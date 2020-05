May 13, 2020 11:03 ET

AURORA, Ontario, May 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) gab heute die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2020 vom 7. Mai 2020 bekannt. Insgesamt waren 232.304.632 Stammaktien oder 77,71 % unserer ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien persönlich oder durch Bevollmächtigte auf der Versammlung vertreten. Die Aktionäre stimmten für jeden Beschlusspunkt wie folgt:

a. Wahl der Vorstandsmitglieder

Nominierte(r) Stimmen dafür Nominierte(r) Stimmen dafür Scott B. Bonham 98,59 % Cynthia A. Niekamp 99,77 % Peter G. Bowie 99,92 % William A. Ruh 99,91 % Mary S. Chan 99,81 % Dr. Indira V. Samarasekera 98,51 % Hon. V. Peter Harder 99,33 % Donald J. Walker 99,92 % Dr. Kurt J. Lauk 99,90 % Lisa S. Westlake 99,15 % Robert F. MacLellan 99,89 % William L. Young 97,59 %



b. Sonstige Beschlusspunkte

Punkt Stimmen dafür Wiederernennung von Deloitte 99,83 % Say on Pay 85,63 %

Wie die Abstimmungsergebnisse zeigen, wurde jeder der 12 Nominierten mit einer deutlichen Mehrheit gewählt. Gleichermaßen wurde Deloitte erneut zum unabhängigen Abschlussprüfer von Magna ernannt und der Say-on-Pay-Beschluss wurde gefasst, jeweils mit deutlicher Mehrheit. Detaillierte Abstimmungsergebnisse sind in Anhang „A“ dieser Pressemitteilung enthalten.

INVESTORENKONTAKT

Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations

louis.tonelli@magna.com │ 905.726.7035

MEDIENKONTAKT

Tracy Fuerst, Vice-President, Corporate Communications & PR

tracy.fuerst@magna.com │ 248.631.5396

UNSER UNTERNEHMEN (1)

Wir sind ein Mobilitätstechnologieunternehmen. Wir verfügen über mehr als 159.000 unternehmerisch orientierte Mitarbeiter sowie 347 Zentren für die Produktion und 94 Zentren für die Produktentwicklung, das Engineering und den Vertrieb in 27 Ländern. Wir verfügen über umfassendes Know-how in den Bereichen Fahrzeugtechnik und Auftragsfertigung sowie über Produktkompetenz in den Bereichen Karosserie, Fahrwerk, Exterieur, Sitze, Antrieb, aktive Fahrerassistenz, Elektronik, Mechatronik, Spiegel, Beleuchtung und Dachsysteme. Unsere Stammaktien werden an der Toronto Stock Exchange (MG) und der New York Stock Exchange (MGA) gehandelt. Weitere Informationen über Magna erhalten Sie unter www.magna.com .

_______________________

(1) Die Zahlen zu Produktionsbetrieben, Produktentwicklung, Engineering- und Vertriebszentren sowie Mitarbeitern schließen gewisse nach der Equity-Methode bewertete Geschäftstätigkeiten ein.

Anhang „A“

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE - JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2020

Beschluss Stimmen dafür Enthaltungen/Stimmen dagegen Anz. % Anz. % Wahl von Scott B. Bonham zum Vorstandsmitglied 222.562.426 98,59 3.183.326 1,41 Wahl von Peter G. Bowie zum Vorstandsmitglied 225.556.317 99,92 189.435 0,08 Wahl von Mary S. Chan zum Vorstandsmitglied 225.326.617 99,81 419.135 0,19 Wahl von Hon. V. Peter Harder zum Vorstandsmitglied 224.244.086 99,33 1.501.666 0,67 Wahl von Dr. Kurt J. Lauk zum Vorstandsmitglied 225.508.920 99,90 236.832 0,10 Wahl von Robert F. MacLellan zum Vorstandsmitglied 225.498.335 99,89 247.417 0,11 Wahl von Cynthia A. Niekamp zum Vorstandsmitglied 225.221.854 99,77 523.898 0,23 Wahl von William A. Ruh zum Vorstandsmitglied 225.539.171 99,91 206.581 0,09 Wahl von Dr. Indira V. Samarasekera zum Vorstandsmitglied 222.376.774 98,51 3.368.978 1,49 Wahl von Donald J. Walker zum Vorstandsmitglied 225.569.852 99,92 175.900 0,08 Wahl von Lisa S. Westlake zum Vorstandsmitglied 223.837.310 99,15 1.908.442 0,85 Wahl von William L. Young zum Vorstandsmitglied 220.298.753 97,59 5.446.999 2,41 Wiederernennung von Deloitte LLP zum Abschlussprüfer 231.915.970 99,83 388.662 0,17 Beratender Beschluss zur Führungskräftevergütung 193.297.024 85,63 32.448.728 14,37