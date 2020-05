Selskabsmeddelelse

13. maj 2020

Meddelelse nr. 8

NKT A/S søger at styrke sit kapitalgrundlag

Bestyrelsen (Bestyrelsen) for NKT A/S (NKT eller Selskabet) har besluttet at søge at styrke Selskabets kapitalgrundlag. Beslutningen følger iværksættelse af en analyse af kapitalstrukturen, jf. Selskabsmeddelelse nr. 6 af 5. maj 2020.

Bestyrelsen har afsluttet analysen og søger nu at styrke Selskabets finansielle stilling baseret på følgende:

Behov for at styrke det økonomiske fundament for at kunne eksekvere på højspændingsordrebogen og på positive markedsudsigter med stadig mere omfattende og komplekse projekter

Den nylige ordre på SuedOstLink-projektet til en værdi af EUR 500 mio., der er NKT's hidtil største højspændingsordre til jævnstrøm, er et vigtig vidnesbyrd om NKT's teknologiske formåen. NKT havde ved udgangen af 2019 en rekordstor højspændingsordrebog på EUR 1,37 mia., der nu er øget med denne ordre. Ordren bekræfter også mulighederne på markedet for højspændingskabler, som er drevet af den fortsatte grønne omstilling af samfundet. I de kommende år forventes markedet for højspændingskabler at vokse med hensyn til kompleksiteten og størrelsen af projekter, som kræver, at NKT opnår et stærkere kapitalgrundlag.



Corona-pandemiens påvirkning af NKT Photonics' resultat

Som oplyst i NKT's kvartalsrapport for 1. kvartal 2020, blev NKT Photonics negativt påvirket af corona-pandemien i 1. kvartal 2020 og også ind i 2. kvartal 2020. Forventningerne til 2020 for NKT Photonics blev trukket tilbage, indtil der er større klarhed over markedsudviklingen. På den baggrund vurderer Bestyrelsen, at den strategiske gennemgang af NKT Photonics ikke kan afsluttes i den nærmeste fremtid på grund af det usikre marked og hensynet til at maksimere værdiskabelsen.



Bæredygtig kapitalstruktur

Corona-pandemien har haft begrænset påvirkning på de finansielle resultater af Selskabets kabelvirksomhed. Bestyrelsen anser det dog for hensigtsmæssigt at styrke kapitalberedskabet, idet dette vil gøre det muligt for NKT at være forberedt på mulig usikkerhed som følge af den nuværende pandemisituation ved at etablere en mere bæredygtig kapitalstruktur. Det bemærkes, at NKT ikke har gæld, der skal står foran umiddelbar indfrielse, og generelt har en stabil likviditetssituation.

Bestyrelsen vil således i umiddelbar forlængelse af denne meddelelse som det første skridt offentliggøre et udbud af nye aktier i en rettet emission og privatplacering uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Udbuddet vil blive gennemført via en accelereret book-building proces og vil omfatte op til 4.951.106 nye aktier svarende til 18,15% af NKT's nuværende registrerede aktiekapital. Danske Bank A/S og J.P. Morgan Securities plc vil være Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners i forbindelse med udbuddet.

Når udbuddet er gennemført, vil Bestyrelsen anmode generalforsamlingen om fornyede bemyndigelser til at udstede nye aktier og konvertible gældsinstrumenter som beskrevet nedenfor. Hvis godkendt af generalforsamlingen, vil Bestyrelsen herefter - afhængigt af markedssituationen og øvrige faktorer - udnytte bemyndigelserne til at udstede aktier til markedskurs uden fortegningsret for eksisterende aktionærer (jf. (b) nedenfor) og eventuelt også til at udstede konvertible gældsinstrumenter (jf. (c) nedenfor) inden udgangen af 2020.

Bemyndigelser til at udstede yderligere aktier eller konvertible gældsinstrumenter

I forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, som er blevet udskudt som følge af den nuværende forebyggelse af corona-pandemien i Denmark, vil Bestyrelsen foreslå, at Bestyrelsen bemyndiges til at udstede yderligere aktier og konvertible gældsinstrumenter med og uden fortegningsret for aktionærerne.

Bemyndigelserne til Bestyrelsen, som forventes fremsat på den ordinære generalforsamling, afspejler et volatilt finansielt marked og svarer generelt til Bestyrelsens nuværende bemyndigelse som godkendt af generalforsamlingen med visse opdateringer:

En bemyndigelse for Bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med op til

DKK 256.000.000 (12.800.000 aktier á DKK 20) ved én eller flere udstedelser af nye aktier. Bemyndigelsen gælder indtil den ordinære generalforsamling i 2025. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved udstedelse af aktier mod kontant betaling, ved gældskonvertering eller ved apportindskud. Kapitalforhøjelsen gennemføres ved udstedelse af aktier med fortegningsret for de nuværende aktionærer.

En bemyndigelse for Bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med op til

DKK 128.000.000 (6.400.000 aktier á DKK 20) til markedskurs ved en eller flere udstedelser af nye aktier. Bemyndigelsen gælder indtil den ordinære generalforsamling i 2025. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved udstedelse af aktier mod kontant betaling, ved gældskonvertering eller ved apportindskud. Kapitalforhøjelsen gennemføres ved udstedelse af aktier uden fortegningsret for de nuværende aktionærer.

En bemyndigelse for Bestyrelsen til at træffe beslutning om Selskabets optagelse af lån, ad én eller flere omgange, mod udstedelse af obligationer eller andre finansielle instrumenter med ret for långiver til at konvertere fordringen til op til nominelt

DKK 128.000.000 (6.400.000 aktier á nominelt DKK 20) (konvertible lån). Bemyndigelsen gælder indtil den ordinære generalforsamling i 2025.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen endvidere fremsætte forslag om ændring af vedtægternes pkt. 3.A.8 og 3.D, således at de ovenfor i pkt. (a), (b) og (c) nævnte bemyndigelser kan udnyttes - med de deri nævnte begrænsninger - til at forhøje aktiekapitalen med et samlet beløb på op til nominelt DKK 256.000.000, mens der ikke skal gælde nogen sammenlagt begrænsning af de i pkt. (b) og (c) nævnte bemyndigelser.

