Neocase Software, éditeur mondial de plateformes de gestion des services RH, annonce une nouvelle levée de fonds de 6 millions d'euros menée par Entrepreneur Venture, aux côtés de Sofiouest, de l'équipe de direction et de l'actionnaire historique, Iris Capital.

Cette levée de fonds permettra à Neocase Software de développer encore ses programmes de R&D et sa force de vente, d’étendre son offre de service au-delà des grandes entreprises pour servir également les entreprises de taille moyenne et d’accélérer son développement international, notamment en Allemagne et dans les pays nordiques.

La plateforme SaaS a affiché une croissance de 22 % en 2019 et vise plus de 20 % en 2020 malgré la crise du Covid-19.

Neocase Software ouvre son service de numérisation des ressources humaines aux entreprises de taille moyenne dans de nouvelles régions

Leader dans le domaine de la gestion des services RH depuis près de vingt ans, Neocase Software a étendu son offre et ses équipes dans des régions clés pour répondre aux besoins des grandes entreprises. Avec des bureaux et des équipes à Paris (où se trouve le siège de la société), Londres, Amsterdam et Boston, l’entreprise renforce aujourd'hui son offre et sa présence dans la région DACH (Allemagne et Europe de l’Est), au Royaume-Uni ainsi que dans les pays nordiques, où la société sert déjà des clients dans les secteurs de l'automobile, la sécurité et les services financiers.

Neocase Software renforcera également ses équipes de R&D et de vente afin de développer et d'attirer les entreprises de taille moyenne. En effet, l'offre de numérisation des services RH a été initialement développée pour accroître l'efficacité des entreprises employant plus de 10 000 salariés et ayant des besoins RH à distance.

L'entreprise utilisera donc les fonds pour alimenter son expansion et aider des structures intermédiaires en mettant son offre à disposition d’organisations de 1 500 employés et plus. Celle-ci permettra aux services RH de numériser et d'alléger leur charge de travail grâce à une plateforme HR Ready©.

Ce nouveau développement sera soutenu par un solide réseau de partenaires composé d'éditeurs de logiciels .Neocase Software sert aujourd'hui, directement et par l'intermédiaire d'intégrateurs, plus de 150 clients opérant dans 180 pays.

Numériser les services RH pour permettre aux professionnels de se concentrer sur les rôles clés plutôt que sur la gestion des demandes.

Les entreprises de toutes tailles ont récemment été confrontées à de sérieux défis en matière de RH : passage au travail à distance à grande vitesse, numérisation des documents, gestion du temps partiel et des employés ayant des situations personnelles spécifiques, etc. Leur travail quotidien a été ébranlé et leur charge de travail, en particulier pour les employés à distance, a augmenté et a été détournée de manière inédite.

Les services RH ont plus que jamais besoin d'efficacité et d'amélioration pour leurs équipes désireuses de concentrer leur attention au travail sur le développement de carrière, le recrutement et la gestion de projets plutôt que sur la gestion des demandes entrantes. Neocase Software permet de numériser de nombreuses tâches quotidiennes grâce à une plateforme numérique accessible partout et pour tous les employés à distance. Celle-ci s'appuie sur une solution solide de gestion des talents et des employés, basée sur l'intelligence artificielle et exploitant les Big Data, pour garantir une expérience personnalisée ainsi qu’une réponse à chaque demande.

Didier Moscatelli, PDG de Neocase Software déclare : « Neocase Software est un expert mondial des services RH qui aide les entreprises à structurer la digitalisation de leurs employés. La numérisation des communications RH dans les grandes organisations est désormais un "must have" et nos 15 ans d'expérience dans les systèmes RH sont essentiels pour permettre aux entreprises de renforcer l'expérience de leurs employés. Cette nouvelle levée de fonds nous permettra de répondre à une forte demande des entreprises de taille moyenne pour notre solution SaaS et d'accroître nos efforts de R&D et de vente vers de nouveaux marchés tels que la région DACH, le UK et les pays nordiques. Nous nous réjouissons de ce nouveau chapitre aux côtés d'investisseurs solides tels qu'Entrepreneur Venture, Iris Capital et Sofiouest. »

Pierre-Alexis de Vauplane, Directeur d’Investissement chez Entrepreneur Venture, ajoute : « Nous sommes ravis de donner les moyens à Neocase de poursuivre sa croissance. Nous discutions avec la société depuis plusieurs mois et la dynamique insufflée par Didier Moscatelli nous a convaincus ; les dernières semaines ont par ailleurs confirmé, en temps de crise, la valeur de Neocase pour les entreprises et les employés. »

Pierre de Fouquet, cofondateur d’Iris Capital, et Nicolas Iordanov, Principal chez Iris Capital, ont commenté: « Nous soutenons Neocase Software depuis des années et nous sommes à nouveau à ses côtés pour cette nouvelle étape qui vise à accélérer sa croissance internationale, notamment en élargissant son offre en direction des clients "mid-size" et en s’appuyant sur un réseau de partenaires-distributeurs de premier plan. »

Patrice Hutin, Directeur Général de Sofiouest souligne : « Sofiouest est depuis longtemps convaincu de la pertinence d’une gestion « augmentée » par voie digitale des relations humaines en entreprise. Les solutions de Neocase permettent aux managers et aux responsables de la gestion des RH de passer plus de temps sur les problématiques de développement des individus et des carrières et moins sur les sujets plus transactionnels. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer au développement de ces solutions en France et à l’international et manifestons notre grande confiance dans l’équipe Neocase. »

Chiffres clés :

Fondée en 2001

Levée de fonds de 6M€

Plus de 150 clients dans le monde entier

80% des clients ont plus de 10 000 employés

Bureaux internationaux : France, Royaume-Uni, Pays-Bas et États-Unis