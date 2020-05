May 13, 2020 01:30 ET

Ageas publie ses résultats du 1er trimestre 2020

Résultat net du groupe fortement renforcé par un élément exceptionnel hors trésorerie

Résultat d’investissement moindre dû au Covid-19 atténué par une performance opérationnelle sous-jacente globalement solide

Solvabilité et trésorerie solides

Résultat net Résultat net de l’Assurance à EUR 113 millions contre EUR 258 millions. La solide performance opérationnelle sous-jacente a été en partie compensée par les dépréciations du portefeuille d’actions en Belgique et en Asie.

à contre EUR 258 millions. La solide performance opérationnelle sous-jacente a été en partie compensée par les dépréciations du portefeuille d’actions en Belgique et en Asie. Résultat net en Vie d’ EUR 89 millions influencé par les turbulences liées au Covid-19 sur les marchés financiers en Belgique et en Asie.

d’ influencé par les turbulences liées au Covid-19 sur les marchés financiers en Belgique et en Asie. Résultat net en Non-vie en recul d’EUR 35 millions à EUR 24 millions en raison des tempêtes qui ont frappé la Belgique et le Royaume-Uni en février et malgré la solide performance de la plupart des gammes de produits de tous les segments.

en recul d’EUR 35 millions à en raison des tempêtes qui ont frappé la Belgique et le Royaume-Uni en février et malgré la solide performance de la plupart des gammes de produits de tous les segments. Le résultat net du groupe au premier trimestre s’élève à EUR 452 millions contre EUR 251 millions à la faveur du résultat de l’appel d’offres sur les titres FRESH fin 2019. Encaissement Encaissement du Groupe (à 100%) à EUR 12 milliards , en baisse de 7%.

(à 100%) à , en baisse de 7%. Encaissement en Vie (à 100%) en recul de 9% à EUR 10 milliards en raison de la baisse des affaires nouvelles en Asie, de la transition graduelle vers de nouveaux produits au Portugal et de la baisse des ventes des produits en unités de compte par rapport à l'année dernière en Belgique

(à 100%) en recul de 9% à EUR 10 milliards en raison de la baisse des affaires nouvelles en Asie, de la transition graduelle vers de nouveaux produits au Portugal et de la baisse des ventes des produits en unités de compte par rapport à l'année dernière en Belgique Encaissement en Non-vie (à 100%) en hausse de 10% à EUR 1,9 milliard soutenu par toutes les régions.

(à 100%) en hausse de 10% à EUR 1,9 milliard soutenu par toutes les régions. L’encaissement du Groupe au premier trimestre (part d’Ageas) a reculé de 8% à EUR 4,6 milliards. Performance

opérationnelle Ratio combiné à 99,7% contre 98,3%, y compris un impact de 8% dû à une météo défavorable.

contre 98,3%, y compris un impact de 8% dû à une météo défavorable. Marge opérationnelle des produits à taux garanti à 56 pbs contre 88 pb, avec un impact de 37 pb dû à des plus-values nettes moindres.

contre 88 pb, avec un impact de 37 pb dû à des plus-values nettes moindres. Marge opérationnelle des produits en unités de compte à 28 pb (contre 18 pb). Bilan Capitaux propres à EUR 10,8 milliards ou EUR 57,75 par action.

ou EUR 57,75 par action. Ratio Solvabilité II du groupe ageas à 196% y compris l’impact négatif de l’offre sur les titres FRESH.

à y compris l’impact négatif de l’offre sur les titres FRESH. Total des liquidités du Compte général à EUR 1,6 milliard , dont EUR 0,4 milliard est réservé pour l’accord Fortis.

, dont EUR 0,4 milliard est réservé pour l’accord Fortis. Les passifs techniques Vie hors comptabilité reflet des entités consolidées au 31 mars 2020 ont baissé de 3% à EUR 75,5 milliards.

L’aperçu complet des chiffres est disponible sur le site web d’Ageas.

Les chiffres clés et les points principaux sur les segments se trouvent dans les annexes à ce communiqué de presse

Bart De Smet, CEO d’Ageas, a déclaré: « La nature des impacts sur la société de la pandémie de Covid-19 est inédite. Dans cette période de turbulences et dans des circonstances parfois difficiles, les collaboratuers de l’ensemble de notre organisation se sont assurés que les clients puissent continuer à recevoir les niveaux de services qu’ils attendent de nous. Grâce à notre portefeuille spécifique et diversifié d’activités axées sur l’assurance des particuliers et des petites entreprises, l’impact direct sur nos activités commerciales et sur les sinistres est resté limité. Notre stratégie d’investissement prudente nous a permis de conserver une robuste position de solvabilité. Etant donné qu’un retour à la normal est peu probable à court terme, l’impact de la pandémie sur l’économie et les marchés financiers aura probablement encore un impact sur la performance et les résultats d’Ageas tout au long de l’année. En conséquence de ces incertitudes externes, Ageas est dans l’impossibilité de confirmer ses prévisions de bénéfices pour 2020. »

