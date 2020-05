May 14, 2020 02:30 ET

RAUTE OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 14.5.2020 KLO 9.30



RAUTE TOIMITTAA MODERNIA VIILUNKUIVAUS- JA LADONTATEKNOLOGIAA KIINAAN

Raute on saanut tilauksen Guoxu-Springwood Wood Panel Company -nimiseltä yhtiöltä modernin viilunkuivaus- ja ladontateknologian toimittamiseksi Guangxin maakuntaan Etelä-Kiinaan. Toimitukseen sisältyvät viilun kuivaaja, automaattiset ladontalinjat sekä Raute Mecano -analysaattorit viilujen laadun valvontaan ja nykyaikaiseen kosteuden mittaukseen. Saatu tilaus ei ole loppusummaltaan kovin merkittävä, mutta sillä on Rautelle erittäin suuri referenssimerkitys ensimmäisenä modernin teknologian toimituksena Kiinaan.

Tilatut koneet ja laitteet toimitetaan vuoden 2020 loppuun mennessä ja ne suunnitellaan ja valmistetaan pääosin Rauten tuotantoyksikössä Shanghaissa. Suunnittelutyötä tehdään jonkin verran myös Rauten yksiköissä Vancouverissa ja Nastolassa. Viilunlajitteluteknologian toimittaa Rauten yksikkö Kajaanissa.

”Kiina on maailman suurin vanerinvalmistusmaa, ja Raute on tehnyt paljon työtä päästäkseen kyseiselle markkinalle. Olemme erittäin ylpeitä ja kiitollisia siitä luottamuksesta, jota Guoxu-Springwood on osoittanut meitä kohtaan kehittäessään Kiinan nykyaikaisinta vaneritehdasta. Otamme tämän haasteen vastaan nöyrästi ja tosissamme. Nykyaikaiset kuivaaja-, konenäkö- ja kosteusmittausjärjestelmät, jotka tulemme toimittamaan, ovat ratkaisumme Kiinan vaneriteollisuuden laatuhaasteisiin. Toisaalta automaattiset ladontalinjat vastaavat tuottavuuden parantamisen tarpeeseen. Tehdas tulee todella olemaan nykyaikaisin Kiinassa”, toteaa Rauten toimitusjohtaja Tapani Kiiski.

Guoxu Groupiin kuuluva Guoxu-Springwood Wood Panel Company on Guangxin maakunnassa Etelä-Kiinassa toimiva vanerin valmistaja. Se on osa valtion omistamaa Guangxi Forest Adminstrationia, jolla on pitkä perinne metsähallinnosta ja myös erilaisten puutuotteiden, kuten vanerin, valmistuksesta. Investoinnin vuosittainen tuotantokapasiteetti on noin 100 000 kuutiometriä vaneria, jonka valmistukseen käytetään enimmäkseen Guangxin maakunnasta saatavaa eukalyptuspuuta.



Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148



www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2019 oli 151,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa oli 778. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.