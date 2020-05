May 13, 2020 08:41 ET

MT Højgaard-koncernen kom tilfredsstillende fra start i 1. kvartal med et pænt aktivitetsniveau, stigende ordreindgang og en solid ordrebog. Resultaterne var som ventet, trods en mindre effekt fra Covid-19. Forventningerne til 2020 fastholdes.



Hovedpunkter i 1. kvartal 2020 for MT Højgaard-koncernen

Omsætningen faldt 4% til 1.480 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Faldet var ventet og skyldes primært lavere omsætning i Enemærke & Petersen på grund af et lavt ordreindtag i 1. halvår 2019.

Det primære driftsresultat (EBIT) blev 3 mio. kr. for fortsættende aktiviter. Driftsmarginen faldt fra 1,2% i 1. kvartal sidste år til 0,2%, især som følge af det midlertidigt lavere aktivitetsniveau i Enemærke & Petersen. MT Højgaard Danmark forbedrede indtjeningen.

Mindre effekt af Covid-19 i kvartalet: Driften på byggepladserne blev i nogen grad påvirket, og opstart af enkelte projekter blev forsinket eller udskudt.

Periodens resultat efter skat blev 80 mio. kr. Heri indgår et resultat på 88 mio. kr. fra ophørte aktiviteter (Lindpro A/S).

Ordreindgangen i kvartalet steg 11% til mere end 1,3 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år, med en god sammensætning af større, mellemstore og flere mindre ordrer i alle forretningsenheder. Ordreindgangen var især stærk hos Enemærke & Petersen.

Den samlede ordrebeholdning steg 4% til ca. 6,5 mia. kr. ved kvartalets slutning i forhold til samme periode sidste år.

Pengestrømmene fra driften blev forbedret til 23 mio. kr. mod -112 mio. kr. i samme periode sidste år.

Implementering af ny strategi og ny organisation følger planen: I kvartalsrapporten rapporteres for første gang på de seks ligestillede forretningsenheder.

Alle opgørelser oven for er ekskl. Lindpro A/S, der blev frasolgt i marts 2020. Lindpro A/S er regnskabsmæssigt behandlet som ophørte aktiviteter.

Hovedpunkter i 1. kvartal 2020 for MT Højgaard Holding A/S

Periodens resultat efter skat blev 58 mio. kr. inkl. et bidrag på 79 mio. kr. fra ophørte aktiviteter (Lindpro A/S).

Forventningerne til 2020 fastholdes

Forventningerne til året er uændrede, men Covid-19 medfører en større usikkerhed i markedet:

MT Højgaard-koncernen fastholder forventningerne om en omsætning på omkring 5,9 mia. kr. og et resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster i niveauet 125 mio. kr.

MT Højgaard Holding A/S fastholder forventningerne om en omsætning på omkring 5,9 mia. kr. og et resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster i niveauet 85 mio. kr.

Størstedelen af den forventede omsætning i året er p.t. kontraheret, men der kan blive forskydninger i opstart af nye projekter på grund af Covid-19.

- Trods stigende usikkerhed på grund af Covid-19 opfylder MT Højgaard-koncernen i første kvartal vores forventninger til omsætning og indtjening. Udrulningen af den nye strategi følger planen. Og vi fastholder fokus på at forbedre eksekveringen på de enkelte projekter og komme endnu tættere på kunder og samarbejdspartnere for at stå stærkest muligt i konkurrencen, siger adm. direktør og koncernchef Morten Hansen, MT Højgaard Holding A/S.

- Markedet er klart udfordret, men vi forventer, at regeringens indsats for at holde hånden under dansk økonomi vil have en positiv effekt, og specielt vil tiltag som en ophævelse af anlægsloftet og eventuel frigivelse af midler i Landsbyggefonden kunne have en stabiliserende effekt. Medmindre der kommer større restriktioner på vores aktiviteter, eller vi oplever større forskydninger af kontraherede projekter, forventer vi uændret, at MT Højgaard-koncernen i 2020 kan fortsætte den positive udvikling, siger Morten Hansen.

