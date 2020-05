May 13, 2020 01:30 ET

May 13, 2020 01:30 ET

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 13.5.2020 KLO 8:30

ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2020

ELECSTERIN TULOS PARANI HUOLIMATTA LIIKEVAIHDON LASKUSTA

YHTEENVETO

Liikevaihto 9,2 MEUR (1-3/2019: 9,9 MEUR)

Liikevoitto 0,8 MEUR (0,5 MEUR)

Tulos ennen veroja 1,2 MEUR (0,2 MEUR)

Tulos/osake 0,26 EUR (0,04 EUR)

Omavaraisuusaste 51,6 % (52,9 %)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Valtiovarainministeriön kevään talouskatsauksessa kerrotaan, että taloudellisesta näkökulmasta koronaviruspandemia on globaali häiriö, joka heikentää ta­louden aktiviteettia kaikkialla. Kyseessä on ensisijaisesti Kiinasta lähtenyt negatiivinen tar­jontashokki, joka leviää taloudessa globaalien tuotantoketjujen kautta, mutta myös suuri negatiivinen kysyntäshokki. Ihmisten vapaata liikkumista sekä yritysten toimintaa rajoitta­villa päätöksillä on merkittäviä taloutta supistavia vaikutuksia ympäri maailman.

Kansainvälisen talouden hiipuminen alkoi Kiinan talouden voimakkaalla supistumisella jo tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vaikka talouskasvu elpyy vuoden jälki­puoliskolla, Kiinan talous supistuu 2 % v. 2020. Taloudellinen aktiviteetti on vähentynyt Eu­roopassa voimakkaasti. Myös Yhdysvalloissa talouskasvu kääntyi negatiiviseksi, kun pan­demian keskus siirtyi sinne. Myös maailman tavarakauppa kärsi aktiviteetin rajoituksista vuoden alkupuoliskolla. Koko vuoden tasolla maailmankaupan ennustetaan supistuvan 5 % edellisvuodesta.

Elecsterin toiminnan kannalta tärkeillä markkinoilla koronaviruksen vaikutukset alkoivat näkyä vasta ensimmäisen vuosineljänneksen loppupuolella. Kiinassa virus oli valloillaan jo vuoden alussa mutta Kiinan merkitys konsernin kokonaismyynnissä on vähäinen. Pandemiaksi COVID-19 julistettiin vasta maaliskuun aikana ja sen seurauksena myös muilla markkinoilla ryhdyttiin voimakkaampiin toimenpiteisiin taudin leviämisen hidastamiseksi. Tosin jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä maailmanlaajuinen keskustelu koronan etenemisestä ja sen vaikutuksista sai investoijat ja rahoittajat entistä varovaisemmiksi. Tämä varovaisuus heijastui lähinnä meijerikoneiden kauppaneuvotteluihin. Jo valmiiksi epävarma toimintaympäristö muuttui koranaviruksen leviämisen myötä entistä epävarmemmaksi ja aivan loppuvaiheessakin olevia kauppaneuvotteluja ei onnistuttu saamaan suotuisaan päätökseen.

Pakkausmateriaalitoimituksissa volyymi oli hieman vertailuvuotta korkeammalla tasolla. Kasvaneen volyymin ansiosta toiminnan tehokkuus kasvoi ja sen myötä myös kannattavuus parani. Käsityksemme mukaan pakkausmateriaalien volyymin kasvu heijastaa asiakkaidemme varautumista mahdollisiin pandemiasta aiheutuviin häiriöihin toimitusketjussa.

Omassa toiminnassamme pandemia ei toistaiseksi ole aiheuttanut ongelmia raaka-aineiden tai kompponenttien saannissa, emmekä myöskään ole kärsineet oman henkilöstömme sairastumisista johtuvista henkilöstövajauksista.

Osakekohtaisen tuloksen kasvu vertailuvuoteen nähden on seurausta sekä parantuneesta toiminnan tehokkuudesta että venäjän ruplan kurssin voimakkaasta heikkenemisestä, joka vaikutti konsernin rahoituskuluihin positiivisesti.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 9,2 milj. euroa (9,9 milj. euroa). Liikevaihto laski 6,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 0,8 milj. euroa (0,5 milj. euroa), eli 8,4 % (5,5 %) liikevaihdosta. Voitto ennen veroja oli 1,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,04 euroa).

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 48,4 milj. euroa (51,1 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 51,6 % (52,9 %). Konsernin korollinen vieras pääoma oli 18,2 milj. euroa (18,5 milj. euroa).

Teollisuustuotesegmentissä konetoimitusten määrä ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli vertailuvuotta alempi. Pakkausmateriaalitoimitusten määrä sen sijaan ylsi edellisvuotta korkeammalle tasolle. Pakkausmateriaalien raaka-ainehinnat olivat keskimäärin vertailuvuotta alhaisemmalla tasolla.

Kuluttajatuotesegmentissä toimitusmäärät olivat hienoisessa laskussa vertailuvuoteen nähden kysyntätilanteen ollessa edelleen heikko. Myös alihankintapalveluja tarjoavan muut toiminnot-segmentin liikevaihto ja kannattavuus olivat edellisvuotta heikommat.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 296 (302), josta ulkomailla 166 (173). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 297(302).

YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2020 vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,23 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 5.5.2020.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti palkitsemis-

politiikan.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Jarmo Halosen, Jukka Halosen ja Hilkka Tuorin. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jukka Halosen jatkamaan puheenjohtajana.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Jukka Lahdenpää ja KHT Veikko Terho. Varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA 23.4.2020 PÄÄTETYT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus koskee enintään 180.000 yhtiön A-osaketta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, käytettäväksi osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.



Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun A-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta).

Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 1.5.2020 – 30.4.2021 välisenä aikana.

Valtuutus päättää omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A-sarjan osakkeita. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä vastikkeena käyttämistä sekä osakkeiden käyttämistä osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.



Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 1.5.2020 – 30.4.2021 välisenä aikana.

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 31.3.2020 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 8,50 euroa ja alin 4,90 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 5,70 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 88 525 kpl (4,9 % A-osakkeiden määrästä).

Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiö ei ole saanut katsauskaudella liputusilmoituksia.

NÄKYMÄT SEKÄ LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Teknologianteollisuuden talouskatsauksessa mainitaan, että Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennakoi maailmantalouden supistuvan tänä vuonna peräti 3 prosenttia. Tilanteen synkkyyttä kuvaa, että maailmantalous oli vastaavissa ongelmissa viimeksi 1930-luvulla. Rajusta pudotuksesta huolimatta IMF kuitenkin arvioi, että maailmantalous toipuisi voimakkaasti jo vuonna 2021.

Erittäin vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta näyttäisi siltä, että Elecsterin ollessa osa elintarvikkeiden jakeluketjua, liiketoimintamme kuuluu niihin kriittisiin liiketoiminta-alueisiin, jotka pyritään maailmanlaajuisesti pitämään käynnissä. Asiakkainamme olevat meijerialan yritykset toimivat useissa maissa hallitustensa erikoisluvalla, ja myös omat tuotantolaitoksemme sekä paikallisten edustajiemme henkilöstö ovat saaneet liikkumisrajoituksia koskevat poikkeusluvat kyetäkseen varmistamaan asiakkaidemme toiminnan jatkumisen kaikissa olosuhteissa.

Uskomme, että ensimmäisellä vuosineljänneksellä alkanut pakkausmateriaalien kysynnän kasvu jatkuu sekä näkyvillä on myös merkkejä meijerikoneiden kysynnän kasvusta. Useilla toimintamme kannalta tärkeillä markkinoilla näyttäisi siltä, että kysyntä pidemmän säilyvyyden ja edullisemman pakkauksen tuotteille on kasvussa ja asiakkaillamme on ajoittaisia kapasiteettiongelmia. Tämä on lisännyt saamiemme tarjouspyyntöjen määrää aivan viime aikoina. Myös solmittujen kauppasopimusten määrä viime vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen nähden on kasvanut. Ruplan mahdollinen vahvistuminen voi lisätä konsernin rahoituskuluja.

Taloudellinen ohjeistus

Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.



KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 LIIKEVAIHTO 9.236 9.889 39.385 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos 425 284 -170 Valmistus omaan käyttöön 85 Liiketoiminnan muut tuotot 69 260 504 Materiaalit ja palvelut -4.691 -5.259 -19.252 Henkilöstökulut -2.355 -2.358 -9.462 Poistot ja arvonalentumiset -487 -486 -1.960 Liiketoiminnan muut kulut -1.421 -1.786 -6.915 LIIKEVOITTO 776 543 2.215 Rahoitustuotot ja –kulut 469 -311 -736 TULOS ENNEN VEROJA 1.245 232 1.479 Tuloverot -309 -64 -507 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 936 168 972 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 964 162 985 Määräysvallattomille omistajille -29 6 -13 Tulos/osake 0,26 0,04 0,26

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS 936 168 972 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -2.542 1.202 1.579 Rahavirran suojaus 0 1 2 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -1.607 1.371 2.553 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille -1.576 1.364 2.564 Määräysvallattomille omistajille -30 7 -12

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat oikeudet 166 203 166 Aineelliset hyödykkeet 14.126 14.237 15.158 Muut osakkeet ja osuudet 420 420 420 Pitkäaikaiset saamiset 1.592 1.430 1.941 Laskennalliset verosaamiset 399 362 409 Pitkäaikaiset varat yhteensä 16.703 16.651 18.094



LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 16.527 17.128 16.637 Myyntisaamiset ja muut saamiset 8.852 9.489 9.047 Tuloverosaaminen 67 319 55 Rahavarat 6.276 7.503 6.279 Lyhytaikaiset varat yhteensä 31.722 34.439 32.018 VASTAAVAA 48.425 51.090 50.112 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3.152 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239 Arvonmuutosrahasto 0 -2 0 Muut Rahastot 94 98 95 Muuntoerot 49 309 169 Kertyneet voittovarat 16.336 17.686 17.792 Määräysvallattomat omistajat 992 1.091 1.022 Oma pääoma yhteensä 24.861 26.574 26.468 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 377 382 381 Pitkäaikainen vieras pääoma 11.343 11.135 12.029 Lyhytaikainen vieras pääoma 11.844 12.999 11.234 VASTATTAVAA 48.425 51.090 50.112

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 936 168 972 Oikaisut tilikauden tulokseen 170 904 3.297 Käyttöpääoman muutos 659 1.236 462 Maksetut korot ja muut rahoituserät -73 -78 -449 Saadut korot ja osingot 9 8 51 Maksetut verot -181 -251 -437 Liiketoiminnan rahavirta 1.520 1.987 3.896 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -355 -624 -2.799 Käyttöomaisuuden myynti 8 138 198 Pitkäaikaisten saamisten muutos 4 -1 -2 Investointien rahavirta yhteensä -343 -487 -2.603 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos -810 -834 167 Lyhytaikaisten lainojen muutos 193 -553 -1.435 Maksetut osingot 0 0 -1.285 Rahoituksen rahavirta -617 -1.387 -2.553 Rahavarojen muutos 560 113 -1.261 Rahavarat kauden alussa 6.279 7.140 7.140 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -562 250 400 Rahavarat kauden lopussa 6.276 7.503 6.279

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA





a. Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. Arvonmuutosrahasto

d. Muut rahastot

e. Muuntoerot

f. Voittovarat

g. Yhteensä

h. Määräysvallattomille omistajille

i. Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i. OMA PÄÄOMA 1.1.2020 3.152 4.239 0 95 169 17.792 25.446 1.022 26.468 Kokonaistulos 0 0 -120 -1.456 -1.576 -30 -1.607 OMA PÄÄOMA

31.3.2020 3.152 4.239 0 94 49 16.336 23.869 992 24.861





Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i. OMA PÄÄOMA 1.1.2019 3.152 4.239 -2 93 49 16.587 24.118 1.084 25.202 Kokonaistulos 1 4 261 1.099 1.364 7 1.371 OMA PÄÄOMA

31.3.2019 3.152 4.239 -2 98 309 17.686 25.482 1.091 26.574

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 Omasta puolesta annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 5.013 5.773 5.013 Yrityskiinnitykset 11.133 11.133 11.133

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 Liikevaihto 9.236 9.889 39.385 Liikevaihdon kasvu, % -6,6 -6,3 -6,6 Liikevoitto 776 543 2.215 % liikevaihdosta 8,4 5,5 5,6 Tulos ennen veroja 1.245 232 1.479 % liikevaihdosta 13,5 2,3 3,8 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) 964 162 985 % liikevaihdosta 10,4 1,6 2,5 Oman pääoman tuotto, % 14,6 2,6 3,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,9 4,7 5,0 Korollinen vieras pääoma 18.212 18.491 18.842 Rahavarat 6.276 7.503 6.279 Nettovelkaantumisaste, % 48,0 41,3 47,5 Omavaraisuusaste, % 51,6 52,9 53,3 Taseen loppusumma 48.425 51.090 50.112 Bruttoinvestoinnit 364 588 2.904 Tilauskanta 5.903 7.127 5.875 Tulos/osake, euroa 0,26 0,04 0,26 Oma Pääoma/osake, euroa 6,63 7,09 7,06 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116 Konsernin vastuusitoumukset 16.146 16.906 16.146

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Liikevaihto 9.236 9.346 9.176 10.975 9.889 Liikevoitto 776 217 673 783 543 Liikevoitto, % 8,4 2,3 7,3 7,1 5,5 Kauden tulos 964 -22 469 376 162 Tulos/osake, euroa 0,26 -0,01



0,13 0,10 0,04

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset–standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2019 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2019 sivulta 39.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.6.2020 julkaistaan 13.8.2020.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi