May 14, 2020 00:30 ET

May 14, 2020 00:30 ET

LERØY SEAFOOD GROUP - FØRSTE KVARTAL 2020

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på MNOK 5.305 i første kvartal 2020, sammenlignet med MNOK 4.746 i samme periode i 2019. Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble MNOK 816 i første kvartal 2020, sammenlignet med MNOK 691 i første kvartal 2019.

I første kvartal 2020 er inntjeningen i Havbruk og Villfangst høyere enn i samme periode i fjor, mens inntjeningen i VAPS&D er lavere, sier konsernleder Henning Beltestad. Gradvis gjennom første kvartal 2020 og videre inn i andre kvartal ble driften betydelig preget av Covid-19 pandemien, forteller Beltestad. Jeg må berømme konsernets ansatte som gjennom konstruktive løsninger og en fantastisk ståpå vilje har jobbet kontinuerlig for å holde konsernets verdikjede åpen og sikre leveranser til våre kunder, sier konsernleder Beltestad.

Konsernets tilknyttede selskaper er vesentlige, underskuddet fra disse var MNOK -17 i første kvartal 2020 mot inntekter på MNOK 73 i første kvartal 2019. Tilsvarende tall før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler var MNOK 12 i første kvartal 2020 mot MNOK 94 i samme periode i 2019.

Konsernets resultat før skatt og før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble i første kvartal 2020 på MNOK 734 mot MNOK 748 i samme periode i 2019. Beregnet skattekostnad i kvartalet er MNOK 49, sammenlignet med MNOK 112 i samme periode i 2019.

Dette gir et resultat per aksje før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på NOK 0,91 i første kvartal 2020 mot tilsvarende NOK 0,97 per aksje i samme periode i 2019.

Netto rentebærende gjeld den 31.03.2020 var MNOK 3.003 og egenkapitalgraden var 59,5 prosent.

SEGMENT VILLFANGST

Det heleide datterselskapet Lerøy Havfisk sitt primære forretningsområde er fangst av hvitfisk. Totalt fangstvolum i Lerøy Havfisk var 25 009 tonn i første kvartal 2020, mot 20 536 tonn i samme periode i 2019. Av hovedarter var fangstvolumet i første kvartal 2020, 12 530 tonn torsk, 5 198 tonn hyse og 3 602 tonn sei. For tilsvarende periode i 2019 var fangstvolumet 8 881 tonn torsk, 5 246 tonn hyse og 3 214 tonn sei. Verdien av fisk på lager i Lerøy Havfisk økte med MNOK 59 i første kvartal, sammenlignet med MNOK 37 i første kvartal i 2019. Gjennomsnittlige priser for alle arter økte med 13 prosent i første kvartal 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Oppnådde priser på torsk økte med 13 prosent, hyse med 12 prosent og sei med 33 prosent sammenlignet med første kvartal 2019.

LNWS’ primære forretningsområde er prosessering av villfanget hvitfisk. Selskapet disponerer i alt 12 foredlingsanlegg og kjøpestasjoner i Norge, fem av anleggene er leid av Lerøy Havfisk. Bearbeiding av hvitfisk i Norge har i lang tid vært svært krevende. Som følge av god etterspørsel etter sjømat, og reduserte kvoter, steg råvareprisene gjennom 2019 og inn i 2020, noe som kortsiktig alltid er en utfordring i bearbeidingsleddet.

I sum bidro segmentet i kvartalet med en EBIT på MNOK 270, sammenlignet med MNOK 171 i samme periode i 2019.

I Villfangst har god fangsteffektivitet, økt volum og økte priser gitt en god inntjening for trålflåten i første kvartal, forteller konsenleder Henning Beltestad. Den nye tråleren, Kongsfjord, som ble levert i februar i år, har allerede vist høy fangsteffektivitet, og det er spesielt gledelig at det ser ut som vi har lykkes med investeringene som ble gjort for å heve fangstens kvalitet, sier Beltestad. De høye råstoffprisene i kvartalet er fortsatt utfordrende for inntjeningen i landindustrien, sier konsenleder Beltestad, men vi ser at investeringene senere år har styrket konsernets produktbredde og posisjon i verdens sjømatmarkeder betydelig.

SEGMENT HAVBRUK

Segment Havbruk oppnådde et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på MNOK 562 i første kvartal 2020 sammenlignet med MNOK 510 i samme periode i 2019. I perioden har Havbruk slaktet 39 tusen tonn sammenlignet med 32 tusen tonn i første kvartal 2019.

I første kvartal 2020 leverer Lerøy Aurora en EBIT/kg på NOK 16,6, Lerøy Midt på NOK 18,4 og Lerøy Sjøtroll på NOK 9,4/kg. I sum er EBIT/kg i segmentet ned fra NOK 15,8 i første kvartal 2019 til NOK 14,3 i første kvartal 2020.

Ved inngangen til første kvartal var spotprisene for laks høye, men svekket seg utover i kvartalet, blant annet som en følge av etterspørselseffekter knyttet til restriksjonene som ble innført i forbindelse med Covid-19 pandemien. I tillegg ble ble også prisoppnåelsen negativt påvirket av mer vintersår enn normalt på fisken, forteller konsernleder Henning Beltestad.

Konsernet har høyere uttakskostnader i første kvartal 2020 sett i forhold til samme periode i fjor, sier Beltestad, men det forventes fallende kostnader i andre halvår 2020.

SEGMENT VAP, SALG OG DISTRIBUSJON (VAPS&D)

Segmentet VAPS&D hadde en omsetning i første kvartal 2020 på MNOK 4.912 mot 4.514 i samme periode i 2019. Økte kostnader og risiko har imidlertid påvirket inntjeningen negativt, og driftsresultat før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler falt fra MNOK 79 i første kvartal 2019 til MNOK 54 i første kvartal 2020.

Gjennom første kvartal 2020 ble markedene for sjømat gradvis påvirket av pandemien Covid-19. Dette gav seg først utslag i markeder i Asia, men utviklet seg i siste del av kvartalet til et globalt anliggende. Covid-19 har påvirket etterspørselsmønsteret, der en større del av konsumet har beveget seg mot retail, mens «HoReCa»-markedene på det nærmeste har stengt ned i mange sentrale markeder. Covid-19 har også påvirket logistikk til oversjøiske markeder spesielt, med reduksjon i fraktkapasitet og følgende kostnadsøkninger i perioden. Hovedfokus i segment VAPS&D har vært å holde verdikjeden åpen, og aktiviteten i kvartalet har vært god med en omsetning i første kvartal 2020 som er 9 % høyere enn samme kvartal i fjor, forteller konsernleder Henning Beltestad.

MARKEDSFORHOLD OG UTSIKTENE FREMOVER

Prisutviklingen for atlantisk laks har vært svært volatil også i starten av 2020, der ringvirkninger av pandemien Covid-19 gradvis gradvis har påvirket etterspørselen betydelig negativt. Mens «HoReCa»- markedet falt bort, er etterspørselen i «retailmarkedet» god. Det er økte kostnader til logistikk som også påvirker prisoppnåelsen på produktene målt tilbake til Norge.

Konsernets produksjon av rødfisk er i dag i hovedsak i Norge. Norsk og global produksjon av laks og ørret preges av relativt beskjeden vekst, dette sammen med en svekket norsk krone har gitt svært høye priser. Dette gir insentiver til produksjon av laks også i nye områder, og med nye alternative teknologier. Disse insentivene har vært tilstede i noen år, men grunnet lange ledetider i industrien har norsk sjøbasert produksjon beholdt sin dominerende posisjon. Det presiseres likevel at markedsandelen til norsk atlantisk laks vil påvirkes av produksjon fra regioner der det tidligere ikke har vært produksjon av laks og ørret. Vi er trygge på at konsernets verdikjede skal stå seg relativt godt i konkurransen i årene som kommer.

Evne til omstilling og endring gjelder også i global lakseproduksjon. Lerøy utvikler eksisterende virksomhet gjennom investeringer i kunnskap og anlegg for å sikre konkurransekraft. Uavhengig av forannevnte søker konsernet kunnskap og kompetanse innenfor både landbasert og offshore basert produksjon av laks.

De senere år har konsernet investert betydelig i større smolt. Gradvis vil de nye anleggene øke gjennomsnittlig smoltstørrelse i konsernet, i Lerøy Aurora og Lerøy Sjøtroll vil snittstørrelsen for utsatt laksesmolt være om lag 300 gram i 2020. Det er ledelsen og styrets forventning at de ferdigstilte investeringene i nye smoltanlegg, samt de pågående investeringene, vil gi betydelig vekst i produksjonen i sjø i 2020 og årene som kommer. Den økte produksjonen vil gradvis fra 2020 resultere i høyere slaktevolum hvert år, de kommende fire til fem årene. Forventet slaktevolum inneværende år, inkludert andel i tilknyttet selskap, er per i dag 183.000 – 188.000 tonn laks og ørret. Konsernets ambisjon er at tilsvarende tall for 2021 vil være mellom 200.000 – 210.000 tonn.

Innen Hvitfisk har konsernet senere år gjort betydelige investeringer. I flåteleddet ble det levert et fartøy i 2018, Nordtind, og et nytt fartøy, Kongsfjord, nå tidlig i 2020.

For landindustrien har starten på 2020 fortsatt vært krevende, men viser samtidig noe tegn til bedring fra 2019. Industrien er preget av svært sterke sesongmønstre og Lerøy tror at lønnsomhet i industrien vil være avhengig av nytenkning og muligheter for spesialisering. Vi må dessverre konstatere at Stortinget i sitt vedtak, den 7. juni, i «Kvotemeldingen» ikke har tatt hensyn til selskapets innspill. Vedtaket innebærer redusert kvotegrunnlag for fangst av torsk i trålgruppen. Vedtaket undergraver råstoffgrunnlaget til konsernet og vil få negative konsekvenser for industriell utvikling og sysselsetting. Konsernet skal sammen med de tillitsvalgte opprettholde dialogen med myndighetene og avklare eventuelle bøtende justeringer. Lerøy har de senere år startet arbeidet med å legge til rette for dette gjennom betydelige investeringer. I 2019 ble ny fiskematfabrikk i Stamsund startet og ved inngangen til 2020 ferdigstilles en betydelig ombygning av filetfabrikken i Melbu. Det er også investert betydelig i andre anlegg. Det er styrets og konsernets forventning at disse investeringene, sammen med nitidig strukturert forbedringsarbeid i hver fabrikk, gradvis skal gi resultater.

Lerøy arbeider med å utvikle en effektiv og bærekraftig verdikjede for sjømat. En verdikjede som i tillegg til kostnadseffektive løsninger tilbyr kvalitet, tilgjengelighet, servicegrad, sporbarhet og konkurransedyktige klima og miljømessige løsninger. Ved inngangen til 2020 mener ledelsen og styret at Lerøy har et godt utgangspunkt for fortsatt lønnsom vekst og utvikling av konsernets aktiviteter.

Konsernets produkter er sunne, gode og produksjonen er finansielt, klima og miljømessig bærekraftig. Styret forventer fortsatt en god underliggende etterspørselsvekst i årene som kommer. Ledelsen og styret har ikke kompetanse til å vurdere hvor langvarig Covid-19 situasjonen vil være, men mener det er grunn til å anta at etterspørselen på sikt vil komme tilbake til historiske nivå og vokse videre derfra. Det er tidlig å si, men det synes som om «HoReCa»-markedet gradvis gjenåpnes. Styret presiserer at usikkerheten knyttet til vurdering av fremtidig utvikling er vesentlig større enn normalt, men forventningen per i dag er at inntjeningen i andre kvartal 2020 vil bli kraftig redusert fra det en normalt ville forventet. Styret påpeker at årets totale resultat vil være avhengig av Covid-19 restriksjonene sin varighet.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til konsernleder Henning Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg