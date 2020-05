May 13, 2020 07:24 ET

L’avion a franchi la barre des 100 heures de vol à peine 14 jours après sa livraison

L’adaptabilité unique de l’avion Challenger 650 se prête bien au transport de personnalités ou à la configuration d’ambulance aérienne

Lors de son plus long voyage, l’avion a visité 10 pays sur trois continents en seulement cinq jours

Outre sa cabine tranquille, la plus spacieuse de sa catégorie, son rayon d’action impressionnant et ses performances hors pair sur courte piste, le vol exceptionnellement en douceur de l’avion Challenger 650 procure plus de confort aux passagers qui reçoivent des soins médicaux

MONTRÉAL, 13 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Aviation et l’affréteur finlandais Jetflite ont révélé aujourd’hui comment un avion d’affaires Challenger 650 livré récemment a été immédiatement mis en service pour rapatrier des dizaines de patients victimes de la COVID-19, pendant que les aéroports et les frontières du monde entier fermaient. Fidèle à sa réputation de performances éprouvées, l’avion Challenger 650 a fait excellente figure dès sa livraison, effectuant ses 100 premières heures de vol en 14 jours à peine.

L’avion, configuré pour le nolisement d’affaires, a été livré à un client de longue date de Bombardier, le groupe Wihuri, important conglomérat industriel finlandais, le 26 mars 2020. L’avion est exploité par Jetflite, propriété du groupe Wihuri. L’adaptabilité unique de l’intérieur de l’avion Challenger 650 permet à Jetflite de rapidement transformer la configuration de 12 à 16 places pour hauts dirigeants de l’avion d’affaires en une configuration d’ambulance aérienne, avec unité d’isolation portable, de l’équipement de protection individuel, des trousses de test de la COVID-19 et une équipe médicale pour répondre efficacement à la crise humanitaire mondiale en pleine évolution.

« Notre flotte Jetflite est toujours occupée, mais effectuer les 100 premières heures de vol en 14 jours dès la sortie d’usine a été une sorte de record, même pour nous, surtout avec les défis que posait la planification des parcours en vol, l’obtention des autorisations diplomatiques et la réservation d’hébergement sans risque pour l’équipage dans un contexte de propagation de la COVID-19 », a déclaré Elina Karjalainen, directrice générale de Jetflite. « Nous sommes très fiers de compter ce nouvel avion impressionnant dans notre flotte et de pouvoir aider autant de gens, dans l’attente de jours meilleurs. »

Pendant son plus long voyage, l’avion a traversé trois continents en cinq jours, au départ de sa base d’Helsinki, en Finlande, en passant par le Portugal, l’Italie, le Mali, les îles Canaries, le Liberia, l’Afrique du Sud, les Seychelles, l’Afghanistan et l’Estonie pour rapatrier des citoyens dans leur pays.

« L’importance de la fiabilité et de la souplesse légendaires de notre plateforme Challenger est particulièrement mise en lumière lorsque des vies sont en jeu, a déclaré David Coleal, président de Bombardier Aviation. Nous sommes très fiers que notre avion Challenger 650 ait ainsi réussi à faire une contribution remarquable à l’important travail humanitaire de l’équipe de Jetflite ».

Les mêmes qualités qui font du biréacteur Challenger 650 un outil d’affaires idéal font également de cet avion le choix par excellence comme ambulance aérienne de dernière génération. Outre sa cabine tranquille, la plus large de sa catégorie, ses performances hors pair sur courte piste et son autonomie impressionnante de 4 000 milles marins (7 408 km), l’avion d’affaires Challenger 650 offre un vol exceptionnellement en douceur – la conception évoluée de ses ailes procure plus de confort aux patients, du décollage à l’atterrissage.

