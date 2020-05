May 12, 2020 10:51 ET

TORONTO, 12 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans la foulée de l’engagement de 72 millions $ du gouvernement du Canada dans le secteur sportif, le Comité olympique canadien (COC) et Fasken ont mutuellement convenu de devancer le processus et d’annoncer que Fasken devient le tout premier partenaire officiel de services juridiques d’Équipe Canada. Le partenariat à long terme entrera immédiatement en vigueur pour traiter les enjeux auxquels la communauté sportive fait face dans le contexte de la crise de la COVID-19.



Le partenariat de cinq ans est axé sur l’offre de valeur au système sportif avec des services juridiques sous forme de contributions non financières, comme un soutien juridique direct au COC/Organismes nationaux de sport (ONS), des appels coopératifs et des consultations qui seront accessibles pour tous les ONS et les athlètes olympiques canadiens.

« Depuis le mois de mars, nous avons fréquemment eu des discussions avec les dirigeants des ONS et nos partenaires du sport au sujet de leurs préoccupations et des répercussions importantes de la COVID-19 sur la communauté sportive, indique David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du COC. Ce partenariat avec Fasken offrira aux ONS des services juridiques indispensables et une aide pour affronter les complexités de leur nouvelle réalité, notamment sur leur admissibilité aux programmes d’aide du gouvernement comme la Subvention salariale d’urgence du Canada. Nous sommes vraiment très reconnaissants que l’équipe de Fasken ait devancé ses services pour le bénéfice immédiat de la communauté des ONS et de la famille olympique. »

Reconnu comme un cabinet d’avocats de premier plan par la communauté d’affaires internationale, Fasken compte plus de 750 avocats et 10 bureaux, notamment à Toronto, Calgary, Vancouver et Montréal, et sur quatre continents.

La philosophie commune de faire des affaires en étant fondés sur les valeurs de base et l’engagement à transformer les communautés ont fait de ce partenariat une conclusion naturelle entre Équipe Canada et Fasken.

« Fasken partage les valeurs d’Équipe Canada de respect des personnes, d’équité, d’excellence et de normes éthiques élevées, souligne Peter Feldberg, associé directeur chez Fasken. Équipe Canada nous rappelle que si nous travaillons en collaboration et avec une intention, nous pouvons influencer positivement nos activités, notre culture de milieu de travail et nos communautés. »

L’offre de services juridiques à un client de haute performance n’est pas une nouveauté chez Fasken, puisqu’il s’ajoute à son partenariat avec le Comité paralympique canadien.

« En combinaison avec le partenariat du cabinet avec le Comité paralympique canadien, ce nouveau partenariat démontre notre engagement ferme envers les athlètes du pays et notre grande conviction que le sport amateur a le pouvoir d’unir et d’inspirer. Les athlètes du Canada aspirent à l’excellence alors qu’ils progressent vers les plus hauts niveaux de réalisation, tout comme les membres de notre cabinet offrent constamment une excellence et une expertise à nos clients par les services juridiques de pointe que nous offrons. »

Le COC est sûr que cette annonce donnera le ton et que d’autres partenaires contribueront à offrir des solutions pour la communauté canadienne du sport de haute performance.

« Nous avons eu des conversations très positives avec les partenaires d’Équipe Canada qui sont engagés à appuyer le Mouvement olympique et nous avons hâte de partager d’autres nouvelles dans les jours à venir, affirme Shoemaker. Ce partenariat n’est que le début de cet engagement et nous sommes très reconnaissants que Fasken désire faire partie de la solution en se joignant à la famille d’Équipe Canada. »