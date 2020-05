Persbericht

Gereglementeerde informatie

Antwerpen, 12 mei 2020– 18:00 CET

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving

Transparantiekennisgeving door Mevr. Griet Van Malderen

VGP NV heeft een op 11 mei 2020 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat

ingevolge de invoering van het dubbel stemrecht door VGP NV op 8 mei 2020, LVM & Family NV en Griet Van Malderen nu samen 2,58% van de stemrechten van VGP NV bezitten. Aldus zijn hun stemrechten onder de laagste drempel van 3% gedaald.

De op 11 mei 2020 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

·Reden van de kennisgeving:

Onderschrijding van de laagste drempel.

Passieve drempeloverschrijding.



·Kennisgeving door:

Een moederonderneming of een controlerende persoon.

·Kennisgevingsplichtige persoon:

LVM & Family NV (voorheen Vadebo France NV), Spinnerijstraat 12, 9240 Zele

Griet Van Malderen

·Transactiedatum:

8 mei 2020.

·Overschreden drempel:

3%.

·Noemer:

30.037.687.

·Details van de kennisgeving:

Vorige kennisgeving Na de transactie Aantal stemrechten Aantal stemrechten % stemrechten LVM & Family NV (voorheen Vadebo France NV) 655.738 655.738 2,18% Griet Van Malderen 0 118.000 0,39% Totaal 655.738 773.738 2,58%







·Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

LVM & Family NV (voorheen Vadebo France NV) wordt exclusief gecontroleerd door de mevrouw Griet Van Malderen.

Deze kennisgeving gebeurt in het kader van de invoering van het dubbel stemrecht door de buitengewone algemene vergadering van VGP NV op 8 mei 2020.

Over VGP

VGP is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. Het bedrijf heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 6,21 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 220 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van VGP European Logistics en VGP European Logistics 2, beide joint ventures met Allianz Real Estate. Per december 2019 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 2,77 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 741 miljoen. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

