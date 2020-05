May 12, 2020 17:02 ET

May 12, 2020 17:02 ET

MONTRÉAL, 12 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX - V : FRO.UN) Fiducie de Placement Immobilier Fronsac (« Fronsac » ou « la Fiducie ») présente aujourd’hui une mise à jour sur les impacts du Coronavirus (COVID-19) sur ses opérations.



« Notre équipe a travaillé sans relâche pour prioriser la santé et la sécurité de nos employés, de nos locataires et de notre entreprise. Nous sommes en communication avec nos locataires et nos partenaires d’affaires afin d’assurer la stabilité de nos opérations malgré les circonstances actuelles. » dit Jason Parravano, président et chef de la direction.

Le portefeuille de Fronsac

Le portefeuille immobilier de Fronsac comprend principalement des détaillants offrant des services essentiels tels que des stations-service, des établissements de restauration rapide, des épiceries et des pharmacies. À ce jour, la Fiducie détient 62 immeubles avec un peu plus de 100 locataires. Depuis le début de l’épidémie de COVID-19, nos locataires sont demeurés ouverts et continuent d’offrir leurs services, avec quelques exceptions seulement. Dépendamment des types de locataires, certains ont connu une augmentation de leur achalandage alors que d’autres ont été plus affectés par les mesures de distanciation sociale mises en place par le gouvernement.

Perception des loyers des mois d’avril et mai

Nous avons conclu des ententes de report de loyer avec certains locataires dont les activités ont été affectées le plus par l’épidémie de COVID-19. Les demandes de report de loyer sont traitées sur une base de cas-par-cas.

Pour le mois d’avril, Fronsac a perçu 84% de ses loyers bruts et a conclu des ententes de report de loyer pour un montant équivalent à 13% de ses loyers bruts, pour un total de 97% sur une base consolidée.

Pour le mois de mai, Fronsac a perçu 87% de ses loyers bruts et a conclu des ententes de report de loyer pour un montant équivalent à 10% de ses loyers bruts, pour un total de 97% sur une base consolidée.

En date d’aujourd’hui, basé sur notre superficie locative brute, 97% de nos locataires sont ouverts ou partiellement ouverts. Dans le deuxième cas, les locataires offrent le service de livraison et/ou pour emporter.

Situation financière & distribution

Fronsac bénéficie d’une position financière robuste suite à son placement public de part de 18M$ réalisé en février 2020. La Fiducie a des liquidités suffisantes, incluant l’encaisse et la balance disponible sur ses marges de crédit, pour satisfaire ses obligations, ses exigences de fonds de roulement et ses distributions. En date d’aujourd’hui, Fronsac dispose d’environ 10M$ sur ses marges de crédit. La Fiducie a agi de façon proactive durant le premier trimestre, ayant déjà complété le refinancement de ses hypothèques venant à échéance en 2020 à l’exception d’une. Cette dernière hypothèque sera refinancée en temps opportun.

Programmes d’aide du gouvernement

Le 24 avril, le gouvernement fédéral a annoncé l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC). Ce programme vise les petites entreprises. Fronsac suit de près les directives liées à ce programme alors que celui-ci continue d’évoluer et que les détails sont partagés avec le public. Il est possible que le programme AUCLC puisse s’appliquer à une portion des loyers qui n’ont pas été perçus par la Fiducie.

Assemblée générale annuelle en format virtuel

L’assemblée générale annuelle de 2020 de Fronsac se tiendra vendredi le 22 mai 2020 à 11:00 am (HNE). Fronsac croit que la manière la plus prudente de participer à l’assemblée est d’y assister à distance, et a ainsi décidé de tenir son assemblée de façon virtuelle via vidéoconférence en direct. Cela assurera le bien-être de toutes les parties tout en permettant la participation à l’assemblée pour les porteurs de parts. Plus d’information en lien avec l’assemblée virtuelle sont disponibles dans notre circulaire annuelle sur SEDAR au www.sedar.com et sur le site internet de Fronsac au www.fronsacreit.com. Nous encourageons tous les porteurs de parts à assister à l’assemblée.

À propos de Fronsac - Fiducie de placement immobilier Fronsac est une fiducie à capital variable effectuant l’acquisition d’immeubles commerciaux dont la gestion est entièrement faite par le locataire.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Fronsac met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d’intérêts, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l’adoption de nouvelles normes, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Fronsac auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Fronsac ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s’engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité règlementaire l’exige.

La Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation, (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’information, veuillez contacter Jason Parravano au (450) 536-5328.