Croissance soutenue des revenus de 11,6 %, par rapport à la même période de l’exercice financier précédent, pour atteindre 36,1 M $ pour le troisième trimestre de l’exercice financier 2020;

Marge bénéficiaire brute avant amortissement représentant 28,7 % des revenus de la Société pour le troisième trimestre de l’exercice financier 2020, comparativement à 23,3 % pour le troisième trimestre de l’exercice financier précédent;

BAIIA ajusté 1 de 3,8 M $, ou 10,5 % des revenus, pour le troisième trimestre de l’exercice financier 2020, comparativement à 2,2 M $ ou 6,8 % des revenus, pour le trimestre comparable de l’exercice financier précédent;

de 3,8 M $, ou 10,5 % des revenus, pour le troisième trimestre de l’exercice financier 2020, comparativement à 2,2 M $ ou 6,8 % des revenus, pour le trimestre comparable de l’exercice financier précédent; Bénéfice de 1,6 M $ avant dépréciation non-récurrente et hors trésorerie 1 de 5,3 M $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2020, comparativement à un bénéfice de 0,5 M $ avant dépréciation de nulle pour le trimestre comparable de l’exercice financier précédent;

de 5,3 M $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2020, comparativement à un bénéfice de 0,5 M $ avant dépréciation de nulle pour le trimestre comparable de l’exercice financier précédent; Perte nette de (3,1 M $) au troisième trimestre de l’exercice financier 2020, contre un bénéfice net de 0,5 M $ pour le trimestre comparable de l’exercice financier précédent.

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d’indication contraire.

QUÉBEC, 13 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation Inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») fait connaître aujourd’hui ses résultats du troisième trimestre de l’exercice financier 2020 terminé le 31 mars 2020.

« Ces résultats financiers témoignent du succès de notre stratégie visant à mettre l’accent sur la création d’une entreprise qui repose sur des ventes récurrentes. Nos revenus récurrents sont notamment tirés par (i) nos Produits de Spécialité que nous fabriquons et exportons dans plus de 80 pays et par (ii) l’opération et la maintenance (« O&M ») de 200 services publics d’eau et d’eaux usées en Amérique du Nord. De plus, grâce à l’acquisition de Genesys et à notre objectif d’améliorer nos marges bénéficiaires, la marge bénéficiaire brute est passée de 23,3 % à 28,7 %. Aujourd’hui, en présentant des bénéfices de 1,6 M $ avant les charges de dépréciation non récurrentes et hors trésorerie en lien avec les actifs incorporels et le goodwill attribuable au pilier d’affaires Projets et Services après-vente, nous démontrons la résilience de notre modèle d’affaires. Malgré un ralentissement de la ligne d’affaires Projets, notre carnet de commandes combiné demeure solide et diversifié à 143,8 M $. À la lumière de la crise de la COVID-19, nous croyons que de nombreuses opportunités émergeront pour nous dans les mois et les années à venir, notamment grâce à notre vaste réseau de distribution de Produits de Spécialité et aussi à partir de notre pilier d’affaires O&M. Nous croyons que les petites et moyennes municipalités, les services publics privés, et les industries dépendront davantage d’opérateurs contractuels, comme H 2 O Innovation. Notre situation financière reste solide et notre bilan n’est pas surendetté, ce qui nous permet de traverser la crise de la COVID-19 d’une manière positive avec de multiples opportunités devant nous », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Ces mesures non conformes aux IFRS sont présentées à titre d'information supplémentaires et doivent être utilisées conjointement avec les mesures financières IFRS présentées dans ce rapport. La définition de toutes les mesures non conformes aux IFRS et des mesures supplémentaires selon les IFRS est présentée à la fin de ce communiqué afin de permettre au lecteur de mieux comprendre les indicateurs utilisés par la direction. Les chiffres comparatifs n'ont pas été redressés pour tenir compte de l'adoption d'IFRS 16 - Contrats de location, tel qu'il est énoncé dans la politique comptable.





Périodes de trois mois terminées les 31 mars Périodes de neuf mois terminées les 31 mars (en milliers de dollars canadiens) 2020 2019 b) 2020 2019 b)

$ % a) $ % a) $ % a) $ % a) Revenus par pilier d’affaires Projets et Services après-vente 6 726 18,7 8 945 27,7 22 316 22,9 31 083 36,1 Produits de Spécialité 12 893 35,8 8 033 24,9 28 459 29,2 18 111 21,0 Opération et maintenance 16 442 45,6 15 347 47,5 46 843 48,0 36 880 42,8 Revenus totaux 36 061 100,0 32 325 100,0 97 618 100,0 86 074 100,0 Marge bénéficiaire brute avant amortissement 10 336 28,7 7 544 23,3 25 310 25,9 19 294 22,4 Frais d’exploitation c) 6 777 18,8 5 501 17,0 17 732 18,2 14 784 17,2 Bénéfice (perte) net(te) de la période (3 097 ) (8,6 ) 532 1,6 (5 040 ) (5,2 ) (1 003 ) (1,2 ) Bénéfice (perte) avant dépréciation1 1 630 4,5 532 1,6 (313 ) (0,3 ) (1 003 ) (1,2 ) BAIIA1 avant dépréciation 3 890 10,8 1 945 6,0 6 044 6,2 3 950 4,6 BAIIA ajusté1 3 775 10,5 2 196 6,8 7 692 7,9 4 839 5,6 Revenus récurrents1 31 796 88,2 26 485 81,9 83 731 85,8 63 960 74,3

Les chiffres comparatifs n'ont pas été redressés pour tenir compte de l'adoption d'IFRS 16 - Contrats de location, tel qu'il est énoncé dans la politique comptable. Les frais d'exploitation incluent le total des frais généraux d'exploitation, des frais de vente et des frais administratifs.

Résultats du Troisième Trimestre

Les revenus consolidés de nos trois piliers d’affaires pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2020 ont augmenté de 3,8 M $, ou 11,6 %, pour atteindre 36,1 M $ comparativement à 32,3 M $ pour le trimestre comparable de l’exercice précédent. Cette augmentation globale est principalement attribuable à l'acquisition de Genesys au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2020, qui a généré des revenus de 3,1 M $ au cours de ce trimestre. La croissance s'explique également par la croissance organique de 1,8 M $ provenant des Produits de Spécialité et de 1,1 M $ provenant de l’O&M, atténué par la diminution des revenus provenant de Projets et Services après-vente de 2,2 M $. L’augmentation correspond à notre plan d’affaires visant à accroître d’abord Produits de spécialité et l’O&M, ainsi qu’à prioriser les projets ayant une marge plus élevée, ce qui alimente les opportunités pour les autres piliers d’affaires.

La perte nette s’est élevée à (3,1 M $) ou (0,040 $) par action pour le troisième trimestre de l’exercice financier 2020, contre un bénéfice net de 0,5 M $ ou 0,010 $ par action pour le trimestre comparable de l’exercice financier 2019. La perte nette est principalement attribuable à la dépréciation de 5,3 M $ du pilier d’affaires Projets et Services après-vente visant à réduire la valeur du goodwill et des actifs incorporels. Excluant l’ajustement non récurrent et hors trésorerie de dépréciation, la Société présenterait un bénéfice net de 1,6 M $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2020 et une perte nette de (0,3 M $) pour la période de neuf mois terminée le 31 mars 2020.

La marge bénéficiaire brute avant amortissement a atteint 10,3 M $, ou 28,7 %, pour le troisième trimestre de l’exercice financier 2020, comparativement à 7,5 M $, ou 23,3 %, pour le trimestre comparable de l’exercice financier précédent, soit une augmentation de 2,8 M $, ou 37,0 %. L’augmentation de la marge bénéficiaire brute consolidée provient de l’augmentation des revenus du pilier d’affaires Produits de Spécialité, caractérisé par des marges bénéficiaires brutes plus élevées. Ces ventes à marge plus élevée, positivement affectées par l'acquisition de Genesys et la forte croissance de la ligne d’affaires Piedmont, ont contribué de manière significative à l'augmentation de la marge bénéficiaire brute avant amortissement au troisième trimestre de l’exercice financier 2020. L’augmentation de la marge bénéficiaire brute est également supportée par l’amélioration de la marge bénéficiaire de la ligne d’affaires de Projets et Services après-vente. L’adoption de l’IFRS 16 – Contrats de location a réduit le coût des marchandises vendues de 0,1 M $ pour le troisième trimestre de l’exercice financier 2020.

1 Ces mesures non conformes aux IFRS sont présentées à titre d'information supplémentaires et doivent être utilisées conjointement avec les mesures financières IFRS présentées dans ce rapport. La définition de toutes les mesures non conformes aux IFRS et des mesures supplémentaires selon les IFRS est présentée à la fin de ce communiqué afin de permettre au lecteur de mieux comprendre les indicateurs utilisés par la direction.

Les frais d’exploitation de la Société ont atteint 6,8 M $ au cours du troisième trimestre de l’exercice financier 2020, comparativement à 5,5 M $ pour le trimestre comparable de l’exercice financier précédent, représentant une augmentation de 1,3 M $, ou 23,2 %, tandis que les revenus de la Société ont augmenté de 11,6 %. L’acquisition de Genesys au cours du troisième trimestre a contribué à 0,7 M $ de l’augmentation. Les frais d’exploitation ont augmenté plus rapidement que l’augmentation générale des revenus, principalement en raison du premier pilier d’affaires, Projets et Services après-vente, pour lequel les revenus ont diminué tandis que la structure de coût est demeurée la même. L’adoption de l’IFRS 16 – Contrats de location a réduit les frais d’exploitation de 0,2 M $ pour le troisième trimestre de l’exercice financier 2020, les dépenses de loyers ayant été reclassées dans l’amortissement.

Le BAIIA ajusté de la Société a augmenté de 1,6 M $, ou 71,9 %, pour atteindre 3,8 M $ au cours du troisième trimestre de l’exercice financier 2020, comparativement à 2,2 M $ pour la période comparable de l’exercice financier 2019. Le % de BAIIA ajusté s’est amélioré et a atteint 10,5 % pour le troisième trimestre de l’exercice financier 2020, comparativement à 6,8 % pour le trimestre comparable de l'exercice financier précédent. L'amélioration du BAIIA ajusté découle de l'augmentation de nos revenus consolidés ainsi que de l’amélioration de la marge bénéficiaire brute avant amortissement, atténuée par l’augmentation des frais d’exploitation. De plus, l'adoption de IFRS 16 - Contrats de location le 1er juillet 2019 a contribué à réduire de 0,4 M $ les charges de location du trimestre. Excluant l’ajustement de l’IFRS 16 – Contrats de location, le BAIIA ajusté aurait été de 9,4 %.

Au troisième trimestre de l’exercice financier 2020, en raison de l’impact économique et commercial continu et incertain de la pandémie de la COVID-19, la Société a effectué un test de dépréciation sur son goodwill et ses actifs incorporels. La pandémie de la COVID-19 a forcé la direction à revoir les prévisions de ses piliers d’affaires avec de nouvelles hypothèses de croissance, notamment pour son pilier d’affaires Projets et Services après-vente, principalement touché par des projets retardés ou annulés. À la suite de cette analyse, la direction a reconnu une dépréciation de 5,3 M $ contre le goodwill et les actifs incorporels liés au pilier d’affaires Projets et Services après-vente.

La décision de réviser à un pourcentage inférieur sa perspective de croissance pour le pilier d’affaires Projets et Services après-vente est conforme à notre décision stratégique de poursuivre la croissance des Produits de Spécialité et de l’O&M d’abord, puis de Projets et Services après-vente, en raison de son imprévisibilité, de son calendrier d’exécution difficile et de la baisse des marges bénéficiaires brutes. Depuis les deux dernières années, la Société a stratégiquement décidé de cibler les projets industriels et les projets d’eaux usées, qui génèrent généralement des marges plus élevées. Toutefois, cette situation demeure une priorité pour la Société, en raison de la crise et des incertitudes causées par la COVID-19, les perspectives de croissance associées au pilier d’affaires Projets et Services après-vente sont devenues moins prévisibles et définies dans le temps. Par conséquent, le plan d’affaires de ce pilier a été révisé, ce qui a amené H 2 O Innovation à ajuster ses prévisions de croissance pour le premier pilier, Projets et Services après-vente.

La direction maintient son objectif d’améliorer le profil de rentabilité de la Société, et compte par ailleurs demeurer sélective sur les projets sur lesquels la Société entend soumissionner. La direction maintient également sa stratégie qui vise davantage la croissance du pilier d’affaires Produits de Spécialité et du pilier d’affaires O&M afin de continuer de faire croître les revenus de nature récurrente, et notamment les revenus de Produits de Spécialité, qui sont à plus forte marge.

Des flux de trésorerie de 0,9 M $ ont été générés par les activités opérationnelles pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2020, contre des flux de trésorerie affectés aux activités opérationnelles de (0,2 M $) pour le trimestre comparable de l’exercice financier précédent. L’augmentation des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles provient de l’amélioration du bénéfice avant impôts et la dépréciation du goodwill et des actifs incorporels.

Rapprochement du bénéfice (perte) net(te) au BAIIA et au BAIIA ajusté

La définition du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA ajusté) ne tient pas compte des charges financières – nettes, des charges de rémunération à base d’actions, de la perte (du gain) de change non réalisée, de la variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle et des coûts d’acquisition et d’intégration de la Société. Le lecteur peut donc faire le rapprochement entre le BAIIA ajusté la perte nette. La définition du BAIIA ajusté utilisée par la Société peut différer de celles utilisées par d'autres sociétés.

Bien que le BAIIA et le BAIIA ajusté ne soient pas des mesures conformes aux IFRS, elles sont utilisées par la direction pour prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. Le fait de fournir ces informations aux acteurs financiers, en plus des mesures conformes aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR »), leur permet de voir les résultats de la Société du point de vue de la direction et de mieux comprendre la performance financière de la Société, malgré l’incidence des mesures conformes aux PCGR.

Périodes de trois mois terminées les 31 mars Périodes de neuf mois terminées les 31 mars (En milliers de dollars canadiens) 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Bénéfice (perte) net(te) pour la période (3 097 ) 532 (5 040 ) (1 003 ) Charges financières – nettes 469 352 1 508 1 852 Impôts sur le résultat (631 ) (210 ) (937 ) (229 ) Amortissement des immobilisations corporelles 702 300 2 082 867 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 139 971 3 123 2 463 Dépréciation du goodwill et des actifs incorporels 5 308 - 5 308 - BAIIA avant dépréciation 3 890 1 945 6 044 3 950 (Gains) pertes de change non réalisé(e)s (273 ) 47 (616 ) 91 Charges de rémunération à base d’actions 55 75 169 233 Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle 57 - 268 - Frais d’acquisition et d’intégration et autres frais 46 129 1 827 565 BAIIA ajusté 3 775 2 196 7 692 4 839

Dette nette

La dette nette comprend les emprunts bancaires et la dette à long terme moins la trésorerie. La définition de la dette nette utilisée par la Société peut différer de celle utilisée par d'autres sociétés.

(En milliers de dollars canadiens) 31 mars 2020 30 juin 2019 Variation $ $ $ % Emprunts bancaires 7 182 7 545 (363 ) (4,8 ) Tranche courante de la dette à long terme 2 809 1 863 946 50,8 Dette à long terme 14 770 6 578 8 192 124,5 Moins: Trésorerie (6 649 ) (6 206 ) (443 ) (7,1 ) Dette nette 18 112 9 780 8 332 85,2

Revenus récurrents

Comme il s’agit d’une mesure financière non conforme aux IFRS, la Société définit les revenus récurrents comme étant des revenus de nature récurrente provenant des clients avec lesquels la Société a établi une relation à long terme et/ou présente un modèle de vente récurrent. Toutefois, rien ne garantit que les revenus récurrents vont durer indéfiniment. Les revenus récurrents de la Société proviennent des lignes d’affaires de Services après-vente, de Produits de spécialité et d’O&M. Cette mesure non définie par les IFRS est utilisée par la direction pour évaluer la stabilité des revenus d’une année à l’autre.

Rapprochement du bénéfice (perte) net(te) au bénéfice (perte) avant dépréciation

Le bénéfice (perte) avant dépréciation est défini comme le bénéfice net (perte nette) avant les charges de dépréciation prises à la suite du test de dépréciation effectué au cours du troisième trimestre de l’exercice financier 2020. Cette mesure non définie par les IFRS est utilisée par la direction pour évaluer les résultats de la Société avant cet élément non récurrent.

Périodes de trois mois terminées les 31 mars Périodes de neuf mois terminées les 31 mars (En milliers de dollars canadiens) 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Bénéfice (perte) net(te) pour la période (3 097 ) 532 (5 040 ) (1 003 ) Dépréciation du goodwill et des actifs incorporels 5 308 - 5 308 - Incidence de l’impôt différé sur la dépréciation (581 ) - (581 ) - Bénéfice (perte) avant dépréciation 1 630 532 (313 ) (1 003 )

Conférence téléphonique d’H 2 O Innovation

Frédéric Dugré, président et chef de la direction ainsi que Marc Blanchet, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique pour discuter plus amplement des résultats financiers du troisième trimestre, à 10h00 (heure de l’Est), le mercredi 13 mai 2020.

Pour joindre la conférence, veuillez composer le 1 (877) 223-4471 ou 1 (647) 788-4922, de cinq à dix minutes avant le début de la conférence. Les diapositives accompagnant la conférence téléphonique seront disponibles sur la page Présentations Corporatives de la section Investisseurs du site web de la Société.

Le rapport financier du troisième trimestre est disponible sur www.h2oinnovation.com. Des informations additionnelles sur la Société sont disponibles sur SEDAR (www.sedar.com).

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatifs aux activités de H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs et l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation des termes tels que « prévoir », « si », « croire », « continuer », « pourrait », « évaluer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait » ou « devoir » ou d’autres expressions similaires ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentions actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Le détail de ces risques et incertitudes est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) dans la notice annuelle de la Société datée du 24 septembre 2019. À moins que la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige, H2O Innovation décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs figurant dans le présent rapport de gestion ou dans toute autre communication par suite de nouvelles informations, d’évènements futurs ou de tout autre changement.

À propos de H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux. Le premier d’entre eux est celui des projets de traitement d’eau et d’eaux usées, et services après-vente qui inclut tous les types de projets ainsi que des solutions digitales (IntelogxMC et ClearlogxMD) pour contrôler et optimiser la performance des systèmes de traitement d’eau. Le deuxième pilier d’H 2 O Innovation, les produits de spécialité, comprend une gamme complète d’équipement et de produits acéricoles, des produits chimiques de spécialité, des consommables et des produits spécialisés pour l’industrie du traitement d’eau, par l’entremise d’H 2 O Innovation Érablière, de PWT, de Genesys et de Piedmont. La Société exporte désormais ses produits de spécialité dans plus de 80 pays. Finalement, H 2 O Innovation opère, entretient et répare les systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées, l’équipement de distribution et les actifs connexes pour tous ses clients, et s’assure que la qualité de l’eau respecte les exigences règlementaires, par l’entremise du troisième pilier d’affaires, opération et maintenance, sous les bannières d’Utility Partners et d’Hays Utility South Corporation. Ensemble, ils emploient 435 employés pour l’opération de plus de 175 usines dans deux provinces canadiennes et onze états américains, principalement sur la côte du Golfe du Mexique, le Sud-Est, le Nord-Est (Nouvelle-Angleterre) et la côte ouest. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

Source :

H 2 O Innovation Inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com