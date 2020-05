May 13, 2020 08:30 ET

AMSTERDAM, May 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian kondigt vandaag een strategisch-technologische samenwerking aan met DocuSign om de integratie tussen DocuSign en Appian’s Low-code Automation Platform uit te breiden. DocuSign eSignature, onderdeel van de DocuSign Agreement Cloud, is beschikbaar als een no-code plug-in om geavanceerde mogelijkheden voor elektronische handtekeningen toe te voegen aan elk bedrijfsproces dat met het Appian platform is gebouwd. Het DocuSign Connected System voor Appian is beschikbaar voor alle Appian-klanten die met versie 19.4 of een nieuwere versie werken.



Handtekeningen zijn een vereiste voor de meest belangrijke bedrijfsprocessen zoals verkoopcontracten, het onboarden van klanten, licenties en andere juridische overeenkomsten. De bescherming van deze documenten en handtekeningen is van het grootste belang. DocuSign voldoet aan de strengste Amerikaanse, Europese, en wereldwijde beveiligingsstandaarden en maakt gebruik van de sterkste data-encryptietechnologieën die beschikbaar zijn.

Het DocuSign Appian Connected System biedt een reeks eSignature-services die direct binnen Appian kunnen worden gemanaged, waaronder toegang tot account- en gebruikersinformatie, templates, documentlijsten, mapgegevens en cloudopslag. Door transacties te versnellen en tegelijkertijd de veiligheid te verbeteren, zorgt Appian's samenwerking met DocuSign voor lagere kosten en een betere klantervaring.

Over Appian

Appian biedt een low-code ontwikkelingsplatform dat de creatie van krachtige bedrijfsapplicaties versnelt. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om klantervaring te verbeteren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en compliance wereldwijd te vereenvoudigen. Ga voor meer informatie naar www.appian.com of vraag een gratis proefversie van het Appian Low-code Automation Platform aan via

https://ap.pn/2Wxyz44 .

De Appian Cloud & Appian Guarantee

De Appian Cloud is vanaf de basis opgebouwd voor veiligheid, schaalbaarheid en betrouwbaarheid, met meer veiligheids-, compliance- en dataprivacy-accreditaties dan elke andere leverancier in de markt. Appian versnelt de ontwikkeling van krachtige bedrijfsautomatiseringsapplicaties tot wel 20 keer, en Appian is de enige leverancier die de applicatie-implementatie in acht weken biedt met de Appian Guarantee.

