May 14, 2020

May 14, 2020 01:00 ET

Bruxelles, 14 mai 2020





KBC Groupe : Résultat du premier trimestre: -5 millions d’euros

‘Pendant le trimestre sous revue, nous avons été confrontés à l'apparition et à la propagation du coronavirus, dont l'impact à long terme sur l'économie reste assez incertain à l'heure actuelle. En tant qu'employeur et prestataire de services, nous avons réagi rapidement pour tenter de préserver la santé de notre personnel et de nos clients, tout en assurant la continuité de nos services. Un maximum de collaborateurs font du télétravail et nous prodiguons des conseils à nos clients par le biais d'un large éventail de canaux téléphoniques et numériques. Nous avons travaillé d’arrache-pied avec les agences gouvernementales de nos pays stratégiques pour soutenir tous les clients affectés par la crise du coronavirus, en traitant rapidement les demandes de report de paiement de crédits et en instituant efficacement d’autres mesures de soutien. Nous bénéficions clairement des efforts et des investissements effectués ces dernières années sur le front de la transformation numérique. Ces efforts et investissements, conjugués aux compétences et à la motivation de nos collaborateurs sur tous nos marchés stratégiques et à la solidité de notre réseau de distribution multicanal, nous permettent de fournir à notre clientèle un niveau de service très proche de celui d’avant la crise du coronavirus.

En ce qui concerne nos résultats financiers, nous avons subi une perte nette de 5 millions d’euros au premier trimestre 2020, essentiellement due à l’impact de la propagation mondiale du coronavirus sur nos revenus à la juste valeur et liés au trading ainsi qu’à la comptabilisation anticipée de taxes bancaires.

Pendant le trimestre sous revue, les revenus à la juste valeur et liés au trading sont ressortis à -0,4 milliard d’euros, sous l’effet de différents facteurs de marché, tels que la chute des marchés boursiers, l’élargissement des spreads de crédit et la baisse des taux d’intérêt à long terme.

L’incidence de la crise liée au coronavirus sur les autres éléments du compte de résultat durant le trimestre sous revue a été moins marquée. Par rapport au même trimestre un an plus tôt, nos principaux postes de revenus, à savoir les revenus nets d’intérêts, les revenus nets de commissions ainsi que le résultat technique des activités d'assurance, ont enregistré d’assez bons résultats. Les coûts ont également été maîtrisés. Ils ont légèrement diminué en rythme annuel, abstraction faite de l’impact de la consolidation de ČMSS, des taxes bancaires (la majeure partie du montant annuel de ces taxes étant généralement comptabilisée au premier trimestre) et de quelques éléments exceptionnels. Les réductions de valeur sur crédits ont augmenté durant le trimestre sous revue, intégrant un montant supplémentaire de 43 millions d’euros constitué spécifiquement dans le contexte de la crise du coronavirus sur la base de notre exposition aux secteurs dont nous pensons qu’ils seront les plus touchés par la crise. Nous estimons les réductions de valeur à environ 1,1 milliard d’euros (scénario de base) pour l’ensemble de l’exercice 2020.

Dans l’ensemble, les volumes ont bien résisté en rythme annuel: sur une base comparable, les prêts et avances ont augmenté de 6%, les dépôts de 5% et les primes acquises des assurances non-vie de 7%. En revanche, les ventes des produits d’assurance vie ont diminué de 17% en rythme annuel.

Notre solvabilité est restée très solide, avec un ratio common equity à pleine charge de 16,3%, soit un niveau bien supérieur aux exigences de fonds propres minimums actuelles de 8,05%. Ces exigences minimales prennent en compte les différentes mesures annoncées par la BCE et les banques nationales, qui ont autorisé un assouplissement temporaire significatif des exigences de fonds propres minimales. Notre liquidité est également restée solide, avec un ratio LCR de 135% et un ratio NSFR de 134% à la fin mars 2020. Nous sommes très heureux de constater que les efforts consentis ces dernières années ont porté leurs fruits en contribuant à rendre notre groupe solide et en bonne santé. En conséquence, nos réserves actuelles de fonds propres et de liquidité nous permettent de faire face en toute confiance aux défis actuels.

Au final, notre objectif reste le même: s’assurer que nos clients sont au centre de tout ce que nous entreprenons, ce à quoi nos collaborateurs s’engagent dans leur travail quotidien. Je souhaite exprimer ma plus vive reconnaissance à tous les collaborateurs ayant déployé d’immenses efforts pour servir notre clientèle et soutenir le bon fonctionnement du groupe depuis leur domicile et autres lieux à distance. Pour conclure, j’aimerais également profiter de cette occasion pour remercier toutes les parties prenantes qui ont continué de nous faire confiance en cette période pleine de défis.’

Johan Thijs

Chief Executive Officer

