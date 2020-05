May 13, 2020 20:00 ET

iOS および Android 向けの MindManager Go モバイルビューワーアプリで、タグやアイコンなどを使ってマップを閲覧およびフィルタリングできます。

MindManager Go

MindManager for Mac 13 にはガントチャートが加わり、プロジェクトをより容易に計画、調整、実行できるようになります。

MindManager for Mac 13 では、プロジェクト管理や生産性の中核の機能を強化しました。また、Sidecar など macOS の機能とも互換性を持たせています。

MindManager for Mac 13

オタワ, May 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MindManager for Mac 13( 英語版 ) は、プロジェクト、タスク、データをビジュアルに一元管理し、ビジネスの成功へとつなげます。 MindManager® には、情報を直感的に把握できる図表化ツールや移動先で情報を取り込み、マップを表示できるモバイル アプリなどが提供されており、アイディアのシームレスな流れに基づく意思決定をサポートします。



「本製品のリリースにより、視覚化、生産性、プロジェクト管理などを含む MindManager for Mac の機能が大きく向上しました。ユーザー コミュニティによるフィードバックに基づき、よりよく情報を統合し、生産性を大きく高め、計画を実行に移すことができる新しいツールが加わりました。また、Mac のユーザーは、Mac では一般的なプラットフォームであるiCloud へのアクセス、Sidecar の互換性確保などの新機能を利用できるようになりました。」と MindManager の製品管理上級部長 Blair Young は述べています。

ビジネス目的を達成するためのデータを MindManager for Macを使ってビジュアル化できます。このバージョンでは、プロジェクト管理や生産性の中核の機能、そして、macOS ならではの機能を強化しました。

改善されたプロジェクト管理ツール

· 新機能 ガント チャート:新しいガント機能を使えば、プロジェクト要素の追加、編集、表示、マイルストーン(中間目標点)の設定、クリティカル パス(重大な経路)やタスク情報のロールアップができ、プロジェクトをより容易に計画、調整、実行できます。

· 新機能 プロジェクト コスト管理:プロジェクト マップに個々のコストをすばやく容易に追加することができます。数値も容易に更新でき、即座に合計を表示させることができます。コストが設定されたパラメータを超過したらトリガーが発動する SmartRules™ を設定して、例外を管理し、予算の遵守を確保できます。

· 新機能 タグ ビュー:プロジェクトをカンバン スタイルで列表示させることで、進捗状況や個々のタスクの状況を知ることができます。

異なるプラットフォームからデータや情報にアクセス

· 新機能 MindManager Snap のサポート: MindManager Snap キャプチャ ツールにより、デスクトップの Chrome ブラウザや iOS または Android モバイル デバイスから容易に画像、リンク、メモを直接取り込むことができます。キャプチャされたコンテンツは、クラウド ベースのキューに安全に保管され、後に MindManager for Mac 13にあるマップに容易に追加できます。

· 新機能 MindManager Go のサポート(iOS および Android 向け):iPhone、iPad、Android デバイスにあるタグやアイコンなどを使ってマップを閲覧およびフィルタリングできます。

Mac ならではのユニークなユーザー体験

· 新機能 iCloud サポート:iCloud アカウントを使って、マップを保管、利用できるようになりました。

· 新機能 macOS Catalina Sidecar の互換性確保:会議やプレゼンの際には、iPad 上でデスクトップを拡張またはミラーリングすることができます。

· 機能強化 Touch Bar のサポート:MacBook Pro の Touch Bar を使ってトピックにタグを設定でき、よりすばやく作業することができます。

中核のマップ作成機能や可視化のためのツールが強化されました。より図表やマップをより効率的で直感的に作成できます

· 新しい並べ替え機能、強化されたドラッグ アンド ドロップ機能、新しい画像サムネイルを使って、図表をより効果的に管理できます。

· フローチャート作成ツールが改善され、より容易に視覚的なフローを作成し、複雑なプロセスも図表で把握し、明確にすることができます。

価格および販売について

MindManager for Mac 13 は現在、英語、フランス語、ドイツ語でご利用いただけます。個別の永久ライセンスの希望小売価格は 34,900円(税別)、個別のアップグレード永久ライセンスの希望小売価格は17,900円(税別)になります。

その他の製品情報や個別ライセンスのリージョン価格についての詳細は www.mindmanager.com/jp をご覧ください。

MindManager for Mac は、5ライセンス以上必要な組織向けの製品である MindManager Enterprise の一部としてもご利用いただけます。

次のリンクからすべての機能が試用可能な MindManager の 30 日間無料体験版をダウンロードできます。 www.mindmanager.com/jp/mindmanager-mac .

iOS および Android 用の MindManager Go および MindManager Snap モバイル アプリは App Store および Google Play からダウンロードできます。デスクトップ向け MindManager Snap の Chrome 拡張機能は、 Chrome ウェブストア から入手できます。

MindManager について

MindManager により、個人、チーム、企業はよりシンプルな方法で情報を入手、整理、共有できるため、質の高い仕事がこれまで以上に迅速にこなせます。MindManager だと、まとまらないアイディアや未分類のデータをダイナミックなビジュアル マップに整理できるため、情報を明確に理解でき、時間、仕事、環境をよりよく管理できるようになります。世界中で多くのユーザーが MindManager を利用してアイディアのブレーン ストーミング、プロジェクトの計画や実行、知識の伝達を行っています。MindManager は、Corel が提供するアプリケーション群の一部です。詳細は www.mindmanager.com/jp をご覧ください。

Corel について

世界中の何百万人もの知識労働者が Corel 製品により、質の高い仕事をより迅速にこなすことができています。Corel は業界で広く認知されたソフトウェアブランドを提供し、個人やチームによる創造や共同作業を強力にサポートし、優れた成果へとつなげています。Corel は、インスピレーションを提供し、ユーザーの目標を達成するために、CorelDRAW®️、ClearSlide®、MindManager®、Parallels®、WinZip® など幅広い画期的なアプリケーション群を提供しています。Corel についての詳細は www.corel.com をご覧ください。

© 2020 Corel Corporation. Corel、MindManager、MindManager ロゴ、および Mindjet、SmartRules、CorelDRAW、WinZip は、カナダ、米国、およびその他の国における Corel Corporation の商標または登録商標です。ClearSlide は、カナダ、米国、およびその他の国における ClearSlide Inc. の商標または登録商標です。Parallels は、カナダ、米国、およびその他の国における Parallels International GmbH の商標または登録商標です。iCloud, iOS, iPad, iPhone, Mac, macOS, Sidecar, and Touch Bar は Apple Inc. の商標です。ここに記載されるその他すべての製品名および登録/未登録商標は、識別のみを目的としており、その所有権は各社にあります。特許: www.corel.com/patent .

広報用メール: jp_press@corel.com

このプレスリリースに関する画像はこちらから入手可能です。

