MONTRÉAL, 12 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts se prépare à accueillir de nouveau des vacanciers dans ses hôtels grâce à des programmes améliorés de santé, de sécurité et d’hygiène. Le groupe de gestion appliquera ces protocoles pour des vacances en toute sécurité dans chacune des 47 propriétés de Blue Diamond à travers les Caraïbes, l’Amérique centrale et le Mexique.



Des mesures sanitaires rehaussées, de nouvelles directives d’éloignement physique, une approche hygiénique à 360° et une équipe internationale d’assurance de la sécurité seront mises en place pour prioriser le bien-être dans chaque secteur et point de contact des propriétés Blue Diamond Resorts. Pour protéger à la fois les vacanciers et les membres du personnel, les nouveaux protocoles pour des vacances en toute sécurité respecteront les directives des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que des ministères de la santé locaux et nationaux.

« Alors que les pays où se trouvent nos hôtels commencent à rouvrir, nous voulons nous assurer que nos clients se sentent soutenus et en sécurité lorsqu’ils choisissent de séjourner dans une propriété Blue Diamond », dit Jordi Pelfort, Président de la division hôtelière du Groupe de Voyage Sunwing. « En rehaussant nos pratiques sanitaires à la tête de l’industrie, nous continuons de garantir des vacances sécuritaires, luxueuses et relaxantes à tous nos vacanciers. »

Le programme pour des vacances en toute sécurité comprend :

Des vacances sécuritaires assurées : Conformément aux normes sanitaires internationales, dont celles des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des ministères de la santé locaux et nationaux, une équipe internationale d’assurance de la sécurité garantit le strict respect de toutes les directives ainsi que la mise en œuvre complète des protocoles sanitaires, d’éloignement physique et de nettoyage pour protéger autant les clients que les employés.

Conformément aux normes sanitaires internationales, dont celles des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des ministères de la santé locaux et nationaux, une équipe internationale d’assurance de la sécurité garantit le strict respect de toutes les directives ainsi que la mise en œuvre complète des protocoles sanitaires, d’éloignement physique et de nettoyage pour protéger autant les clients que les employés. Une approche hygiénique à 360° : Tous les espaces communs des hôtels, dont les plages, les restaurants, les bars, les centres de divertissement, les halls, les ascenseurs, les corridors et les autres espaces publics, seront nettoyés chaque heure. Les surfaces à contact fréquent, notamment les appareils de transport général comme les voiturettes de golf et les chariots à bagages, seront constamment aseptisées tout au long de la journée, de même que l’équipement des centres d’entraînement et les installations de spa. Blue Diamond augmente également la fréquence quotidienne des procédures de nettoyage et de désinfection des systèmes de climatisation des aires communes et des chambres d’hôtel.

Tous les espaces communs des hôtels, dont les plages, les restaurants, les bars, les centres de divertissement, les halls, les ascenseurs, les corridors et les autres espaces publics, seront nettoyés chaque heure. Les surfaces à contact fréquent, notamment les appareils de transport général comme les voiturettes de golf et les chariots à bagages, seront constamment aseptisées tout au long de la journée, de même que l’équipement des centres d’entraînement et les installations de spa. Blue Diamond augmente également la fréquence quotidienne des procédures de nettoyage et de désinfection des systèmes de climatisation des aires communes et des chambres d’hôtel. La promesse de la famille d’abord : Blue Diamond Resorts a mis sur pied un programme de nettoyage et de désinfection des installations et des équipements des miniclubs et des clubs pour adolescents, en plus d’avoir placé des affiches et adopté des mesures d’éloignement physique afin de garantir un environnement sécuritaire pour les jeunes, petits et grands.

Blue Diamond Resorts a mis sur pied un programme de nettoyage et de désinfection des installations et des équipements des miniclubs et des clubs pour adolescents, en plus d’avoir placé des affiches et adopté des mesures d’éloignement physique afin de garantir un environnement sécuritaire pour les jeunes, petits et grands. Une sécurité rehaussée lors des repas : Tous les restaurants ont réduit leur capacité et ont implanté un système de réservation à une étape pour assurer le respect des directives d’éloignement physique. D’autres changements ont été apportés, notamment le retrait de tous les articles non essentiels et des menus physiques, pour éviter la contamination croisée, l’introduction d’écrans numériques affichant les choix de repas ainsi que des consignes de distanciation sociale aux bars des piscines.

Tous les restaurants ont réduit leur capacité et ont implanté un système de réservation à une étape pour assurer le respect des directives d’éloignement physique. D’autres changements ont été apportés, notamment le retrait de tous les articles non essentiels et des menus physiques, pour éviter la contamination croisée, l’introduction d’écrans numériques affichant les choix de repas ainsi que des consignes de distanciation sociale aux bars des piscines. Des chambres étincelantes comme un diamant : Les équipes d’entretien ménager nettoieront rigoureusement les chambres, de fond en comble, avec des produits désinfectants de haute qualité afin d’éliminer les agents pathogènes viraux. Tous les points de contact dans les chambres d’hôtel seront nettoyés en profondeur, y compris les télécommandes, les poignées de porte, les sèche-cheveux, les portes de placard, les thermostats, les lampes, les téléphones, les robinets et les chasses d’eau. Les commodités non essentielles seront retirées et de nouvelles trousses d’hygiène seront offertes dans les chambres comprenant des désinfectants pour les mains, des masques, des gants et d’autres articles incontournables pour la sécurité. Les procédures du service aux chambres ont été mises à jour afin d’assurer une livraison sécuritaire et à distance. De plus, les consignes de remplissage des mini-réfrigérateurs et des autres produits ont été révisées de façon à limiter les entrées supplémentaires.

Les équipes d’entretien ménager nettoieront rigoureusement les chambres, de fond en comble, avec des produits désinfectants de haute qualité afin d’éliminer les agents pathogènes viraux. Tous les points de contact dans les chambres d’hôtel seront nettoyés en profondeur, y compris les télécommandes, les poignées de porte, les sèche-cheveux, les portes de placard, les thermostats, les lampes, les téléphones, les robinets et les chasses d’eau. Les commodités non essentielles seront retirées et de nouvelles trousses d’hygiène seront offertes dans les chambres comprenant des désinfectants pour les mains, des masques, des gants et d’autres articles incontournables pour la sécurité. Les procédures du service aux chambres ont été mises à jour afin d’assurer une livraison sécuritaire et à distance. De plus, les consignes de remplissage des mini-réfrigérateurs et des autres produits ont été révisées de façon à limiter les entrées supplémentaires. Éloignement physique et protection : Afin d’offrir des vacances en toute sécurité, des affiches et des messages informatifs seront affichés dans les aires communes et sur les téléviseurs des chambres, renforçant ainsi l’importance de suivre les recommandations. Pour le respect des protocoles d’éloignement physique, des indicateurs seront placés sur le sol dans les aires communes et le mobilier sera réaménagé, notamment dans les restaurants, les théâtres, les sections piscines, les plages et les halls. Toutes les installations intérieures réduiront leur capacité afin d’offrir un environnement sécuritaire et agréable pour tous. De plus, des distributeurs de désinfectant pour les mains seront placés dans chaque hôtel pour encourager les clients à se laver les mains régulièrement.

Afin d’offrir des vacances en toute sécurité, des affiches et des messages informatifs seront affichés dans les aires communes et sur les téléviseurs des chambres, renforçant ainsi l’importance de suivre les recommandations. Pour le respect des protocoles d’éloignement physique, des indicateurs seront placés sur le sol dans les aires communes et le mobilier sera réaménagé, notamment dans les restaurants, les théâtres, les sections piscines, les plages et les halls. Toutes les installations intérieures réduiront leur capacité afin d’offrir un environnement sécuritaire et agréable pour tous. De plus, des distributeurs de désinfectant pour les mains seront placés dans chaque hôtel pour encourager les clients à se laver les mains régulièrement. Les soins, la formation et la sensibilisation du personnel : Blue Diamond veille à ce que ses employés respectent les normes les plus strictes de santé et de sécurité. Tous les membres du personnel sont formés en matière de sécurité et font preuve de prudence pour offrir des vacances en toute sécurité. Des protocoles stricts d’hygiène continueront de s’appliquer aux employés des hôtels, dont un processus sanitaire complet à toutes les entrées du personnel, l’utilisation d’un équipement de protection individuelle (ÉPI), le nettoyage fréquent et rigoureux des mains avec un désinfectant à base d’alcool, des vérifications quotidiennes de la santé et de la température au début de chaque quart de travail et le respect des règles de distanciation sociale.

Blue Diamond veille à ce que ses employés respectent les normes les plus strictes de santé et de sécurité. Tous les membres du personnel sont formés en matière de sécurité et font preuve de prudence pour offrir des vacances en toute sécurité. Des protocoles stricts d’hygiène continueront de s’appliquer aux employés des hôtels, dont un processus sanitaire complet à toutes les entrées du personnel, l’utilisation d’un équipement de protection individuelle (ÉPI), le nettoyage fréquent et rigoureux des mains avec un désinfectant à base d’alcool, des vérifications quotidiennes de la santé et de la température au début de chaque quart de travail et le respect des règles de distanciation sociale. Un engagement avec des fournisseurs de produits nettoyants : Afin de tenir sa promesse à ses clients, Blue Diamond a conclu des accords avec divers fournisseurs et partenaires pour agir en conformité avec les nouvelles réglementations concernant les produits ou services fournis.

Pour en savoir plus sur le programme pour des vacances en toute sécurité de Blue Diamond, veuillez consulter http://www.bluediamondresorts.com/fr/covid-19 .

À propos de Blue Diamond Resorts

Depuis son ouverture en 2011, Blue Diamond Resorts a su créer un portefeuille impressionnant à travers dix pays, lequel compte 47 propriétés, dotées de plus de 15 500 chambres. Blue Diamond Resorts est une entreprise de gestion hôtelière proposant des complexes hôteliers divers répondant aux exigences de chaque marché, incluant des propriétés destinées à une variété d’intérêts et de budgets, tant pour les escapades élégantes entre adultes que pour les vacances remplies de plaisir en famille. Le concept primé All-In LuxuryMC des hôtels Royalton offre des services uniques comme la connectivité All-In ConnectivityMC, la diffusion garantie d’événements sportifs Sports Event GuaranteeMC. La marque Hideaway at Royalton ainsi que l’élégant hôtel All Exclusive™ CHIC by Royalton , lesquels sont réservés aux adultes, sont des propriétés pour adultes offrant des restaurants exclusifs et des commodités haut de gamme. Du côté de la Jamaïque, le Grand Lido Negril propose aux vacanciers de 21 ans et plus de luxueuses vacances au naturel, et ce, sur une plage privée pour assurer l’intimité de ses clients. Les hôtels Memories Resorts & Spa offrent une expérience conçue pour plaire à toute la famille, grâce à ses aires de jeux d’eau et ses parcs aquatiques, ainsi que ses fabuleux miniclubs proposant des rencontres avec Toupie et BinouMC. Par ailleurs les propriétés Starfish Resorts offrent une incroyable valeur aux voyageurs dans des destinations adorées. La marque Planet Hollywood Hotels and Resorts , quant à elle, permet aux vacanciers de séjourner comme des vedettes grâce au concept Vacation like a Star™ avec ses expériences interactives et ses articles commémoratifs du cinéma, de la musique et des sports. Puis, Mystique Resorts , une gamme d’hôtels de style boutique, propose des vacances personnalisées dans de spectaculaires destinations offrant des aventures inoubliables.

Pour en savoir plus la marque Blue Diamond Resorts, veuillez consulter https://www.mystiqueresorts.com/fr/ .

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :