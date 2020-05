May 13, 2020 09:00 ET

Vierde project van het bedrijf in de regio Mittelhessen

Eerste bouwaanvragen zullen in 2020 ingediend worden





Antwerpen, 13 mei 2020, 15:00 CET: VGP, een toonaangevende Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en commercieel vastgoed, plant de bouw van een extra bedrijvenpark in Giessen, Duitsland.

Voor dit doel heeft VGP het perceel van 320.000 m² op het voormalige Amerikaanse depotterrein, nu het industrieterrein "Am Alten Flughafen", aangekocht.

VGP is van plan de site te ontwikkelen volgens het bestaande ontwikkelingsplan en de eerste bouwaanvragen in 2020 in te dienen. Vanaf het voorjaar van 2021 worden de gebouwen gerealiseerd, die een verhuurbare oppervlakte van 150.000 m² zullen bevatten.

Darius Scheible, directeur van VGP Industriebau GmbH, onderstreept het belang van het project voor het bedrijf en de goede samenwerking met de stad: “ VGP is in Giessen zeer vriendelijk ontvangen door de verantwoordelijke personen in de gemeente en zal alles in het werk stellen om een goede buur te zijn. Door het bouwen van extra hallen in de regio en het afsluiten van lange termijn huurovereenkomsten willen we een duurzame bijdrage leveren aan het creëren van nieuwe banen. “

VGP is al vertegenwoordigd in de regio Mittelhessen in Wetzlar, Lützellinden en Buseck en verwacht dat de locatie “Am Alten Flughafen” in Giessen in de laatste fase van de ontwikkeling ongeveer 1.000 mensen in dienst zal hebben.

De VGP-groep, die momenteel in twaalf Europese landen actief is, is van plan zijn expansiekoers voort te zetten. Momenteel zijn er 29 industrieparken in negen deelstaten in Duitsland en meer dan 60 parken in 11 landen in Europa.

Duurzaamheid is belangrijk voor de onderneming; alle door VGP gebouwde panden voldoen aan de eisen voor energiezuinig en duurzaam bouwen. Het is de bedoeling om de daken van de te bouwen hallen in Giessen uit te rusten met fotovoltaïsche systemen.

In maart 2020 presenteerde VGP haar eerste Verslag over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dat de vooruitgang en inspanningen van de onderneming illustreert om duurzaamheidsmaatregelen te integreren en te versterken in haar dagelijkse activiteiten.

Het verslag beschrijft hoe VGP duurzaamheidskwesties aanpakt, schetst het beleid en de richtlijnen die het bedrijf volgt en licht de uitgebreide duurzaamheidsdoelstellingen toe die VGP zich voor 2020 heeft gesteld. Het verslag is opgesteld in overeenstemming met de GRI Sustainability Reporting Standards.

Het bedrijf heeft in 2019 al talrijke initiatieven gelanceerd en uitgevoerd. Zo is er de introductie van VGP Renewable Energy, een nieuwe aparte business unit die volledig in handen is van VGP N.V., om de beschikbare dakruimte op VGP-parken te gebruiken voor fotovoltaïsche systemen en moderne energietechnologieën. Het bedrijf streeft er ook naar om vanaf volgend jaar alle nieuwe gebouwen te laten certificeren met de kwalificatie “Very Good” van de Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM). In 2019 is ook de VGP Foundation opgericht.

OVER VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 6,67 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 220 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van VGP European Logistics en VGP European Logistics 2, beide joint ventures met Allianz Real Estate. Per december 2019 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 2,77 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 741 miljoen. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu

