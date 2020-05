May 13, 2020 01:30 ET

May 13, 2020 01:30 ET

Performance solide au premier trimestre permettant à Bekaert de bien se positionner face à la crise

Conditions de travail saines – orientation client – position solide de liquidité







Faits marqants

Mesures exhaustives pour protéger les employés, avec un nombre limité d'infections Covid-19

Chiffre d’affaires en baisse de -11% en raison des confinements imposés par les gouvernements et de la baisse de la demande mondiale sur les marchés des pneumatiques et de l’automobile

Mesures efficaces de réduction des coûts en place

Liquidités en hausse de plus de € 190 millions par rapport à fin 2019 et fonds en caisse de plus de € 750 millions

Levier d'endettement stable depuis fin 2019 à 2,1x l’EBITDA sous-jacent

Proposition de dividende brut de € 0,35 avec versement différé au 20 novembre 2020

Perspectives

Nous prévoyons une baisse sensible du chiffre d’affaires au deuxième trimestre dans différents secteurs importants. Alors que l'ampleur de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'économie mondiale est devenue visible, sa durée reste très incertaine. Nous n'avons dès lors aucune visibilité sur l’impact en année pleine sur nos marchés et nos activités.

Bekaert continue d'appliquer un contrôle strict sur les coûts, le fonds de roulement et les dépenses d’investissement.

Les actions mises en œuvre en 2019 et au premier trimestre 2020 nous ont rendus plus forts et plus résilients pour faire face à des défis graves. Nous sommes convaincus que notre solide position de liquidité, allant de pair avec d'autres mesures que nous avons mises en œuvre et continuons de mettre en œuvre, nous met en bonne position pour surmonter la crise.

Webcast: Le rapport d’activités au premier trimestre 2020 sera présenté à la communauté des investisseurs à 14.00 heures CET. Cette conférence peut être suivie en direct en mode « écoute » après régistration sur le site de Bekaert (bekaert.com/en/investors).

Pièce jointe