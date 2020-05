May 13, 2020 01:30 ET

Sterke prestatie 1ste kwartaal brengt Bekaert in stelling om crisis aan te pakken

Veilige werkomstandigheden – klantgerichtheid – sterke cashliquiditeit







Hoofdpunten

Uitgebreide maatregelen om medewerkers te beschermen; beperkt aantal Covid-19-besmettingen

Omzet -11% lager door opgelegde lockdowns door overheden en daling van de vraag in de banden- en automobielsector wereldwijd

Effectieve kostenbesparingsmaatregelen van kracht

Liquiditeit meer dan € 190 miljoen hoger dan bij jaareinde 2019, met meer dan € 750 miljoen cash onmiddellijk ter beschikking

Stabiele schuldgraad tegenover jaareinde 2019 aan 2,1 keer de onderliggende EBITDA

Brutodividendvoorstel van € 0,35 met uitstel uitbetaling tot 20 november 2020

Vooruitzichten

We verwachten dat de omzet in het tweede kwartaal aanzienlijk zal zakken in verschillende sectoren die relevant zijn voor ons. Hoewel de omvang van de impact van de Covid-19-pandemie op de globale economie duidelijk is geworden, blijft de duur ervan hoogst onzeker. We hebben daarom geen zicht op de volledige jaarimpact in onze markten op onze business.

Bekaert blijft strikte controle uitoefenen op kosten, werkkapitaal en investeringsuitgaven.

De acties die we in 2019 en in het eerste kwartaal van 2020 hebben geïmplementeerd, hebben ons sterker en weerbaarder gemaakt tegen ernstige uitdagingen. We zijn ervan overtuigd dat onze sterke liquiditeitspositie, gecombineerd met andere maatregelen die we hebben doorgevoerd en die we zullen blijven doorvoeren, ons in staat stelt om deze crisis het hoofd te bieden.

Webcast : Bekaert zal de eerste kwartaalupdate om 14:00 CET toelichten aan de investeerders. Deze conferentie kan live gevolgd worden in luistermodus na registratie op de website (bekaert.com/en/investors).





