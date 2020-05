May 14, 2020 06:36 ET

Moderne FLEXITY Straßenbahnen können im Fahrgastbetrieb in der Rheinmetropole eingesetzt werden



FLEXITY Trams der neuen Generation sind energiesparend und bieten mehr Sicherheit und Komfort für die Fahrgäste

Der globale Mobilitätsanbieter Bombardier Transportation gab heute bekannt, dass die Zulassung für den Einsatz der BOMBARDIER FLEXITY-Hochflurstraßenbahnen im Fahrgastbetrieb erteilt wurde. Das bedeutet, dass die Straßenbahnen ab sofort im Netz der Rheinbahn in Düsseldorf und Duisburg eingesetzt werden können.

Michael Richarz, Vorstand Technik und Betrieb bei der Rheinbahn AG, sagt: „Wir freuen uns, dass wir einen wichtigen Meilenstein bei der Inbetriebnahme und für die noch in diesem Jahr geplanten Taktverdichtungen in Düsseldorf erreicht haben! Mit den neuen HF6-Fahrzeugen für die Rheinbahn bieten wir für unsere Fahrgäste mehr Angebot und auch mehr Komfort. Wir arbeiten eng mit unserem Lieferanten Bombardier Transportation zusammen, um auch die weiteren erforderlichen 56 Fahrzeuge schnellstmöglich für den Fahrgastbetrieb zugelassen zu bekommen.“

Michael Fohrer, Deutschland-Chef bei Bombardier Transportation, sagte dazu: „Mit der Rheinbahn verbindet uns eine langjährige und sehr konstruktive Zusammenarbeit. Ich bin stolz darauf, dass unsere Teams auch in dieser herausfordernden Zeit, gemeinsam alles darangesetzt haben, diesen wichtigen Meilenstein zu erreichen. Ich freue mich, dass dem Einsatz der modernen FLEXITY-Hochflurstraßenbahnen nun nichts mehr im Weg steht“.

Dirk Wunderlich, verantwortlich für das Nahverkehrsgeschäft bei Bombardier in Deutschland ergänzte: „Die Fahrgäste können sich auf klimatisierte Bahnen mit weiten Übergängen und großzügigen Mehrzweckbereichen freuen. Außerdem punkten die Fahrzeuge mit ihren geringen Geräuschemissionen und einem niedrigem Energieverbrauch.“

Bombardier liefert insgesamt 59 neu entwickelte FLEXITY-Hochflurstraßenbahnen an die Rheinbahn in Düsseldorf. In 42 deutschen Städten fahren rund 1000 FLEXITY-Straßenbahnen von Bombardier. Weltweit sind bereits mehr als 5.000 Straßen- und Stadtbahnen aus dem Hause Bombardier erfolgreich im Fahrgasteinsatz oder bestellt.

Bombardier und FLEXITY sind Marken der Bombardier Inc. oder ihrer Tochterunternehmen.

