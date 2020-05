May 12, 2020 12:17 ET

Paris, le 12 mai 2020 – 18 heures

Chiffre d’affaires annuel 2019/2020 : +6,9%

Croissance en France : +1,3%

Croissance à l’International : +13,6%

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce son chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2019/2020.

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Dans un contexte rendu particulièrement difficile par la crise du COVID-19, le groupe SII connait une croissance de 6,9% de son activité sur l’ensemble de l’année. Durant la fin de cet exercice, la France en premier lieu, mais également l’Espagne et l’Allemagne ont été significativement impactés dans leur activité. Toutefois le secteur du numérique a montré d’une part sa résilience et d’autre part sa pertinence dans la poursuite générale de l’activité au sein de nombreux secteurs économiques. C’est une forme d’encouragement pour l’avenir. Merci à tous nos salariés et à tous nos clients d’avoir rendu cela possible. »

En M€

Au 31 mars 2018/2019 2019/2020 Variation Variation

organique* Chiffre d’affaires 1er trimestre 147,61 162,57 + 10,1% + 10,4% Chiffre d’affaires 2ème trimestre 148,04 163,33 + 10,3% + 10,5% Chiffre d’affaires 3ème trimestre 163,16 173,56 + 6,3% + 6,4% Chiffre d’affaires 4ème trimestre 172,57 175,68 + 1,8% + 2,2% Chiffre d’affaires annuel 631,38 675,14 + 6,9% + 7,1% dont France 341,85 346,34 + 1,3% + 1,3% dont International 289,53 328,80 + 13,6% + 14,0%

* hors croissance externe et effets de change (taux de change 2018-2019 appliqués au chiffre d’affaires 2019-2020)

Le groupe SII réalise sur l’exercice 2019/2020 un chiffre d’affaires de 675,1 M€, en hausse de 6,9%. Le développement se poursuit tant en France qu’à l’International avec une progression du chiffre d’affaires respectivement de 1,3% et 13,6%. Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires atteint 175,7 M€, en progression de 1,8% par rapport au 4ème trimestre de l’exercice précédent.





Développement de l’activité sur l’ensemble de l’année

En France, le groupe SII réalise un chiffre d’affaires de 346,3 M€ sur l’ensemble de l’exercice, en progression de 1,3%. Au cours du dernier trimestre, l’activité a généré un chiffre d’affaires de 87,9 M€ (-6,5% par rapport au T4 2018/2019). Le confinement lié à la crise du COVID-19 a dégradé le taux d’activité d’environ 20% en France à compter du 16 mars 2020. Hors ce confinement, le groupe SII aurait renoué avec la croissance de chiffre d’affaires sur ce dernier trimestre. Parmi les secteurs d’activité de nos clients, ceux de la défense et de l’aéronautique ont été les plus touchés.

A l’International, la croissance globale se poursuit à un rythme soutenu (+13,6%) et l’activité représente 48,70% du chiffre d’affaires du groupe à 328,8 M€. La crise du COVID-19 a eu un impact plus marqué en Espagne et en Allemagne. Sur le quatrième trimestre, l’activité progresse de +12,2% par rapport au même trimestre de l’exercice 2018/2019 avec un chiffre d’affaires de 87,8 M€. Cette nouvelle performance, réalisée dans un contexte disparate selon les pays, résulte de la forte activité dans les pays suivants : Pologne (+22,6%), Roumanie (+33,9%), Pays-Bas (+29,2%), Maroc (+12,6%), Colombie (+14,5%) et Royaume-Uni (+91,6%). Sur ce trimestre troublé par la crise sanitaire, la situation est stable en Allemagne (+2,7%), au Canada (-2,3%), en Belgique (-3,9%) et en République Tchèque (-4,2%) et ressort en décroissance en Espagne (-11,8%) et au Chili (-13,5%).

Perspectives

Malgré une fin d'exercice impactée par la crise sanitaire, le groupe SII a délivré une croissance de 6,9%. Cette croissance est conforme aux objectifs annoncés en début d'exercice le 11 juin 2019, mais en-deçà des objectifs révisés le 11 février 2020, soulignant ainsi l'impact de la crise sanitaire. Comme annoncé dans le communiqué du 14 avril, les marges nettes et opérationnelles seront impactées par les effets du confinement, particulièrement en France.

Dans un environnement où la visibilité est très faible et où débute le déconfinement, le groupe SII n’est pas encore en mesure d’établir un objectif de chiffre d’affaires pour l’exercice 2020/2021. L’activité du premier trimestre de l’exercice 2020/2021 sera particulièrement impactée en France avec une baisse attendue entre -20% et -25%. L’activité internationale sera également touchée mais dans une moindre mesure (entre -5% et -10% selon nos premières estimations). Le groupe SII fournira de nouvelles précisions sur ses perspectives 2020/2021 lors de la publication de ses résultats annuels.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels de l’exercice 2019/2020, le mardi 9 juin 2020 après bourse





Compartiment B d’Euronext Paris

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

À propos de SII

En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, l’activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),

des Services Numériques (informatique technique et réseaux).

Le groupe SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 18 pays sur quatre continents.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 675,1 M€ au titre de l’exercice 2019/2020, clos au 31 mars, en croissance de 6,9 %, et poursuit son développement à un rythme supérieur à son marché de référence.





ANNEXE : Chiffre d’affaires par trimestre

En M€



T1 2019/2020 T2 2019/2020 T3 2019/2020 T4 2019/2020 Annuel 2019/2020 France 85,52 83,68 89,23 87,91 346,34 Variation

dont organique* +7,0%

+7,0% +7,3%

+7,3% -0,7%

-0,7% -6,5%

-6,5% +1,3%

+1,3% International 77,05 79,66 84,32 87,77 328,80 Variation

dont organique* +13,9%

+14,4% +13,7%

+14,1% +14,8%

+15,1% +12,2%

+12,6% +13,6%

+14,0% Total groupe SII 162,57 163,34 173,56 175,68 675,14 Variation

dont organique* +10,1%

+10,4% +10,3%

+10,5% +6,3%

+6,4% +1,8%

+2,2% +6,9%

+7,1%

* : hors croissances externes et effets de change de l’exercice (taux de change de l’exercice précédent appliqués au chiffre

d’affaires de l’exercice en cours)

Pièce jointe