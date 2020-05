Louvain-la-Neuve, Belgique, le 13 mai 2019 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, publie aujourd’hui une revue de ses activités au 31 mars 2019.

La conduite des activités lors de ce premier trimestre reste solide avec néanmoins l’émergence de quelques retards inévitables dans les projets d’installation en raison de la pandémie du COVID-19. Malgré la crise en cours, tous les centres de protonthérapie IBA en opérations continuent de traiter des patients avec une activité de Services qui reste à un niveau habituel. La division Autres Accélérateurs a vu également un début d’année solide avec trois nouvelles ventes à ce jour. La Dosimétrie a continué de réaliser de fortes performances au cours de ce premier trimestre. Néanmoins, quelques perturbations dues au COVID-19 devraient avoir une incidence sur les activités Dosimétrie à l'avenir, reflétant l’impact constaté sur le marché de la radiothérapie.

Le carnet de commande d’IBA demeure très élevé à EUR 1,1 milliard et de nouveaux appels d’offres continuent de progresser à l’échelle internationale, des discussions actives étant en cours, avec toutefois des retards inévitables. IBA reste déterminée à convertir ses nouvelles opportunités de vente en commandes fermes dans toutes ses lignes d’activités.

La Société a débuté l’année 2020 avec un bilan solide et une excellente position de trésorerie, qui a été maintenue au cours de ce premier trimestre. Cette situation financière devrait rester confortable à moyen-terme grâce à de nombreuses mesures mises en place pour préserver la trésorerie. Comme déjà communiqué précédemment, le Groupe applique des mesures systémiques de contrôles des coûts tout en maintenant des investissements ciblés en R&D en vue de stimuler une croissance profitable durable. Ces mesures en cours procurent à IBA une flexibilité importante afin de parer à l’incertitude associée à la pandémie.

En réponse à la pandémie du COVID-19, IBA continue de prendre des mesures de manière proactive pour protéger ses employés ainsi que ses autres parties-prenantes tout en minimisant les perturbations sur ses activités commerciales. La Société a appliqué différentes mesures en phase avec les recommandations internationales afin de garantir que les lieux de travail soient sûrs, évitant ainsi toute interruption importante de la production. L’infrastructure informatique de la Société est telle que les employés ont pu travailler à domicile dans la mesure du possible. Le cours habituel des opérations de la société n’a donc pas été perturbé.

Comme communiqué lors de la publication des résultats 2019, IBA n’est actuellement pas en mesure de fournir une guidance fiable sur ses performances financières 2020 du fait de l’incertitude en cours. Néanmoins, la Société tiendra le marché informé dès que possible.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA a commenté : « Dans cette période d’incertitude, notre priorité reste la sécurité et le bien-être de nos équipes, nos partenaires et leurs patients. En instaurant d’importantes mesures de sécurité, nous avons été capables d’atténuer les perturbations sur nos activités. Nous sommes rassurés par le fait que tous nos centres de protonthérapie ont continué de traiter des patients, fournissant des soins oncologiques vitaux aux patients dans le monde. Notre activité de Services reste forte et les prises de commandes pour la division Autres Accélérateurs est très encourageante depuis le début de l’année. Bien que nous ayons observé, et observerons encore, des retards dans certaines parties de nos activités en raison du COVID-19, notre position de trésorerie solide et notre capacité à être très ciblé et prudent avec notre trésorerie, combinés à la poursuite de l’exécution de notre carnet de commandes et nos perspectives de nouvelles opportunités de vente, placent IBA en position de continuer à gérer l’impact de la pandémie mondiale. »

Agenda des Actionnaires

Résultats du premier semestre 2020 Mercredi 26 août 2020

Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2020 Jeudi 19 novembre 2020

Déclaration des Dirigeants

En conformité avec l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007, IBA indique que cette déclaration intermédiaire a été établie par le Chief Executive Officer (CEO) et le Chief Financial Officer (CFO).

***Fin***

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles.

Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Thomas Ralet

Head of Corporate Communication

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

