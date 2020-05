May 13, 2020 01:33 ET

Selskabsmeddelelse



13. maj 2020

Meddelelse nr. 7



NKT A/S 1. kvartal 2020: Forbedrede finansielle resultater drevet af kabelforretningen

NKT CEO Alexander Kara siger:

- Jeg er tilfreds med at omsætning og indtjening steg i 1. kvartal 2020, og at udviklingen var drevet af alle tre forretningsområder. Jeg er også meget glad for, at vi tidligere i maj vandt den største DC højspændingsordre nogensinde i form af en væsentlig del af projektet SuedOstLink, som understreger vores position som en central aktør i den grønne transformation i Tyskland. NKT Photonics leverede lavere indtjening og omsætning i 1. kvartal 2020 og var negativt påvirket af coronavirus pandemien.



Finansielle højdepunkter for 1. kvartal 2020





EUR mio. NKT NKT Photonics Omsætning 240,3* 12,7 Organisk vækst 19% -13% Operationelt EBITDA 10,2 -1,8 Operationel EBITDA-margin 4,2% -13,9

*std. metalpriser

Finansielle forventninger til 2020

De finansielle forventninger til NKT er uændrede i forhold til Selskabsmeddelelse nr. 6 af 5. maj 2020. Omsætningen (std. metalpriser) forventes stadig at blive cirka EUR 1,0–1,1 mia. og operationelt EBITDA forventes stadig at blive

cirka EUR 40–60 mio.

Som beskrevet i Selskabsmeddelelse nr. 6 af 5. maj 2020 er de finansielle forventninger til NKT Photonics om cirka 5-15% organisk omsætningsvækst og en EBITDA-margin på cirka 15–18% trukket tilbage, indtil der er et mere klart billede af markedsudviklingen.

NKT 1. kvartal 2020: Stigende omsætning og indtjening drevet af alle tre forretningsområder

NKT generede en omsætning (i std. metalpriser) på EUR 240,3 mio. i 1. kvartal 2020, svarende til en organisk vækst på 19%. Omsætningen i markedspriser var EUR 318,4 mio. Den stigende omsætning kombineret med forbedret produktions-output og et tilfredsstillede omkostningsfokus førte til en forbedret EBITDA på EUR 10,2 mio. Stigningen i omsætning og indtjening sammenlignet med 1. kvartal 2019 var drevet af alle tre forretningsområder. Coronavirus havde begrænset betydning for de finansielle resultater i kvartalet.

Efter balancedatoen blev NKT tildelt den største ordre nogensinde til en værdi på cirka EUR 500 mio. til højspændingsprojektet SuedOstLink i Tyskland. Ved udgangen af 1. kvartal 2020 udgjorde ordrebeholdningen i højspændingssegmentet, eksklusiv ordren til SuedOstLink, EUR 1,24 mia. (EUR 1,11 mia. i std. metalpriser), hvilket var cirka EUR 130 mio. mindre end ved udgangen af 2019. Der var fortsat fremdrift på flere udbudssager på tværs af segmenter og geografier, og der forventes et antal ordretildelinger i markedet i de kommende måneder, inklusive flere tildelinger af de tyske højspændings-korridorprojekter.

NKT Photonics 1. kvartal 2020: Resultat negativt påvirket af coronavirus pandemien

NKT Photonics leverede en omsætning på EUR 12,7 mio. i 1. kvartal 2020, svarende til en organisk vækst på -13%. EBITDA var EUR -1,8 mio. Selvom 1. kvartal traditionelt er det med den laveste omsætning, var udviklingen stadig lavere end forventet. Det svagere resultat sammenlignet med 1. kvartal 2019 var drevet af Industrial-segmentet, hvor salget var negativt påvirket af, at en række ordrer blev udskudt på grund af restriktioner og usikkerhed som følge af udbruddet af coronavirus. Ingen af de omtalte ordrer er blevet annulleret.

På grund af øget usikkerhed i markedet forårsaget af coronavirus pandemien, forventer NKT ikke at afslutte afsøgningen af de strategiske alternativer for NKT Photonics i nær fremtid.

Telekonference

NKT afholder en telekonference for investorer og analytikere kl. 9:00 den 13. maj 2020, som kan følges på investors.nkt.com. Den tilhørende præsentation vil være tilgængelig før telekonferencen (kode 1789072). For at deltage, ring fra:

Danmark: +45 32 72 04 17

UK: +44 207 192 8338

US: +1 646 741 3167

