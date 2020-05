MONTRÉAL, 12 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce aujourd’hui ses résultats financiers consolidés pour le premier trimestre de 2020.

Faits saillants

Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation de 23,8 millions de dollars (T1 2019 – 24,8 millions de dollars); 27,9 millions de dollars avant la variation des éléments hors caisse (T1 2019 – 22,6 millions de dollars), une augmentation de 23 %;





Produits provenant des redevances et des flux de 37,8 millions de dollars (T1 2019 – 33,5 millions de dollars), une augmentation de 13 %;





18 159 onces d’équivalent d’or 1 gagnées (T1 2019 – 19 753 onces d’équivalent d’or);





gagnées (T1 2019 – 19 753 onces d’équivalent d’or); 158,3 millions de dollars en trésorerie et un montant disponible supplémentaire pouvant atteindre 400 millions de dollars sur la facilité de crédit renouvelable, au 31 mars 2020, excluant le financement par actions de 85 millions de dollars complété le 1 er avril 2020;





avril 2020; Clôture d’un placement privé de 85 millions de dollars avec Investissement Québec le 1 er avril 2020, sans l’entremise d’un courtier;





avril 2020, sans l’entremise d’un courtier; 50 millions de dollars US prélevés de la facilité de crédit renouvelable par mesure de précaution en raison du contexte d’incertitude actuel, afin d’assurer une capacité financière adéquate durant la fermeture temporaire de nos actifs;





Charge de dépréciation hors trésorerie sur le flux diamantifère Renard de 26,3 millions de dollars (19,3 millions de dollars, déduction faite des impôts sur les bénéfices);





Perte nette de 13,3 millions de dollars, 0,09 $ par action de base (T1 2019 – perte nette de 26,5 millions de dollars, 0,17 $ par action de base), en raison de la charge de dépréciation hors trésorerie;





Bénéfice ajusté 2 de 7,5 millions de dollars, 0,05 $ par action de base (T1 2019 – 5,8 millions de dollars, 0,04 $ par action de base);





de 7,5 millions de dollars, 0,05 $ par action de base (T1 2019 – 5,8 millions de dollars, 0,04 $ par action de base); Marge monétaire 3 de 91 % sur les droits de redevances et de flux de métaux, générant 34,5 millions de dollars en flux de trésorerie d’exploitation, en plus d’une marge monétaire de 0,8 million de dollars sur les ententes d’écoulement;





de 91 % sur les droits de redevances et de flux de métaux, générant 34,5 millions de dollars en flux de trésorerie d’exploitation, en plus d’une marge monétaire de 0,8 million de dollars sur les ententes d’écoulement; Retrait des perspectives de production pour 2020 en raison des incertitudes liées à l’impact de de pandémie de la COVID-19;





Les activités minières ont été affectées par la pandémie de la COVID-19, incluant notre actif clé, la mine Canadian Malartic, laquelle a été placée en mode d’entretien et de maintenance du 25 mars au 15 avril;





Acquisition aux fins annulation de 429 722 actions ordinaires pour 3,9 millions de dollars (coût d’acquisition moyen de 9,15 $ par action);





Déclaration d’un dividende trimestriel de 0,05 $ par action ordinaire payé le 15 avril 2020 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 31 mars 2020; et





Amélioration du flux argentifère sur la mine Gibraltar en avril 2020 en investissant 8,5 millions de dollars afin de réduire le prix de transfert par once de 2,75 $ US à zéro.

Performance récente

Sean Roosen, président du conseil d’administration et chef de la direction, a commenté les activités du premier trimestre de 2020 : « Nous traversons une période sans précédent et nous continuons de soutenir fortement les initiatives et les efforts des opérateurs miniers visant à prioriser la santé et la sécurité de la main-d’œuvre et des communautés. Bien que nos activités aient été affectées par les mesures prises afin de contenir la propagation de la COVID-19, le report des revenus est gérable grâce à notre modèle d’affaires efficace. Nous croyons que les opportunités se présenteront au cours des trimestres à venir et nous sommes en bonne position de déployer du capital envers des transactions de redevances et de flux de métaux, et de créer de la valeur pour nos parties prenantes. »

Dépréciation d’actifs

En mars 2020, le prix de vente des diamants a diminué de façon importante en raison de l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur le marché des diamants. Le 24 mars 2020, les activités de la mine diamantifère Renard ont été suspendues suite à l’annonce du gouvernement du Québec de la fermeture de tous les services non essentiels. Le 14 avril 2020, malgré l’annonce du gouvernement du Québec d’inclure les activités minières dans la liste des services essentiels, l’opérateur de la mine diamantifère Renard a annoncé la prolongation de la période d’entretien et de maintenance de ses opérations en raison des conditions de marché déprimées des diamants, et également en raison des défis structurels majeurs entourant la vente des produits finis. Ces développements ont été considérés comme des indicateurs de dépréciation parmi d’autres faits et circonstances et la direction a conséquemment appliqué une charge de dépréciation en date du 31 mars 2020. La Société a enregistré une charge de dépréciation de 26,3 millions de dollars (19,3 millions de dollars, déduction faite des impôts sur les bénéfices) sur le flux diamantifère Renard.

Perspectives

Le 23 mars 2020, en raison des incertitudes liées aux développement futurs liés à la pandémie de la COVID-19, incluant la durée, la gravité et l’étendue de la propagation du virus, les actions posées afin de contenir ou traiter la propagation de la COVID-19, et les impacts sur les opérations minières, Osisko a annoncé le retrait de ses perspectives de production pour l’année 2020 et prévoit fournir de nouvelles perspectives lorsque les exploitations minières de l’industrie se seront stabilisées. La Société continuera d’évaluer la situation attentivement et prévoit que ses résultats du deuxième trimestre de 2020 seront affectés par les impacts de la pandémie de la COVID-19 sur plusieurs activités minières sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux de métaux ou un autre droit.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille de plus de 135 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Osisko détient également le projet aurifère Cariboo au Canada et un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 15,8 % dans Minière Osisko Inc., de 17,9 % dans Métaux Osisko et de 18,3 % dans Ressources Falco Ltée.

Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2.

Notes : (1) Les onces d’équivalent d’or sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d’écoulement. L’argent (Ag) gagné des redevances et ententes de flux a été converti en onces d’équivalent d’or en multipliant le nombre d’onces d’argent par le prix moyen de l’argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l’or pour la période. Les diamants, les autres métaux et les redevances en espèces ont été convertis en onces d’équivalent d’or en divisant le produit associé par le prix moyen de l’or pour la période. Les ententes d’écoulement ont été converties en utilisant l’équivalent du règlement financier divisé par le prix moyen de l’or pour la période.

Prix moyen des métaux et taux de change

Trois mois terminés

le 31 mars 2020 2019 Or(i) 1 583 $ 1 304 $ Argent(ii) 16,90 $ 15,57 $ Taux de change ($ US/$ CA)(iii) 1,3449 1,3295

(i) Prix pm en dollars américains selon le London Bullion Market Association (ii) Prix en dollars américains selon le London Bullion Market Association (iii) Taux quotidien de la Banque du Canada

(2) La Société a inclus certaines mesures non conformes aux IFRS, y compris le « bénéfice ajusté » et le « bénéfice ajusté par action de base » afin d’ajouter de l’information à ses états financiers consolidés, lesquels sont présentés conformément aux IFRS.



La Société croit que ces mesures, ainsi que les mesures déterminées en conformité avec les normes IFRS, permettent aux investisseurs de mieux comprendre et d’évaluer le rendement sous-jacent de la Société. Les mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite en vertu des IFRS et, par conséquent, elles peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires employées par d’autres sociétés. Les données visent à fournir de l’information supplémentaire et ne doivent pas être considérées seules ou comme substituts aux mesures de performance préparées en conformité avec les IFRS.



Le « bénéfice ajusté » est défini comme la « perte nette » moins certains éléments : le « gain (la perte) de change », les « dépréciations d’actifs », les « gains (pertes) à la cession d’actifs d’exploration et d’évaluation », le « gain latent (perte latente) sur placements », la « dépréciation d’actifs financiers et de placements dans des entreprises associées », la « quote-part de la perte d’entreprises associées », la « charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat différés » ainsi que d’autres éléments inhabituels comme les frais de transaction.



Le bénéfice ajusté par action de base est obtenu en divisant le « bénéfice ajusté » par le « nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation » pour la période.

Trois mois terminés

le 31 mars 2020 2019 (en milliers de dollars, à l’exception des montants par action) $ $ Perte nette (13 318 ) (26 549 ) Ajustements : Dépréciation d’actifs 26 300 38 900 Perte (gain) de change (2 101 ) 1 159 Perte latente (gain latent) sur placements (1 535 ) 35 Quote-part de la perte d’entreprises associées 1 716 1 762 Recouvrement d’impôts sur le résultat différé (3 515 ) (9 482 ) Bénéfice ajusté 7 547 5 825 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en milliers) 155 374 155 059 Bénéfice ajusté par action de base 0,05 0,04

(3) La marge monétaire, qui représente les produits moins les coûts des ventes, n’est pas une mesure reconnue selon les IFRS. La Société croit que cette mesure généralement acceptée dans l’industrie fournit une indication réaliste des performances d’opérations et permet une comparaison utile avec ses pairs. Le tableau suivant réconcilie la marge monétaire aux produits et coûts des ventes présentés dans les états consolidés des résultats, et les notes afférentes :

(En milliers de dollars) Trois mois terminés

le 31 mars 2020 2019 $ $ Produits 52 605 100 726 Moins : produits des droits d’ententes d’écoulement (14 771 ) (67 226 ) Produits des droits de redevances et de flux 37 834 33 500 Coût des ventes (17 283 ) (70 104 ) Moins : coût des ventes des droits d’ententes d’écoulement 13 922 66 510 Coût des ventes des droits de redevances et de flux (3 361 ) (3 594 ) Produits des droits de redevances et de flux 37 834 33 500 Moins : coût des ventes des droits de redevances et de flux (3 361 ) (3 594 ) Marge monétaire des droits de redevances et de flux 34 473 29 906 91,1 % 89,3 % Produits des droits d’ententes d’écoulement 14 771 67 226 Moins : coût des ventes des droits d’ententes d’écoulement (13 922 ) (66 510 ) Marge monétaire des droits d’ententes d’écoulement 849 716 5,7 % 1,1 %

Redevances Aurifères Osisko ltée Bilans consolidés (Non audités) (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens) 31 mars 31 décembre 2020 2019 $ $ Actif Actif courant Trésorerie 158 325 108 223 Placements temporaires 21 228 20 704 Sommes à recevoir 8 797 6 330 Autres actifs 4 444 5 172 192 794 140 429 Actif non courant Placements dans des entreprises associées 102 684 103 640 Autres placements 61 176 67 886 Droits de redevances, de flux et autres intérêts 1 140 113 1 130 512 Actifs miniers et immobilisations corporelles 358 115 343 693 Exploration et évaluation 43 065 42 949 Goodwill 111 204 111 204 Autres actifs 7 038 6 940 2 016 189 1 947 253 Passif Passif courant Comptes créditeurs et frais courus 17 498 18 772 Dividendes à payer 7 879 7 874 Tranche courante de la dette à long terme 49 024 - Provisions et autres passifs 1 303 1 289 75 704 27 935 Passif non courant Provisions et autres passifs 29 953 29 365 Dette à long terme 374 475 349 042 Impôts sur le résultat différés 43 711 47 465 523 843 453 807 Capitaux Capital-actions 1 654 146 1 656 350 Bons de souscription 18 072 18 072 Surplus d’apport 37 840 37 642 Composante capitaux propres des débentures convertibles 17 601 17 601 Cumul des autres éléments du résultat global 36 195 13 469 Déficit (271 508 ) (249 688 ) 1 492 346 1 493 446 2 016 189 1 947 253

Redevances Aurifères Osisko Ltée États consolidés des résultats Pour les trois mois terminés les 31 mars 2020 et 2019 (Non audités) (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action) 2020 2019 $ $ Produits 52 605 100 726 Coût des ventes (17 283 ) (70 104 ) Épuisement des droits de redevances, de flux et d’autres intérêts (13 700 ) (12 376 ) Bénéfice brut 21 622 18 246 Autres charges d’exploitation Générales et administratives (6 284 ) (5 901 ) Développement des affaires (1 138 ) (1 738 ) Exploration et évaluation (42 ) (33 ) Dépréciation d’actifs (26 300 ) (38 900 ) Perte d’exploitation (12 142 ) (28 326 ) Produits d’intérêt et de dividendes 1 121 1 172 Charges financières (6 862 ) (5 747 ) Gain (perte) de change 2 326 (1 121 ) Quote-part de la perte d’entreprises associées (1 716 ) (1 762 ) Autres gains nets (pertes nettes) 629 (35 ) Perte avant les impôts sur le résultat (16 644 ) (35 819 ) Recouvrement d’impôts sur le résultat 3 326 9 270 Perte nette (13 318 ) (26 549 ) Perte nette par action De base et diluée (0,09 ) (0,17 )