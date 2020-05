May 13, 2020 00:10 ET

QUÉBEC, 13 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTechMD, acteur de premier plan de l’industrie de la technologie LiDAR offrant la plateforme LiDAR pour l’automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive, annonce qu’elle entamera la production en série du LeddarMC Pixell , un capteur LiDAR pour cocon de détection, avec son partenaire sélectionné Clarion Malaysia, membre de Faurecia Clarion Electronics, un groupe commercial de Faurecia.



Le Leddar Pixell est un LiDAR solid-state 3D flash doté d’un champ de vue de 180 degrés. Ce capteur primé a été conçu et testé spécialement pour les applications tels que les navettes autonomes, les robotaxis, les véhicules commerciaux, de livraison et de l’industrie lourde, ainsi que les véhicules hors routes en plus d’autres utilisations robotiques et automatisées où le LiDAR solid-state représente la meilleure option de détection 3D. Le Leddar Pixell offre une détection hautement fiable des piétons, des cyclistes et des autres obstacles à proximité du véhicule et est optimisé pour les plateformes de perception conçues pour assurer la sécurité et la protection des usagers vulnérables de la route (UVR). Le Leddar Pixell est une solution de cocon de détection optimale pour le déploiement dans les véhicules autonomes et a déjà été adoptée par des fournisseurs de véhicules autonomes de premier plan en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

Le Leddar Pixell mets à profit les technologies brevetées de pointe de LeddarTech intégrées dans le LeddarEngineMC LCA2. Le système sur puce LCA2 emploie le logiciel de traitement des signaux LeddarSPMC de LeddarTech afin de produire des données LiDAR brutes comme la distance, la position et l’intensité des échos. Le LCA2 convient à un vaste éventail d’applications et peut être produit en grandes quantités pour un déploiement rapide sur le marché de masse en plus de convenir parfaitement aux LiDAR solid-state utilisés dans les systèmes de guidage routier et de conduite autonome.

« Chez LeddarTech, nous nous spécialisons dans les technologies LiDAR solid-state avec une architecture ouverte et cumulons plus d’une décennie dans la livraison de solutions LiDAR à nos clients dont les activités se déroulent dans des conditions environnementales diverses et difficiles exigeant un fonctionnement continu en tout temps », a déclaré M. Charles Boulanger, président et chef de la direction de LeddarTech. « Forte d'une réputation internationale, Clarion Malaysia est un équipementier de premier rang reconnu comme un fournisseur exceptionnellement fiable et de grande qualité dans l’industrie automobile, et nous nous réjouissons de l’annonce de ce partenariat pour la production du Leddar Pixell. La production à grande échelle du Leddar Pixell nous permettra de soutenir rapidement les clients du monde entier avec cette solution de cocon de détection très en demande. Nos clients exigent la plus grande qualité, et avec Clarion Malaysia à nos côtés, nous sommes certains que nous dépasserons leurs attentes », a conclu M. Boulanger.

« Clarion Malaysia est ravie de former un partenariat avec LeddarTech pour la production du Leddar Pixell. À titre d’acteur de premier plan des technologies LiDAR, LeddarTech se démarque dans l’industrie grâce sa plateforme LiDAR pour l’automobile et la mobilité, et plus particulièrement par ses solutions à architecture ouverte du LeddarEngine LCA2 et LCA3 qui sont essentielles à la mise au point de solutions LiDAR solid-state économiques et évolutives pour l’industrie de la mobilité et de l’automobile », a déclaré M. TK Tan, directeur général de Clarion Malaysia. « Nous possédons une connaissance approfondie de l’industrie automobile et de ses normes élevées attendues au cours de la fabrication, et nous nous avons hâte de poursuivre ce partenariat avec LeddarTech pour commercialiser le Pixell grâce à notre expertise en fabrication automobile de classe mondiale », a conclu M. T.K. Tan.

À propos de Clarion Malaysia

Fondée en 1970, Clarion Malaysia est un acteur principal de l’industrie automobile. Grâce à ses 50 années d’expérience, Clarion Malaysia fournit non seulement les unités d'info-divertissement automobiles, mais également les unités de localisation et de télématique du véhicule à divers clients dans le monde entier. Clarion Malaysia est membre de Faurecia Clarion Electronics, un groupe commercial de Faurecia. Pour obtenir plus de renseignements à propos de Clarion Malaysia, consultez le site www.clarion.com.my.

À propos de LeddarTech

Joueur de premier plan de l’industrie du LiDAR solid-state, LeddarTech offre la plateforme LiDAR pour l’automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive. Cette plateforme est basée sur LeddarEngineMC, une suite unique de systèmes sur puce de grade automobile homologués pour la sécurité fonctionnelle travaillant en tandem avec le logiciel exclusif de traitement de signal LeddarSPMC. Détenant plus de 70 technologies brevetées (brevets accordés ou déposés), la société a contribué à plusieurs innovations liées aux applications de télédétection de pointe pour la mobilité qui améliorent les capacités du système de guidage routier et de conduite autonome.

LeddarTech dessert également le marché de la mobilité par la production de modules LiDAR solid-state de haut rendement destinés aux navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison et robotaxis. Ces modules, mis au point pour appuyer les applications émergeantes en mobilité, permettent également de démontrer les capacités de la plateforme LeddarTech pour l’automobile et la mobilité comme base de développement pour d’autres fournisseurs de LiDAR.

Personne-ressource : Daniel Aitken, vice-président, Marketing et communications corporatives, LeddarTech Tél. : +1 418 653-9000 poste 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

