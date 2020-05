May 13, 2020 07:40 ET

May 13, 2020 07:40 ET

Selskabsmeddelelse Nr. 5/2020

København, 13. maj 2020



Conferize A/S indkalder til ordinær generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2020 i Conferize A/S torsdag d. 28. maj 2020 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes elektronisk.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er vedhæftet denne meddelelse – og kan i øvrigt findes på invest.conferize.com.

Conferize har nu etableret en unik position i markedet og den kommende tid vil handle om at validere forretningspotentialet og styrke grundlaget for selskabets kommercielle rejse, herunder udnytte de fulde muligheder i forlængelse af udbruddet af COVID-19. På den baggrund indstiller bestyrelsen Claus Bretton-Meyer til bestyrelsen på generalforsamlingen.

Ved samme lejlighed udtræder Sten Tromholt af bestyrelsen. Sten Tromholt fortsætter som CEO for selskabet.

Claus Bretton-Meyer

Claus Bretton-Meyer er en stærk kommunikator med stor ledelseserfaring. Med sin baggrund som adm. direktør i organisationer som TV2 Sport A/S, EuroAds Group A/S og Dansk Boldspil Union kender Claus Bretton-Meyer alt til at sikre kommerciel succes, og hans kompetencer vil styrke det forretningsmæssige perspektiv i bestyrelsen og medvirke til at styrke grundlaget for Conferize’s succes.

Blå bog.

Claus Noël Bretton-Meyer, MBA fra CBS, født 1965.

Administrerende direktør gennem de sidste 25 år i Dansk Boldspil Union, i EuroAds Group A/S, i TV 2 SPORT A/S og TV 2 SPORT BET A/S, koncerndirektør i Observer AB (børsnoteret i Stockholm), samt adm. direktør i Azlan Scandinavia A/S (børsnoteret i London).

Nuværende formand for bestyrelsen i: F3 MediaGroup A/S, i HK Entreprise A/S, i KP Development A/S med flere og i A/S A.P. Botved. Desuden bestyrelsesmedlem i Soldaterlegatet.

Tidligere ledelseshverv: bestyrelsesformand i Gentofte Grafisk A/S, næstformand i DBU A/S, formand for bestyrelsen i Effective-Learning A/S - nu GP Strategies USA, bestyrelsesmedlem i Foreningen af Internet-netværk og bestyrelsesmedlem i Opaldo ApS.

Uddannet officer i Forsvaret og nu aktiv stabsofficer af reserven ved NATO Multi National Division North i Litauen. Strategivejleder for de MBA-studerende på CBS.

Den kommercielle rejse

Som tidligere meddelt er Conferizes strategi blevet re-orienteret med bedre events siden kapitalforhøjelsen medio 2019. Målet er events, der skaber større værdi for såvel deltagere, som arrangører.

I modsætning til konkurrenternes løsninger, der vil løse alle administrative opgaver for alle typer af events (All-in-one Event Management Software) er Conferizes positionering unik (Event Creation) med et specifikt og profitabelt segment af markedet for øje: B2B. Med Conferize platformen fokuseres på den reelle værdiskabelse i det enkelte event, hvor værdi er mere end blot deltagertilfredshed. Værdien skal måles i, hvordan eventet bidrager til det samlede salg i virksomheden og virksomhedens bundlinje.

Selskabet ser et stort og udækket behov for Event Creation og i den kommende tid skal positionen og forretningspotentialet for alvor valideres. Ultimo maj 2020 går selskabet aggressivt i markedet med en opdateret platform til såvel fysiske som virtuelle events. Ud over at øge tilstedeværelsen på online medier via reklamer mv., igangsættes en større salgsindsats nationalt i Danmark med henblik på at få valideret det endelige forretnings-potentiale i selskabet og lægge stenene for den fremtidig vækst i og udenfor Danmark.

Mulighederne i Covid-19

Udbruddet af COVID-19 presser eventindustrien og giver på den korte bane udfordringer for indtjeningen. Men udbruddet skaber samtidigt rum for nytænkning og innovation. Med pandemien er eventindustrien for altid forandret – og virtuelle events vil fremover for altid blive et reelt alternativ til fysiske events.

Det er en unik mulighed for Conferize - og øger sandsynligheden for at realisere det fulde potentiale i Conferize's forretningsmodel. For de virtuelle events lider i endnu højere grad af udfordringerne med at flytte deltagerne fra passive tilhørere til engagerede kunder og skabe mersalg.

Efter COVID-19 står potentialet ved en platform som Conferize endnu tydeligere for den enkelte arrangør. Det vil Conferize udnytte.

Om Conferize

Conferize er en digital platform for arrangører og deltagere i events og konferencer med særligt fokus på den proces hvor events bliver til. Platformen er “Event Creation Software” (ECS) i modsætning til traditionel “Event Management Software” (EMS). Formålet er at events skal skabe mere værdi for deltagerne og i øvrigt være lettere at arrangere. Platformen sætter en unik ramme for såvel fysiske som virtuelle events.

Conferize’s forretningsmodel er gradvis at opbygge en portefølje af tilfredse event arrangører som via abonnementsordninger betaler for brugen af platformen.

Cvr. nr. 34472742 | invest.conferize.com

Certified Adviser

Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.

Investorkontakt

Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com

Vedhæftede filer