Paris, le 14 mai 2020

Modification de l’accord conclu le 20 décembre 2019 entre MBWS et COFEPP s’agissant

des modalités de financement intermédiaire de MBWS par COFEPP



Publication des résultats annuels 2019 fixée au 27 mai 2020





Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui la conclusion d’un avenant à l’accord signé entre MBWS et COFEPP le 20 décembre 2019.

Conformément à l’accord signé en date du du 20 décembre 2019, auquel a adhéré MBWS France (l’« Accord Initial »), COFEPP a conclu avec MBWS et MBWS France une première avance en compte courant d’un montant de 15 millions d’euros qui a été réalisée au cours du premier trimestre 2020, dont (i) 7,6 millions d’euros mis à disposition de MBWS France le 20 janvier 2020 afin de renforcer sa trésorerie jusqu’à mi-mars 2020 (cf communiqué du 17 janvier 2020) et (ii) 7,428 millions d’euros mis à la disposition de MBWS, le 5 février 2020, afin de financer l’acquisition, par une filiale française de MBWS, de 68% du capital de la société lituanienne Vilnius Degtine auprès de MBWS Polska, permettant à cette dernière de faire face à ses besoins de trésorerie à bref délai (l’« Avance n°1 »).

Pour mémoire, l’accord signé avec COFEPP le 20 décembre dernier prévoyait également une seconde avance en compte courant d’un montant de 17 millions d’euros (rémunérée au taux annuel capitalisé EURIBOR 3 mois avec un floor à zéro + 425 bps), qui devait être mise à disposition de MBWS au cours du premier trimestre 2020 (l’« Avance n°2 »), sous condition notamment de (i) l’accord de principe des créanciers publics sur un moratoire portant sur une partie des dettes fiscales et sociales du Groupe, (ii) la modification d’un contrat de fourniture vrac de Scotch Whisky conclu avec un fournisseur de MBWS et (iii) la stabilité des besoins de trésorerie estimés pour 2020.

Les conditions suspensives de l’Avance n°2 n’étant pas encore levées à ce jour, et la réalisation en particulier de la condition de modification du contrat de fourniture vrac de Scotch Whisky demeurant incertaine, il a été décidé de modifier l’Accord Initial en vue de sécuriser les besoins immédiats de trésorerie du Groupe et de prévoir ainsi notamment :

un engagement ferme de mise à disposition immédiate (au plus tard le 20 mai), par COFEPP, d’une avance en compte courant d’un montant de 6 millions d’euros (rémunérée au taux annuel capitalisé EURIBOR 3 mois avec un floor à zéro + 425 bps) au bénéfice de MBWS ; puis

une mise à disposition, à l’option de COFEPP, d’une avance en compte courant pour un montant maximum de 4 millions d’euros permettant de faire face aux besoins de trésorerie du Groupe MBWS jusqu’au 15 juillet 2020, cette seconde partie de l’avance ne pouvant être mise à disposition qu’après acceptation de la COFEPP et sur justificatif des besoins de trésorerie concernés.

Les avances visées aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus seront en tout état de cause limitées à un montant global de 10 millions d’euros (ensemble l’« Avance n°1 Bis ») et seront garanties par, au choix de COFEPP, des nantissements de second rang au bénéfice de COFEPP portant sur (i) les marques Sobieski, (ii) 100% des titres de Gaïa I et/ou (iii) la créance de compte courant entre MBWS et MBWS France, couplée à un nantissement sur les titres de Cognac Gautier et/ou sur les marques Marie Brizard.

Le montant de l’Avance n°1 Bis s’imputera sur le montant initialement prévu de l’Avance n°2. Les sûretés prévues dans l’Accord Initial pour l’Avance n°2, dans l’hypothèse où celle-ci serait finalement mise à disposition, demeurent inchangées (l’« Accord Modifié »).

La mise à disposition de l’intégralité de l’Avance n°1 Bis permettrait de couvrir les besoins estimés de trésorerie du Groupe jusqu’au 15 juin 2020 si seule la portion ferme de 6 millions d’euros est mise à disposition par COFEPP et jusqu’au 15 juillet 2020 si toute l’Avance n°1 Bis pour un montant total de 10 millions d’euros est mise à disposition par COFEPP.

Le montant et le prix de souscription de l’augmentation de capital envisagée de MBWS sous condition notamment de réalisation de l’Avance n°2, tels que décrits dans le communiqué de presse du 20 décembre dernier, demeurent inchangés. Pour mémoire, COFEPP s’est engagée à souscrire à 75% minimum du montant de l’augmentation de capital. Le montant de l’Avance n°1 Bis sera incorporé en totalité au capital de MBWS, tout comme les montants de l’Avance n°1 et de l’Avance n°2, dans le cadre de cette augmentation de capital. Il est rappelé que la réalisation de cette augmentation de capital est également soumise au vote favorable de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires et au visa de l’Autorité des marchés financiers sur un prospectus.

Enfin, la date de publication des résultats annuels 2019 de Marie Brizard Wine & Spirits a été fixée au 27 mai 2020. Le Groupe mettra également à disposition son document d’enregistrement universel, incluant son rapport financier annuel, le 29 mai 2020 au plus tard.

