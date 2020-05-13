魁北克市, May 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是一家提供最通用且可扩展的自动驾驶和移动性 LiDAR 平台的行业领导者。该公司日前宣布，将与选定的合作伙伴 Clarion Malaysia 一起开始量产 LeddarTM Pixell Cocoon LiDAR 模块。Clarion Malaysia 是 Faurecia 下属事业群 Faurecia Clarion Electronics 的成员。



Leddar Pixell 是一款屡获殊荣的固态 3D 闪光 LiDAR，除固态 LiDAR 可做为最佳 3D 传感选项的其他机器人和自动化应用外，还针对越野、航天飞机、自动驾驶出租车货运车辆、商用和重工业车辆设计和测试了 180 度视场。Leddar Pixell 可对车辆周围的行人、骑车人和其他障碍物进行高度可靠的探测，非常适用于为确保乘客和交通弱势群体 (VRU) 的安全和保护而开发的感知平台。Leddar Pixell 是用于自动驾驶汽车的最佳茧式探测解决方案，并且已被北美、亚洲和欧洲的领先自动驾驶汽车提供商采用。

Leddar Pixell 融入了 LeddarTech 应用在最新的 LCA2 LeddarEngineTM 中的专利技术。LCA2 使用 LeddarTech 的 LeddarSP™（信号处理软件）生成原始 LiDAR 数据，例如距离、位置和回波强度。LCA2 应用广泛，可以大批量生产，以快速进行大规模市场部署，是 AD/ADAS 中使用固态 LiDAR 的理想选择。

LeddarTech 首席执行官 Charles Boulanger 先生表示：“在 LeddarTech，我们专注于研究具有开放式架构的固态 LiDAR 技术，十多年来，始终致力于为要求在各种恶劣环境下全天候连续运行的客户提供 LiDAR 解决方案。”“Clarion Malaysia 享有世界一流声誉，被公认为是汽车行业极为可靠的、高质量的、领先的 1 级供应商，我们很高兴宣布与其合作生产 Leddar Pixell。Leddar Pixell 的大规模生产将使我们能够满足全球客户对于广受欢迎的 LiDAR 安全茧解决方案的需求。 Boulanger 先生总结道：“我们的客户要求最高的质量，而与 Clarion Malaysia 合作，我们有信心超越客户的期望。

“Clarion Malaysia 很高兴能与 LeddarTech 合作生产 Leddar Pixell 。作为 LiDAR 技术的领导者，LeddarTech 凭借其汽车和移动性 LiDAR 平台，尤其是 LCA2 和 LCA3 LeddarEngine 开放式架构解决方案在行业中脱颖而出，这对于为移动和汽车行业开发具有成本效益同时可扩展的固态 LiDAR 解决方案至关重要。”Clarion Malaysia 董事总经理 TK Tan 先生说道。“我们对汽车行业和制造中所期望的高标准有着深刻的了解，我们期待与 LeddarTech 合作，以我们世界级的汽车制造专业知识将 Pixell 推向市场。”T.K.Tan 先生总结道。

关于 Clarion Malaysia

Clarion Malaysia 成立于 1970 年，是汽车行业的重量级企业。凭借其 50 年的经验，Clarion Malaysia 不仅向全球各地的客户提供汽车信息娱乐设备，还提供车辆定位和远程信息处理设备。Clarion Malaysia 是 Faurecia 集团下属事业群 Faurecia Clarion Electronics 的成员。若要了解更多关于 Clarion Malaysia 的信息，请访问：www.clarion.com.my

LeddarTech 简介

LeddarTech 是行业领导者，提供基于独特 LeddarEngine™ 的最通用且可扩展的自动驾驶和移动 LiDAR 平台，该平台由一系列车规级功能安全认证的系统级芯片 (SoCs) 组成，与专有的 LeddarSP™ 信号处理软件协同工作。公司致力于尖端移动遥感应用的多项创新，拥有 70 多项专利技术（已授予或申请中），增强高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶性能。LeddarTech 还为移动市场提供固态高性能 LiDAR 模块解决方案，用于自动驾驶穿梭巴士、卡车、公共汽车、货运车辆和自动驾驶出租车等。研发此类模块不仅用于支持移动市场，同时也彰显出 LeddarTech 在自动驾驶和移动平台方面的实力，为其他 LiDAR 供应商提供最佳开发基础。

要获知有关 LeddarTech 的更多信息，请访问 https://leddartech.com/ https://leddartechlidar.cn/

联系方式：Daniel Aitken，LeddarTech 营销和传播副总裁 电话：+1-418-653-9000 转分机号 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarSP、LeddarCore 和 LeddarTech 标识是 LeddarTech Inc.的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。