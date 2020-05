MONTRÉAL, 13 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (« Xebec »), fournisseur mondial de solutions énergétiques propres, annoncera ses résultats financiers du premier quart le mercredi 27 mai 2020 avant l’ouverture des marchés à 8 h HAE, suivi d’un webinaire à 11 h HAE (8 h HAP).



Xebec invite les actionnaires, analystes, investisseurs, représentants des médias et autres parties prenantes à assister au webinaire, lors duquel les membres de l’équipe de direction présenteront les résultats du Q1 pour 2020 et participeront à une séance de questions-réponses.

Le webinaire sera animé par Kurt Sorschak, président et chef de la direction de Xebec, ainsi que par le chef de la direction financière, Louis Dufour, et le chef de l’exploitation, Prabhu Rao.

Inscription au webinaire pour les investisseurs

Veuillez vous inscrire ici : https://app.livestorm.co/xebec-adsorption-inc/2020-q1-investor-webinar

Un enregistrement du webinaire et des documents de soutien seront disponibles dans la section « Investisseurs » du site Web de Xebec à l’adresse suivante : investors.xebecinc.com .

Pour plus d’informations :

Xebec Adsorption Inc.

Brandon Chow, responsable des relations avec les investisseurs

bchow@xebecinc.com

+1 450.979.8700 poste 5762