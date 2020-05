May 12, 2020 09:00 ET

LEAWOOD, Kan., 12 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ria Money Transfer, l’un des plus grands fournisseurs de l’industrie du transfert de fonds au monde et une filiale d’Euronet Worldwide Inc. (NASDAQ : EEFT), annonce aujourd’hui le lancement de son application Ria Money Transfer sur le marché européen, qui devrait être disponible dans 13 pays d’ici le mois de juin.



La première vague de sorties a commencé ce mois-ci avec le lancement de l’application en France et en Allemagne. L’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Autriche, l’Irlande, le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse suivront en mai.

En dehors de l’Europe, l’application est disponible aux États-Unis et au Canada. L’Australie, le Royaume-Uni et l’Espagne proposent aussi des services de transferts de fonds en ligne via riamoneytransfer.com . L’empreinte numérique de Ria comprend en outre le plus grand réseau de dépôts bancaires au monde, avec l’accès à plus de trois milliards de comptes bancaires.

« Notre expansion numérique a consisté à trouver le juste équilibre entre l’intégration des meilleures technologies et leur mise en œuvre d’une manière inclusive pour tous nos clients », a commenté Juan Bianchi, PDG du segment Money Transfer d’Euronet. « Nous sommes heureux de fournir à nos clients de nouvelles solutions alternatives numériques pour envoyer de l’argent au moment où le besoin s’en fait le plus sentir. Bien que nous ayons hâte de les revoir bientôt dans nos magasins et nos agences, notre priorité est d’assurer leur sécurité et leur confort en cette période en les soulageant au moins d’un motif d’inquiétude. »

Aujourd’hui plus que jamais, les transferts de fonds sont vitaux pour des millions de familles à travers le monde qui comptent sur des fonds envoyés de l’étranger pour joindre les deux bouts. L’application est lancée à un moment critique, des mesures de confinement et d’autres restrictions préventives étant mises en place dans le monde entier pour lutter contre la pandémie de COVID-19. L’application offre maintenant aux clients une solution alternative pratique pour envoyer de l’argent sans devoir sortir de chez eux.

Dans le cadre de cette version, Ria a collaboré avec ses partenaires et ses agents pour préserver la disponibilité permanente du réseau physique de l’entreprise, afin que les clients de toute l’Europe et du monde entier continuent à bénéficier d’une expérience multicanal, d’expéditeur à destinataire, sécurisée et familière.

Comment envoyer de l’argent avec l’application Ria Money Transfer

Avec l’application Ria Money Transfer, les clients peuvent envoyer de l’argent à travers le réseau de Ria, qui compte plus de 402 000 sites et 3 milliards de comptes bancaires. Grâce aux dernières technologies eKYC, dont la technologie biométrique, les nouveaux clients et les clients existants peuvent créer un compte et commencer à envoyer de l’argent en toute sécurité en quelques minutes.

L’application Ria Money Transfer peut être téléchargée dans l’App Store et sur Google Play.

À propos de Ria

Ria, une filiale d’Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ : EEFT), est l’un des plus grands fournisseurs de services de transfert de fonds au monde. La société est fermement engagée envers ses clients et leurs communautés, en proposant des transferts d’argent rapides, sécurisés et abordables grâce à un réseau de plus de 402 000 sites répartis dans 160 pays et à un service en ligne sur www.riamoneytransfer.com .

Pour plus d’informations, consultez www.corporate.riafinancial.com .



