魁北克市, May 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 作為 LiDAR 技術業界領導者，提供最多功能、最靈活的 汽車及流動 LiDAR 平台 ，今天宣佈將開始大量生產 Leddar™ Pixell Cocoon LiDAR 模塊，其選定的合作夥伴為 Clarion Malaysia，即 Faurecia Clarion 電子業務集團成員之一。

Leddar Pixell 是曾經獲獎的 3D 固態閃存 LiDAR，提供 180 度視場，設計及測試專門針對越野、接駁車、自駕的士、運送、商業、重工業汽車，以及其他機器人和固態 LiDAR 是最佳 3D 感應選項的自動化應用。Leddar Pixell 可為車輛視線範圍內的行人、單車手及其他障礙物提供高度可靠的檢測，理想用於旨在確保弱勢道路使用者 (VRU) 的安全及保護而開發的感知平台。Leddar Pixell 是一款用於自動車輛部署的最佳檢測保護罩解決方案，並榮獲北美、亞洲和歐洲領先的無人駕駛汽車供應商採用。

Leddar Pixell 整合 LeddarTech 的專利技術，且已嵌入最新的 LCA2 LeddarEngine™ 。LCA2 使用 LeddarTech’s LeddarSP™（訊號處理軟件）來產生原始 LiDAR 數據，例如距離、位置和回波強度。LCA2 適用於廣泛的應用，可以大量生產，以快速進行大量市場部署，也是 AD/ADAS 所用的固態 LiDAR 的理想選擇。

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 說：「LeddarTech 專注研究具有開放式體系結構的固態 LiDAR 技術，為要求在多種惡劣環境條件下 24 小時持續運作的客戶提供 LiDAR 解決方案超過十年。Clarion Malaysia 享譽全球，廣獲公認為是汽車行業中極為可靠、優質、領先的頂級供應商，因此我們很高興宣佈與 Leddar Pixell 建立合作夥伴關係。Leddar Pixell 的大規模生產將讓我們能夠透過這種需求量龐大的保護罩 LiDAR 解決方案，快速為全球客戶提供支持。我們的客戶要求最高的質量水平，與 Clarion Malaysia 作為我們的合作夥伴後，我們相信將能超越客戶的期望。」

Clarion Malaysia 執行董事 TK Tan 表示：「Clarion Malaysia 很高興與 LeddarTech 合作生產 Leddar Pixell。作為 LiDAR 技術的領導者，LeddarTech 憑藉其汽車和流動 LiDAR 平台，尤其是 LCA2 和 LCA3 LeddarEngine 開放式體系結構解決方案在業界中脫穎而出，這點對於在交通和汽車行業中開發符合成本效益和可擴展的固態 LiDAR 解決方案來說至關重要 。」 T.K. Tan 總結說：「我們對汽車和製造業所期望的高標準有深切了解，並期待與 LeddarTech 緊密合作，以我們世界一流的汽車製造專業知識將 Pixell 推出市場 。」

關於 Clarion Malaysia

Clarion Malaysia 成立於 1970 年，是汽車業的主要成員。該公司擁有 50 年經驗，不但向全球各種客戶提供汽車資訊娛樂設備，還提供汽車定位和遠程資訊處理儀器。Clarion Malaysia 是 Faurecia Clarion Electronics 的成員，隸屬 Faurecia 商業集團。如需更多關於 Clarion Malaysia 的資訊，請瀏覽 www.clarion.com.my

關於 LeddarTech

LeddarTech 是業界領導者，提供基於獨特 LeddarEngine™ 的最多功能、最靈活的汽車及流動 LiDAR 平台。該平台由一系列汽車級別、功能安全認可的 SoC 組成，與專有的 LeddarSP™ 信號處理軟件協同工作。我們公司負責尖端的流動遙測應用等多項創新，其超過 70 項的專利技術（已授予或申請中）提高了 ADAS 和自動駕駛能力。

LeddarTech 還為交通市場提供固態高性能 LiDAR 模塊解決方案，用於無人穿梭巴士、貨車、巴士、運輸車輛以及無人駕駛的士。這些模組旨在支援流動市場，同時也展示了 LeddarTech 為其他 LiDAR 供應商賴以構建項目的汽車和流動平臺。

更多關於 LeddarTech 的資訊，請查詢 www.leddartech.com ，以及 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube 。

聯絡人：Daniel Aitken，LeddarTech 行銷和傳播副總裁

電話：+1-418-653-9000 分機號碼：232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarSP、LeddarCore 以及 LeddarTech 標誌是 LeddarTech Inc. 的註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標記或可能是用於辨認產品或者其有關擁有人的商標或註冊商標。