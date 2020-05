___________________________________________________________________________________________

MISE A DISPOSITION DE L'AMENDEMENT AU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

_______________________________________________________________________________________

Rexel annonce la mise à disposition du public et le dépôt le 11 mai 2020 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), sous le numéro D. 20-0111-A01, d'un amendement au document d’enregistrement universel 2019 déposé auprès de l'AMF le 9 mars 2020 sous le numéro D. 20-0111.

L'amendement au document d’enregistrement universel inclut notamment :

une actualisation des facteurs de risques au regard de l'impact que pourrait avoir la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de Covid-19 sur la situation du Groupe, en particulier, le risque relatif à la dégradation significative du contexte économique global ou dans les principaux pays dans lesquels Rexel est présent ou à un évènement exogène majeur impactant les activités du Groupe, ainsi que le risque de liquidité ;

une mise à jour par le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations, de la politique de rémunération pour 2020 du Directeur Général, du Président du Conseil d’administration et des administrateurs ; et

une mise à jour de la résolution relative à l’affectation du résultat, incluse dans le projet de résolutions soumis au vote des actionnaires lors de l’Assemblée générale mixte qui se tiendra le 25 juin 2020 à 10h00, au siège social, à huis clos, sur décision du Conseil d’administration.

L'amendement au document d’enregistrement universel peut être consulté sur le site internet de Rexel ( www.rexel.com ) dans la rubrique « Investisseurs – Information réglementée » et sur le site internet de l’AMF ( www.amf-france.org ).

L'amendement au document d’enregistrement universel imprimé est également disponible sans frais au siège social de Rexel, 13, boulevard du Fort de Vaux, 75017 Paris, France.





AU SUJET DU GROUPE REXEL





Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 26 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,74 milliards d’euros en 2019.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Ethibel Sustainability Index Excellence Europe, Euronext VigeoEiris Europe 120 Index, Dow Jones Sustainability Index Europe et STOXX® Global Climate Change Leaders, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel est sur la « Climate A list » du CDP.

Pour plus d’information : www.rexel.com





CONTACTS





ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com

