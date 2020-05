May 13, 2020 01:38 ET

Virbac annonce la signature d’un accord avec MSD Santé Animale, une division de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA (NYSE:MRK), en vue de la cession de produits vétérinaires, actuellement commercialisés par Virbac aux États-Unis sous la marque SENTINEL®, pour un prix total de 400 millions US$ en numéraire, et sous réserve des ajustements post-clôture usuels pour ce type d’opération. Ces actifs avaient été acquis début 2015 auprès d’Eli Lilly.

Les termes de cet accord prévoient la cession par Virbac d’un ensemble de droits pour les États-Unis sur les marques, autorisations de mise sur le marché, brevets, savoir-faire, et autres actifs, relatifs à deux antiparasitaires pour chiens : SENTINEL® FLAVOR TABS® et SENTINEL® SPECTRUM®. Dans le cadre de cette transaction, Virbac conservera sa structure commerciale quasiment inchangée et continuera à fabriquer SENTINEL® SPECTRUM® sur son site de Bridgeton, Missouri, pendant les dix prochaines années.

Aux États-Unis, SENTINEL® FLAVOR TABS® et SENTINEL® SPECTRUM® ont généré un chiffre d’affaires d’environ 70 millions US$ en 2019. Au moment de l'acquisition, Virbac prévoyait d’importantes synergies sur les gammes historiques à travers l'accès à de nouvelles grandes cliniques vétérinaires et le doublement de la force de vente. Ces synergies sur les produits historiques ne se sont pas matérialisées en raison de l'interruption temporaire du site de fabrication de Bridgeton, tandis que le nombre de marques dans le segment des antiparasitaires a augmenté au cours des dernières années. La cession de ces marques est une opportunité pour Virbac de désendetter significativement le Groupe. Aux États-Unis, elle permet également de nous recentrer sur notre portefeuille existant de produits proposés aux cliniques vétérinaires et aux propriétaires d'animaux, et de maximiser notre potentiel de croissance, soit de manière organique à travers de futurs lancements, soit par acquisitions.

Les impacts financiers de cette cession pour le Groupe, sur le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions («Ebita»), devraient se traduire par une diminution d'environ 55 millions US$ du chiffre d'affaires et d’environ 3 points du ratio d'Ebita sur chiffre d'affaires sur une base pro forma en année pleine.

La finalisation de cette transaction est subordonnée à l'approbation de la Federal trade commission et à la satisfaction des conditions de clôture habituelles. L'accord devrait être conclu d'ici le milieu de l'année 2020.

Œuvrer depuis toujours pour la santé animale

Virbac propose aux vétérinaires, éleveurs et propriétaires de plus de 100 pays une gamme pratique de produits et services pour diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies tout en améliorant la qualité de vie des animaux. Grâce à ces solutions innovantes couvrant plus de 50 espèces, Virbac contribue jour après jour à l’évolution de la santé animale.

Au sujet de MSD Santé Animale

Entreprise leader dans le secteur pharmaceutique, MSD découvre et fournit au monde depuis déjà plus de cent ans des médicaments et des vaccins qui protègent contre les maladies les plus sérieuses. MSD Santé Animale, la division vétérinaire de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA, est présente dans le monde entier. Engagée au service de la ‘Science pour la Santé Animale’, MSD offre aux vétérinaires, aux éleveurs, aux propriétaires d’animaux de compagnie et aux gouvernements des solutions parmi les plus larges : médicaments, vaccins, services et expertise en management de la santé, ainsi qu’une gamme complète de produits connectés d’identification, de traçabilité et de monitoring des animaux. MSD Santé Animale consacre toute son énergie à protéger et améliorer la santé, le bien-être et la performance des animaux ainsi que de celles et ceux qui prennent soin d’eux. Dans ce but, l’entreprise investit dans un réseau de Recherche flexible et complet ainsi que dans un outil de Production mondial de pointe. MSD Santé Animale est présente dans plus de 50 pays. Ses produits sont disponibles dans environ 150 pays. Pour plus d’informations, connectez-vous à www.msd-animal-health.com ou contactez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

