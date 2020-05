May 13, 2020 11:19 ET

QUEBEC, May 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, ein branchenführendes Unternehmen im Bereich der LiDAR-Technologie, das die vielseitigste und skalierbarste LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor anbietet, gibt den Start der Massenproduktion des Cocoon-LiDAR-Moduls LeddarTM Pixell beim ausgewählten Partner Clarion Malaysia, einem Mitglied von Faurecia Clarion Electronics, einer Business Group von Faurecia, bekannt.

Leddar Pixell ist eine preisgekrönte Solid-State-Flash-LiDAR-Lösung in 3D mit einem Sichtfeld von 180 Grad, das für Geländefahrzeuge, Shuttles, Robotertaxis, Liefer-, Nutz- und Schwerindustriefahrzeuge sowie für andere Roboter- und automatisierte Anwendungen entwickelt und getestet wurde, für die Solid-State-LiDAR die beste 3D-Erkennungsoption ist. Leddar Pixell bietet eine äußerst zuverlässige Erkennung von Fußgängern, Radfahrern und anderen Hindernissen in der Umgebung des Fahrzeugs und ist ideal für den Einsatz in Wahrnehmungsplattformen, die die Sicherheit und den Schutz ungeschützter Verkehrsteilnehmer (Vulnurable Road Users) gewährleisten sollen. Leddar Pixell ist eine optimale Cocoon-Erkennungslösung für autonome Fahrzeuge und wurde bereits von führenden Anbietern autonomer Fahrzeuge in Nordamerika, Asien und Europa eingesetzt.

Leddar Pixell integriert die patentierten Technologien von LeddarTech in der hochmodernen LCA2 LeddarEngineTM . LCA2 verwendet LeddarSP™ (Signalverarbeitungssoftware) von LeddarTech zur Erzeugung von LiDAR-Rohdaten wie Entfernung, Position und Intensität von Echos. LCA2 kann in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt und für die schnelle Bereitstellung auf dem Massenmarkt in großen Mengen produziert werden. Es eignet sich zudem ideal für Solid-State-LiDAR-Lösungen, die in AD/ADAS verwendet werden.

„Bei LeddarTech haben wir uns auf Solid-State-LiDAR-Technologien mit offener Architektur spezialisiert. Seit mehr als einem Jahrzehnt liefern wir LiDAR-Lösungen an Kunden, die unter verschiedenen rauen Umgebungsbedingungen arbeiten, unter denen ein 24/7-Betrieb erforderlich ist“, sagte Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. „Clarion Malaysia hat einen erstklassigen Ruf und ist als außergewöhnlich zuverlässiger, qualitativ hochwertiger, führender Tier-1-Lieferant für die Automobilindustrie anerkannt. Wir freuen uns, diese Partnerschaft für die Produktion von Leddar Pixell bekannt zu geben. Die Massenproduktion von Leddar Pixell wird es uns ermöglichen, Kunden auf der ganzen Welt schnell mit dieser stark nachgefragten Cocoon-LiDAR-Lösung zu unterstützen. Unsere Kunden verlangen höchste Qualität – mit Clarion Malaysia als Partner sind wir zuversichtlich, dass wir die Erwartungen unserer Kunden übertreffen werden“, schloss Boulanger.

„Clarion Malaysia freut sich über die Partnerschaft mit LeddarTech hinsichtlich der Produktion von Leddar Pixell. Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der LiDAR-Technologien sticht LeddarTech in der Branche aufgrund seiner LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor heraus, insbesondere durch die offenen Architekturlösungen LCA2 LeddarEngine und LCA3 LeddarEngine, die für die Entwicklung kostengünstiger und skalierbarer Solid-State-LiDAR-Lösungen für die Mobilitäts- und Automobilindustrie unerlässlich sind“, führte T.K. Tan, Managing Director von Clarion Malaysia, aus. „Wir verfügen über ein tiefes Verständnis der Automobilindustrie und der hohen Standards, die bei der Produktion erwartet werden, und wir freuen uns auf diese Partnerschaft mit LeddarTech, um Pixell mit unserer erstklassigen Kompetenz in der Automobilproduktion auf den Markt zu bringen“, schloss T.K. Tan.

Über Clarion Malaysia

Clarion Malaysia wurde 1970 gegründete und ist ein wichtiger Akteur in der Automobilindustrie. Clarion Malaysia verfügt über 50 Jahre Erfahrung in der Branche und liefert nicht nur Infotainment-Einheiten für Automobile, sondern auch Fahrzeugortungs- und Telematikeinheiten an zahlreiche Kunden weltweit. Clarion Malaysia ist Teil von Faurecia Clarion Electronics, einem Geschäftsbereich von Faurecia. Weitere Informationen zu Clarion Malaysia finden Sie unter www.clarion.com.my

Über LeddarTech

LeddarTech ist mit seiner äußerst vielseitigen und skalierbaren LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor, die auf der einzigartigen LeddarEngine™ beruht, führend in der Fahrzeugbranche. Die LeddarEngine™ besteht aus einer Reihe von SoCs, die für die funktionale Sicherheit in Automobilqualität zertifiziert sind und in Kombination mit der proprietären Signalverarbeitungssoftware LeddarSPTM verwendet werden. Das Unternehmen ist mit über 70 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

LeddarTech bedient den Mobilitätsmarkt auch mit Hochleistungs-LiDAR-Festkörpermodullösungen für autonome Shuttles, LKW, Busse, Lieferfahrzeuge und Robotertaxis. Diese Module wurden entwickelt, um den Mobilitätsmarkt zu unterstützen, aber auch, um die Funktionen der Automobil- und Mobilitätsplattform von LeddarTech zu demonstrieren, auf der andere LiDAR-Anbieter aufbauen können.

Kontakt: Daniel Aitken, Vice President of Marketing and Communications, LeddarTech

Tel.: +1-418-653-9000 ext. 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

