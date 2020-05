May 12, 2020 09:14 ET

May 12, 2020 09:14 ET

SASKATOON, Saskatchewan, 12 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) a annoncé aujourd'hui la reprise de sa production dans l'usine de conversion d'UF 6 de Port Hope et dans sa raffinerie de Blind River dans l'Ontario. Les deux opérations devraient redémarrer au cours de la semaine du 18 mai 2020 et atteindre des niveaux de production réguliers pendant la semaine du 25 mai 2020.



Le 8 avril 2020, Cameco a annoncé que ces installations seraient placées dans un état d'arrêt temporaire sécurisé pendant environ quatre semaines et que, dans la mesure du possible, les travaux d'entretien prévus pour l'été seraient avancés. Les protocoles de dépistage et les autres mesures mises en place pour respecter les directives du gouvernement et des organismes de santé publique concernant le COVID-19 contribuaient à l'incertitude de la main-d'œuvre de l'usine d'UF 6 , qui est une opération complexe conçue pour fonctionner en continu et sans interruption. Il a donc été décidé de suspendre la production à l'usine, ainsi qu'à la raffinerie de Blind River, étant donné que la majorité de l'UO 3 qui y est produit est utilisé dans la production de l'UF 6 à Port Hope.

La situation de la main-d'œuvre est maintenant stabilisée, offrant à Cameco une plus grande certitude quant à la disponibilité du personnel nécessaire à l'exploitation de l'usine d'UF 6 . Les conditions appropriées étant actuellement réunies pour reprendre les opérations normales, nous avons décidé de redémarrer la production à la fois à l'usine et à la raffinerie.

« Les provinces et les communautés dans lesquelles nous opérons ne sont certainement pas à l'abri en ce qui concerne cette pandémie mondiale, et nous devons rester vigilants quant à la manière dont nous menons nos activités pendant cette période difficile », a déclaré Tim Gitzel, président et directeur général de Cameco. « Cependant, nous sommes convaincus que nous pouvons désormais maintenir un nombre suffisant d'opérateurs qualifiés pour faire fonctionner l'usine d'UF 6 , ce qui nous permettra de reprendre la production à la fois à l'usine et à la raffinerie d'UO 3 . »

Au cours de l'arrêt temporaire de ces deux sites, les autres opérations de Cameco dans l'Ontario, y compris la production d'UO 2 à l'usine de conversion de Port Hope et la production de grappes de combustible à Cameco Fuel Manufacturing, se sont poursuivies en toute sécurité.

Compte tenu de l'évolution de la situation concernant le COVID-19 et du nombre d'incertitudes, Cameco a retiré le 13 avril 2020 ses perspectives 2020 pour sa division Fuel Services (Services liés aux combustibles), production incluse. Nous ne prévoyons pas reprendre la communication d'informations sur les perspectives tant que nous ne disposerons pas d'une base suffisante pour le faire.

Alors que les deux installations situées dans l'Ontario reprennent la production, l'état de la mine d'uranium de Cigar Lake de Cameco reste inchangé. L'opération reste en état de sécurité d'entretien et de maintenance pour une durée indéterminée, car la situation de la pandémie continue d'impacter un certain nombre de communautés du nord de la Saskatchewan.

Cameco continue de surveiller de près la situation dans l'ensemble de ses installations et de suivre les directives du gouvernement et des autorités de santé publique. Des mesures de sécurité importantes visant à limiter les risques posés par le COVID-19 restent en place dans l'ensemble de nos opérations, et nous agirons rapidement pour ajuster nos plans si les circonstances le justifient afin d'assurer le bien-être de nos travailleurs, de leurs familles et de nos communautés.

