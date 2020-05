May 13, 2020 08:45 ET

FRANKFURT a. M., May 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian (NASDAQ: APPN) integriert Box, eine führende Cloud-Content-Management-Plattform. Damit lässt sich die Zusammenarbeit in Unternehmen jetzt effizienter, sicherer und zielführender gestalten. Nutzer der Low-Code-Automatisierungsplattform von Appian können jetzt nahtlos auf die Box-Plattform für eine Vielzahl von dokumentenbasierten Anwendungsszenarien zugreifen, die über die No-Code-Systemfähigkeiten von Appian verfügen. Die Integrationspartnerschaft kombiniert das erstklassige Content Management und die Security von Box mit dem branchenführenden Prozessmanagement und der Sicherheit von Appian.



Appian fokussiert sich seit jeher darauf, Geschäftsprozesse und Fall-Management zu optimieren, um eine bessere Zusammenarbeit, Nachverfolgbarkeit und Überprüfbarkeit zu erlauben. Appian verfolgt die Leistungsfähigkeit von Prozessen auf einer granularen Ebene zur schnellen Ursachenanalyse von Workflow-Engpässen. Das visuelle Low-Code-Design ermöglicht eine effektive Integration von Prozessen und stellt außerdem sofort Optimierungen bereit. Die Cloud-Architektur und der Betrieb von Appian sind extrem skalierbar und zuverlässig. Appian verfügt über eine höhere Anzahl an Sicherheits- und Datenschutzzulassungen als jeder andere Anbieter.

Die Integration der Box-Funktionen direkt in die Appian-Umgebung ist aufgrund der Offenheit beider Plattformen schnell und reibungslos. Ohne Kodierung lassen sich Prozesse so konfigurieren, dass neue Box-Ordner innerhalb der Appian-Schnittstelle automatisch generiert werden. Inhalte sind einfach per Drag-and-Drop oder durch die automatische Generierung von Google Docs zu den Box-Ordnern hinzufügbar – und ermöglicht so die weitere Zusammenarbeit zwischen Anwendern. Die Nutzer können damit gleichzeitig and einem Dokument arbeiten – dies läuft basierend auf festgelegten Geschäftsprozessen ab.

„Box und Appian haben eine gemeinsame Entwicklungs-Philosophie im Hinblick auf offene und kompatible Plattformen: Sie sollen nahtlos zusammenarbeiten, um Kunden Wahlmöglichkeiten zu bieten“, so Scott Porter, Vice President of Business Development, Box. „Die Kombination der nativen Fähigkeiten von Appian mit der führenden Cloud-Content-Management-Plattform von Box bietet den weltweit größten Unternehmen Anwendungen, mit denen sie ihre wichtigen Inhalte verwalten, sichern und daran gemeinsam arbeiten können.“.

„Um die Arbeit besser – effizienter und hochwertiger – zu gestalten, müssen die besten Technologien miteinander kombiniert werden“, erklärt Marc Wilson, Senior Vice President, Global Partnerships and Industries, Appian. „Darum geht es bei unserer Integrationspartnerschaft mit Box. Sie ist ein Beispiel dafür, wie einfach dies mit Appian als zentraler Plattform ist.“

Kostenlose Testversionen der Appian Low-Code Automation Plattform sind unter de.appian.com/platform/free-trial/ erhältlich.

Über Appian

Appian bietet eine Low-Code-Automatisierungsplattform, welche die Erstellung von wesentlichen Geschäftsanwendungen beschleunigt. Viele der weltweit größten Unternehmen nutzen Appian-Anwendungen, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern, operative Exzellenz zu erreichen und das globale Risikomanagement sowie die Einhaltung der Compliance zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter de.appian.com .

