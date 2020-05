May 14, 2020 04:00 ET

May 14, 2020 04:00 ET

Paris, le 14 mai 2020 – Atos , leader international de la transformation digitale, anticipe les enjeux qui suivront la crise du Covid-19 dans un rapport publié par la Communauté Scientifique d’Atos , un réseau international réunissant 160 des meilleurs scientifiques, ingénieurs et visionnaires du Groupe. Ces derniers ont étudié la crise depuis ses débuts et leurs prédictions fournissent une analyse des implications et opportunités potentielles pour chaque industrie ainsi que la manière dont la technologie pourrait transformer les entreprises et la société dans leur ensemble.

Une nouvelle normalité faite de changements et d’opportunités

La pandémie a entraîné de profonds changements. Elle modifie non seulement notre façon de travailler, consommer et interagir avec nos proches, mais entraîne aussi dès à présent des répercussions économiques majeures pour les individus, les entreprises et les nations. Bien que les experts s’accordent sur l’imminence d’une récession, la Communauté Scientifique d’Atos tient à rappeler dans son rapport qu’il est encore possible d’influencer l’avenir de manière positive.

« L’épidémie que connaît actuellement le monde est probablement la première vague d’une série. C’est pourquoi nous n’anticipons pas de rebond économique rapide et immédiat, en dépit des exceptionnelles mesures monétaires et fiscales qui ont été annoncées. Il ne faut pas espérer un retour à la normale mais plutôt l’instauration d’une nouvelle normalité, qui s’accompagne d’opportunités et de changements », expliquent les auteurs du rapport, José Esteban-Lauzán et John Hall, membres de la Communauté Scientifique d’Atos, et Hubert Tardieu, conseiller auprès du Directeur Général.

Privilégier les changements transformationnels aux actions immédiates

La crise sanitaire, avec ses mesures de confinement, a obligé les entreprises à réorganiser leurs activités afin de pallier la fermeture des bureaux, les ruptures de la chaîne logistique et les mesures de distanciation sociale, ouvrant la voie à une accélération de la transformation digitale. Les experts d’Atos nous avertissent que notre réponse collective ne doit pas simplement se résumer à des actions immédiates mais également intégrer des changements transformationnels. Le rapport propose de multiples scenarios qui permettent d’entrevoir les contours de cette nouvelle normalité.

La crise a mis en évidence le manque de maturité de nombreuses organisations en matière de transformation digitale et de continuité d’activité. Cependant, la perspective d’une paralysie de l’économie à long terme devrait les inciter à privilégier les investissements qui contribuent à assurer leur pérennité, plutôt qu’à simplement adresser leurs besoins opérationnels immédiats.

Les conséquences économiques et sociales du coronavirus ont également fait ressortir le besoin vital d’adaptabilité, illustré par la manière dont par exemple des constructeurs d’automobiles ou d’aspirateurs ont entrepris de fabriquer des respirateurs. L’adaptabilité et un solide plan de continuité d’activité seront déterminants pour survivre à la crise. À l’ère numérique, ces éléments dépendent de la capacité d’une organisation à monétiser ses données, adopter des processus souples et pratiquer l’automatisation à haut niveau grâce au machine learning et à l’intelligence artificielle, et pas seulement à la robotique. Cette quête d’adaptabilité va également accélérer les efforts de migration vers le Cloud et notamment le Cloud hybride, plus flexible.

Les tendances de fond, comme le travail à distance, vont perdurer. Quant aux exigences de sécurité et de sûreté qui étaient déjà centrales, elles vont encore gagner en importance et avoir un impact sur le développement durable, la décarbonation, la cybersécurité ou encore la chaîne logistique, encourageant la mise en place d’une traçabilité by design.

Pour conclure, la pandémie de Covid-19 est notre présent, non notre avenir. Si elles repensent leur raison d’être et leur stratégie en associant efficacité et efficience, les entreprises ont l’opportunité de réécrire leur futur.

Pour lire le rapport complet « What the world will look like after the COVID-19 crisis » : https://atos.net/content/2020/atos-report-what-the-world-will-look-like-after-the-covid-19-crisis.pdf

***

