fosse prévue. Bien que la minéralisation ait été recoupée dans la partie inférieure des trous, les tubages de forage ont été laissés en place et ces sondages peuvent être étendus à l’avenir si nécessaire.



La première estimation de ressources, publiée en décembre 2019, a donné, pour un modèle de fosse à ciel ouvert, des ressources présumées contenant 1,6 millions onces d’or contenues dans 71,0 millions de tonnes à une teneur moyenne de 0,69 gramme d’or par tonne avec un ratio de décapage de 1,1 :1. De plus, un potentiel important d’augmentation de ces ressources minérales a été identifié, dont l’extension possible de la fosse vers l’ouest. Ce que les présents résultats semblent vouloir indiquer, mais aussi avec la possibilité d’ajouter 25% d’onces d’or additionnelles délimitées sur la propriété Cheechoo (advenant une entente avec les détenteurs de la propriété voisine pour avoir accès à ce contenu). L’estimation des ressources a été faite avec, comme principaux paramètres, 1 300 $US pour l’once d’or et une teneur de coupure de 0,3 g/t Au et (réf. communiqué du 11 décembre 2019, rapport NI 43-101, www.sirios.com).

Les principaux résultats sont illustrés sur une section verticale et indiqués au tableau ci-dessous.

Des figures accompagnant ce communiqué sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1fe03434-56e0-4810-9a61-fa534c93090a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eed5147e-c4cc-453d-908e-0bf3efacb9dc

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES SONDAGES #246, 248, 249, 251, 253, 2541

Sondage CH20- De À Longueur Au (g/t) 246 83,5 96,1 12,6 0,39 111,3 123,1 11,8 0,45 134,3 145,4 11,1 2,15 incl. 137,0 141,6 4,6 4,74 192,5 219,0 26,5 1,23 incl. 194,0 204,6 10,6 2,38 207,7 213 5,3 1,14 226,5 232,5 6,0 0,58 248 28,0 47,6 19,6 1,00 incl. 40,9 44,9 4,0 4,57 124,5 130,4 6,0 0,42 249 223,0 241,0 18,0 0,52 251 204,0 212,7 8,7 0,43 259,2 264,6 5,4 0,34 253 130,0 142,5 12,5 1,11 incl. 131,8 136,4 4,6 2,24 148,6 162,0 13,4 0,35 167,3 190,3 23,0 0,33 195,5 255,0 59,5 0,54 incl. 228,8 234,6 5,8 1,08 286,0 293,5 7,5 0,66 254 286,4 301,0 14,6 0,64 289,4 293,1 3,7 1,16

[1] Les intervalles de minéralisation ont été sélectionnés selon les critères utilisés pour l’estimation de ressource de décembre 2019, soit un minimum de 0.3 g/t Au (teneur de coupure) et une longueur minimale de 5 m.

Un tableau des coordonnées des sondages est disponible au lien suivant:

https://www.sirios.com/bd-coordinates-drilled-20200512

La campagne d’hiver 2020 sur Cheechoo comprenait vingt-deux sondages de calibre NQ pour un total de 5 237 mètres forés. Compte tenu des restrictions associées à la pandémie de COVID-19, les résultats seront obtenus dans des délais plus longs qu’à la normale.

La propriété Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, à 800 km au nord de Montréal, à 200 km à l’est de Wemindji et à moins de 10 km de la mine d’or Éléonore du producteur Newmont. La propriété est l’hôte du gîte Cheechoo découvert par Sirios dont la première estimation des ressources s’établit à plus de 1,6 millions onces d’or avec un fort potentiel d’augmentation.

Contrôle de la qualité analytique

Toutes les carottes de forage ont été décrites par le personnel de Sirios au camp d’exploration Cheechoo, Elles ont ensuite été expédiées à Rouyn-Noranda pour y être sciées en deux moitiés, dont une, envoyée à un laboratoire commercial certifié pour fins d’analyse, et l’autre, conservée pour référence future, Suivant un programme strict d’assurance et de contrôle de qualité analytique, des blancs et des matériaux de référence certifiés ont été intégrés à la séquence d’échantillonnage. Les échantillons sont analysés pour l’or par pyroanalyse et finition à l’absorption atomique par les laboratoires d’Actlabs. Les analyses titrant plus de 2 g/t ainsi que les échantillons avec présence d’or visible sont réanalysés par pyroanalyse avec tamisage métallique à partir d’un échantillon d’environ 1 kg.

Jordi Turcotte, géo. M.Sc., et Dominique Doucet, ing., personnes qualifiées selon la Norme 43-101 ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et ont révisé la version finale du texte.

À propos de Sirios

Fondée en 1995, Ressources Sirios génère et explore elle-même ses projets d’exploration minière. Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à la Baie-James au Québec, Canada, SIRIOS se concentre principalement sur sa découverte d’or Cheechoo tout en explorant activement le potentiel aurifère de Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

