Premier semestre 2019-2020

Stabilité de l’activité malgré un impact fort

de la crise sanitaire à compter de mars

CA en millions d’euros Premier semestre

2019/2020 Premier semestre

2018/2019 Variation LACROIX Electronics 155 825 162 762 -4,3% LACROIX City 48 935 50 081 -2,3% LACROIX Environment 33 961 26 110 30,1% Total LACROIX Group 238 720 239 016 -0,1% Dont deuxième trimestre 113 371 122 564 -7,5%

LACROIX Group (LACR - FR0000066607), équipementier technologique international, enregistre un chiffre d’affaires de 238,7 M€ sur le premier semestre 2019-2020 (du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020), stable par rapport à la même période de l’exercice 2018-2019. À périmètre constant, l’activité affiche un repli de 3,5%.

Après un premier trimestre en progression de 7,6% et une trajectoire de croissance supérieure à 6% en janvier-février parfaitement en ligne avec les attentes, la crise sanitaire s’est traduite par un ralentissement fort et rapide de l’activité à compter du mois de mars. Cet impact s’illustre dans l’évolution du chiffre d’affaires du deuxième trimestre qui s’inscrit finalement en baisse de 7,5% par rapport à la même période de 2018-2019. Le Groupe estime ainsi la perte d’activité liée à cette crise exceptionnelle à environ 17 M€ à fin mars.

Toutes les activités sont logiquement pénalisées par la situation. Sur le semestre, l’activité LACROIX Electronics enregistre un chiffre d’affaires de 155,8 M€, en baisse de 4,3%. Après un début d’exercice en croissance confirmant la relance de l’activité en Pologne et le retour à des conditions opérationnelles normales en Tunisie, la dynamique a été interrompue avec un recul de 12,9% du chiffre d’affaires au second trimestre.

Sur LACROIX City, l’activité résiste mieux avec un chiffre d’affaires semestriel en repli de 2,3% (3,5 % à périmètre constant) à 48,9 M€ intégrant un second trimestre en baisse de 3,2%.

Enfin, sur LACROIX Environment, le chiffre d’affaires semestriel s’établit à 33,9 M€ en croissance de 30,1% porté par l’intégration de la société SAE-IT Systems acquise en février 2019. A périmètre constant, la croissance de cette activité ressort à 1,6% sur l’ensemble du semestre.

Face à cette situation des mesures rapides, détaillées dans la communication du 25 mars, ont été prises pour assurer la sécurité des équipes et garantir autant que possible la continuité d’activité pour les clients. Parmi ces mesures, on peut rappeler la fermeture partielle ou totale de tous les sites industriels du Groupe en France et de la Tunisie à l’International.

Des décisions ont également été prises afin de sécuriser les financements et de limiter l’impact sur la trésorerie : efforts de réduction des coûts, chômage partiel, report de charges sociales et d’échéances bancaires. Des actions sont également en cours en matière de renforcement des financements

Il est important de noter que toutes ces mesures ont été engagées avec toujours en ligne de mire la volonté de ne pas sacrifier la capacité de rebond du Groupe. Le plan de marche R&D a été maintenu. Et concernant le projet Symbiose, le calendrier d’ouverture du nouveau site français prévu pour fin 2021 n’est à ce jour pas remis en question.

Enfin, avec plus de 35 M€ de fonds mobilisables (trésorerie et équivalents de trésorerie, lignes de financement non tirées, lignes de découverts non tirées ), le Groupe dispose de moyens significatifs pour faire face à la situation actuelle.

A ce jour, il est toujours difficile de mesurer avec précision les impacts de la crise sur les résultats de l’exercice en cours. Si les mesures prises doivent permettre de traverser cette période inédite, la visibilité reste réduite ce qui a amené LACROIX Group à suspendre dès le mois de mars ses objectifs annuels. Sur le mois d’avril l’activité est restée fortement impactée malgré la réouverture partielle de l’ensemble des sites industriels fermés en mars. Le redémarrage devrait donc être très progressif en particulier sur les marchés de l’automobile et de l’aéronautique.

Pour autant, LACROIX Group reste totalement mobilisé et confiant pour renouer dans les meilleurs délais avec sa trajectoire de performances et se fixer de nouvelles ambitions.

Prochains rendez-vous

Résultats du premier semestre : 30 juin 2020 après Bourse

À propos de LACROIX Group

LACROIX Group est un équipementier technologique international, qui a pour ambition de mettre son excellence technique et industrielle au service d’un monde connecté et responsable. ETI familiale cotée, LACROIX Group combine l’agilité indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité pour industrialiser des équipements robustes et sécurisés, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir. LACROIX Group design et produit les équipements électroniques de ses clients, notamment dans les filières automobiles, domotiques, aéronautiques, de l’industrie ou de la santé. LACROIX Group fournit également des équipements connectés et sécurisés pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) et aussi pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie. Fort de son expérience et de ses expertises, le Groupe travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, il leur apporte les équipements d’un monde plus intelligent.

