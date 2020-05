May 13, 2020 11:45 ET

Communiqué de presse – 13 mai 2020 – 17h45

Argan nomme Marie-Caroline Schwartz au poste de Secrétaire Générale

ARGAN, unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris, structure son organigramme pour accompagner son développement en annonçant la nomination effective depuis le 1er avril 2020 de Marie-Caroline Schwartz en tant que Secrétaire Générale du groupe.

Marie-Caroline est en charge de la gouvernance, des problématiques juridiques liées au droit boursier et aux financements, de la communication financière, ainsi que des sujets relatifs à la conformité du groupe.

Elle est rattachée directement à Francis Albertinelli, Directeur Administratif et Financier du groupe.

Avant de rejoindre ARGAN, Marie-Caroline a exercé la profession d’avocate pendant 8 ans au sein de l’équipe Marchés de capitaux du cabinet Clifford Chance à Paris puis a été en charge pendant 2 ans des problématiques de Corporate governance, droit boursier, financement et M&A pour le groupe SMCP, maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De Fursac.

Admise au barreau de Paris, Marie-Caroline, 36 ans, est titulaire d’un Master II de droit des affaires et diplômée d’Audencia Programme Grande Ecole spécialisation Finance.

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2019, son patrimoine représente 2,9 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 2,7 milliards d’euros et générant 140 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France.

La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.





