Ageas rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal van 2020

Nettoresultaat

Nettoresultaat Verzekeringen van EUR 113 miljoen tegenover EUR 258 miljoen. De solide onderliggende operationele prestaties zijn gedeeltelijk tenietgedaan door waardeverminderingen op de aandelenportefeuille in België en Azië

van tegenover EUR 258 miljoen. De solide onderliggende operationele prestaties zijn gedeeltelijk tenietgedaan door waardeverminderingen op de aandelenportefeuille in België en Azië Nettoresultaat Leven van EUR 89 miljoen beïnvloed door onrust op de financiële markten in België en Azië in verband met COVID- 19

van beïnvloed door onrust op de financiële markten in België en Azië in verband met COVID- 19 Nettoresultaat Niet-Leven gedaald van EUR 35 miljoen tot EUR 24 miljoen door de stormen van februari in België en het VK, ondanks de sterke prestaties van de meeste productlijnen in alle segmenten

gedaald van EUR 35 miljoen tot door de stormen van februari in België en het VK, ondanks de sterke prestaties van de meeste productlijnen in alle segmenten Nettoresultaat van de Groep in het eerste kwartaal gestegen van EUR 251 miljoen tot EUR 452 miljoen dankzij het resultaat van het bod tot aankoop op de FRESH-effecten aan het einde van 2019