May 13, 2020 08:45 ET

May 13, 2020 08:45 ET

MILANO, Italia, May 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian (NASDAQ: APPN) annuncia oggi una partnership di integrazione con Box, piattaforma cloud leader nella gestione dei contenuti, per rendere la collaborazione aziendale più efficiente, sicura e di valore. Gli utenti della piattaforma di automazione low-code Appian possono ora collegarsi facilmente alla piattaforma Box per un'ampia varietà di casi d'uso guidati dai documenti, grazie alla funzionalità connected system, no-code di Appian. La partnership di integrazione unisce il meglio del content management e della sicurezza di Box con l’offerta leader di settore di Appian per la gestione dei processi e la sicurezza.



Appian porta come eredità l’ottimizzazione dei flussi di lavoro dei processi aziendali ed il case management, per una migliore collaborazione, tracciatura e verificabilità e monitora le prestazioni del processo a livello granulare per una rapida analisi dei colli di bottiglia degli workflow. Un ambiente di design low-code consente una collaborazione efficace nei processi e il rilascio immediato dei miglioramenti richiesti dal business. L'architettura e le operazioni in cloud di Appian offrono una scalabilità e un'affidabilità senza pari, con una maggiore sicurezza e accreditamenti per la data privacy, rispetto a qualsiasi altro fornitore concorrente.

L'integrazione delle funzionalità di Box direttamente nell'ambiente Appian è veloce e fluido grazie alle caratteristiche di apertura di entrambe le piattaforme. Senza codifica, i processi possono essere configurati per generare automaticamente nuove cartelle Box all'interno dell'interfaccia Appian. Contenuti possono essere aggiunti a queste cartelle tramite drag and drop o attraverso l'auto-generazione di Google Docs, consentendo un'ulteriore collaborazione tra gli utenti. Tutti gli utenti possono interagire in diretta in un documento, il tutto nel contesto più ampio del processo di business che si sta lavorando.

"Box e Appian hanno in comune la filosofia di costruire piattaforme aperte e interoperabili che lavorano insieme in maniera trasparente, per offrire ai clienti una possibilità di scelta. Combinando le funzionalità native di Appian con la piattaforma leader di gestione di contenuti in cloud di Box, è possibile fornire alle più grandi organizzazioni del mondo applicazioni per gestire, proteggere e collaborare sui loro contenuti più importanti" ha dichiarato Scott Porter, Vice President of Business Development di Box.

"Rendere il lavoro migliore - più efficiente, di maggior valore - significa mettere insieme le migliori tecnologie disponibili. Questo è il senso della nostra partnership di integrazione con Box, ed è un esempio di come questo diventi facile quando Appian è la piattaforma centrale aggregante" ha dichiarato Marc Wilson, Senior Vice President, Global Partnerships and Industries di Appian.

Le prove gratuite della piattaforma di automazione Low-code Appian sono disponibili all'indirizzo: https://it.appian.com/platform/free-trial/?utm_source=referral&utm_medium=press-release&utm_campaign=lca-1h-2020 .

A proposito di Appian

Appian fornisce una piattaforma di sviluppo low-code che accelera la creazione di applicazioni aziendali ad alto impatto. Molte tra le più grandi organizzazioni al mondo utilizzano le applicazioni Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione globale del rischio e la compliance. Per ulteriori informazioni, visita www.appian.it .

Per informazioni:

Graziella Rossi

Director of Field Marketing, Southern Europe

pr.it@appian.com



Livio Tarallo

AppianITA@edelman.com

Livio.Tarallo@edelman.com