Portland, ODER, May 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Laut dem von Allied Market Research veröffentlichten Bericht wird der weltweite containermarkt 2018 mit 8,70 Milliarden Dollar bewertet und bis 2026 mit 12,08 Milliarden Dollar bewertet. Der Bericht liefert eine detaillierte Analyse der top-investment-Taschen, top-gewinnen-Strategien, Treiber & Chancen -, Markt-Größe und-Schätzungen, Wettbewerbsumfeld und sich ändernden trends auf dem Markt.

Die gestiegene Nachfrage nach frachttransporten über Schiffe und eine Zunahme handelsbezogener Vereinbarungen haben das Wachstum des weltweiten containermarktes für schiffscontainer beflügelt. Schwankungen bei Transport - und Lagerkosten behindern jedoch den Markt. Im Gegenteil, der vorweggenommene trend von der Automatisierung in der Beförderung auf dem Seeweg und der Anstieg der Normen von der Sicherheit auf dem Seeweg würden Chancen für die Marktteilnehmer in den kommenden Jahren schaffen.

Der Globale containermarkt ist auf der Grundlage von Containergröße, Produkttyp, Endnutzung und region aufgeteilt. Basierend auf Containergröße ist der Markt in kleine Container (20 Fuß), große Container (40 Fuß) und high cube Container (40 Fuß) segmentiert. Das kleine containersegment hielt 2019 den größten Anteil und machte fast ein Drittel des Marktes aus. Für das große containersegment wird jedoch im Prognosezeitraum die höchste CAGR von 4,8% prognostiziert.

Basierend auf dem Produkttyp wird der Markt in trockene Lagercontainer, flache rack-Container, Kühlcontainer, Spezialcontainer und andere kategorisiert. Das Segment trockenbehälter dominierte 2018 den Markt und machte mehr als ein Viertel des Marktes aus. Darüber hinaus wird für das segment die höchste CAGR von 5,3% im Prognosezeitraum prognostiziert.

Die weltweite Schifffahrt-Container-Markt wird analysiert, in Nord-Amerika, Europa, Asien-Pazifik, und LAMEA. Der Markt in Asien-Pazifik hielt mehr als ein Drittel des Marktes und wird voraussichtlich den Markt über das Jahr 2027 Dominieren. Gleichzeitig wird erwartet, dass das segment von 2020 bis 2027 die Schnellste CAGR von 5.5% manifestieren wird.

Der global shipping Container market report enthält eine eingehende Analyse der wichtigsten Marktteilnehmer wie CARU Container, China International Marine Container, A. P. Moller–Maersk Group, COSCO SHIPPING Development Co., Ltd, OEG Offshore limited, Singamas Container Holdings Limited, TLS Offshore-Containern Internationalen, W&K Container, Inc., CXIC Gruppe, YMC-Container-Lösungen, und andere.

