The Conference Board of Canada

May 12, 2020 11:23 ET

May 12, 2020 11:23 ET

OTTAWA, 12 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le dernier rapport du Conference Board du Canada intitulé Aperçu de la situation des grandes villes , publié aujourd’hui, laisse entrevoir des similitudes et des différences dans la façon dont les économies locales feront face à la pandémie. Ce rapport formule des prévisions pour les indicateurs économiques clés de 13 villes canadiennes de 2020 à 2024.



Les interdictions de voyager et les mesures de distanciation sociale ont des répercussions dans toutes les grandes villes. Les pertes d’emplois sapent les revenus et la confiance des consommateurs, ce qui affecte les dépenses d’hébergement et de restauration ainsi que les ventes au détail dans toutes les villes. La croissance démographique et la construction de nouveaux logements sont également ébranlées de façon généralisée.

Si toutes les villes sont touchées par la pandémie, leurs perspectives économiques sont différentes selon les régions en fonction des secteurs locaux et des conditions qui prévalaient avant la pandémie.

Edmonton et Calgary seront les plus touchées par les baisses de production dans le secteur de l’énergie et le faible cours du pétrole. Les secteurs de la construction, de la fabrication, des services publics et des services techniques se contracteront dans les deux régions métropolitaines cette année.

Les villes où l’emploi est plus élevé dans le secteur public s’en sortiront légèrement mieux que les autres. Par exemple, le vaste secteur des services publics d’Ottawa contribuera à garder certains emplois dans la région, tout comme le feront les industries de soins de santé financées par l’État dans la plupart des villes.

Les mesures de distanciation sociale imposées pour faire face à la pandémie réduiront de 41,3 % la production du secteur de l’hébergement et des services de restauration de Vancouver et de près de 18 % celle de son secteur des arts et des spectacles.

D’après Todd Crawford, directeur adjoint, Prévisions économiques : « La pandémie de COVID-19 a porté un dur coup à l’économie canadienne et aucune région du pays n’échappera à ses effets négatifs. Selon les prévisions, toutes les grandes économies métropolitaines devraient reculer en 2020. Toutefois, en présumant que la propagation du virus est endiguée et que les entreprises peuvent reprendre leurs activités normales durant les mois d’été, une reprise devrait s’amorcer au second semestre de l’année, ce qui devrait entraîner un rebond marqué d’un océan à l’autre en 2021. »

Pour consulter les données des 13 villes, veuillez visiter :

Aperçu de la situation des grandes villes - La pandémie modifie la conjoncture économique des villes canadiennes (Disponible en anglais seulement, sauf les rapports pour Montréal et Québec qui sont disponibles en français)

Graphique : Croissance du PIB réel (%)

Ville 2020 2021 à 2024 Ottawa −2,4 2,6 Victoria −2,8 2,8 Vancouver −3,0 3,2 Toronto −3,0 3,2 Hamilton −3,2 2,8 Québec −3,3 2,6 Halifax −3,4 3,0 Winnipeg −3,5 2,8 Montréal −3,6 2,7 Regina −4,6 3,3 Saskatoon −4,9 3,4 Calgary −5,5 4,3 Edmonton −5,6 4,3

Source : Le Conference Board du Canada

À propos du rapport

Les Perspectives métropolitaines présentent nos prévisions sur cinq ans et un aperçu de l’économie des 13 plus grandes régions métropolitaines de recensement du Canada. Ce rapport est mis à la disposition des médias pour les besoins de la rédaction et notre équipe d’économistes peut être jointe pour des commentaires et des entrevues; veuillez envoyer un courriel à media@conferenceboard.ca pour toute demande de renseignements et pour avoir accès au rapport.

À propos du Conference Board du Canada

Le Conference Board du Canada est l’organisme indépendant de recherche appliquée le plus en vue au Canada. Nous mettons à la disposition des dirigeants et des décideurs les rapports économiques, les recherches personnalisées, les données, les réseaux et les événements dont ils ont besoin pour surmonter les défis nationaux les plus pressants. Nos secteurs d’intervention privilégiés sont notamment : Économie canadienne , Énergie et environnement , Innovation et technologie , Immigration et plus encore .

Suivez Le Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda

Personne-ressource pour les médias :