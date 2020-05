シンガポール発, May 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ソフトウェア制御によるセキュアアクセスソリューションのリーディングプロバイダーである パルスセキュア (Pulse Secure) は本日、ハイブリッドIT向けのセキュアアクセスソリューションの新しいスイート製品を発表した。この新製品は、現代的なアクセスの生産性と管理能力、およびゼロトラスト制御を備えたシンプルなモジュール式の統合アプローチを提供する。Pulse Access Suite Plusは、あらゆる規模や業種の企業が、さまざまなセキュリティアクセスツールを統合して、場所、ネットワーク、デバイスを問わず、アプリケーションやリソースへのシームレスで安全なアクセスを実現できるよう支援する。

サイバーセキュリティテクノロジースタックの統合

エンタープライズストラテジーグループ (Enterprise Strategy Group) によると、企業の36%が、分散したセキュリティ分析ツールと運用ツールを積極的に統合して、より統合性の高いセキュリティソフトウェアアーキテクチャを構築している。最高情報セキュリティ責任者 (CISO) は、セキュリティの有効性、運用効率、およびビジネスの有効性を大幅に向上させる、拡張性の高い、インテリジェントで自動化されたソリューションを求めている。同時に、半数以上の組織が、ハイブリッドIT戦略における最も重要な検討事項として、自社のオンプレミスのインフラストラクチャとのシームレスな互換性を考えている。そのようなアーキテクチャと統合プラットフォームは、2020年も引き続き、ハイブリッドIT、モバイルワーカー、IoTデバイスの発展などの変化するセキュリティニーズに対応するため、特化型ツールを最適に組み合わせるというアプローチに取って代わるものとなる。*

エンタープライズストラテジーグループのネットワークセキュリティアナリスト、ジョン・グレーディ (John Grady) は次のように述べている。「多くの組織では、効率性、軽快性、有効性を高めるために複数の特化型ツールを統合することで、サイバーセキュリティに対するプラットフォームベースのアプローチを採用し始めています。特に今日のネットワーク環境を考慮すると、既存の投資を容易に活用してこの戦略を推進する能力は、重要性を増しています。Pulse Access Suiteのモジュール性と統合化された機能により、ハイブリッドITセキュリティに対する魅力的な価値の提案が可能になります。」

プリマス・ロック・アシュアランス (Plymouth Rock Assurance) のヒレン・パテル (Hiren Patel) は次のように述べている。「パルスセキュアの商品を使用することで、リソースと投資を最適化し、求めていた安全なアクセスのビジョンにより適した、統合化の進んだプラットフォームに統一することができました。Pulse Suiteを使用することで、新しいSaaSアプリケーションへのアクセスを簡単に展開し、従業員の私物デバイス持ち込み (BYOD) に対するサポートを拡大できました。リモートユーザーの生産性を確保するだけでなく、ITスタッフの時間を大幅に節約できました。全体的に見て、より広範なアクセス監視によってビジネスニーズに適切に対応できるようになりました。」

Pulse Access Suite Plus

Pulse Access Suite は、ユーザーおよびデバイスの適応型認証、保護された接続性、広範な可視性と分析、さらにはモバイル環境からネットワーク環境、マルチクラウド環境全体まで及ぶ脅威への対応を提供するセキュアなアクセスソリューションセットである。多様なセキュリティアクセスツールを統合プラットフォームに統合することで、企業へのユーザーのアクセスを簡素化し、また単一のインターフェイスでのプロビジョニング、管理、およびスケーラビリティを合理化できる。組織は一元的に ゼロトラスト ポリシーを採用することで、アプリケーション、リソース、サービスが分散ネットワークにあろうと、プライベートクラウドやパブリッククラウドにあろうと、これらへの規格に沿ったアクセスを確保する。

パルスセキュアのCEO、スダカール・ラーマクリシュナ (Sudhakar Ramakrishna) は次のように述べている。「今まで以上に、企業に必要とされるのは安全なアクセスソリューションを実現することです。これにより組織のデジタル変革が可能になり、ユーザーにシンプルで安全なアクセスを提供し、アプリケーションやインフラストラクチャの設置場所を問わず、ユーザーのデバイスや作業場所も問わない首尾一貫したアクセスを提供することができます。新しいPulse Access Suite Plusを使用することで、組織は柔軟性と適応性を高めて従業員のモビリティを強化し、安全なアクセス機能を迅速に拡張してリソースの最適化、新しいビジネス要件のサポート、合併した部門の取り込み、ビジネス継続性の確保、データ保護要件への対応を実現できます。」

このスイート製品は、次の要素で構成される包括的で安全なアクセスポートフォリオを統合する。

ゼロトラストポリシーの適用による、リモートおよびクラウドへの安全なアクセス

多要素認証 (MFA) およびシングルサインオン (SSO)

デバイスコンプライアンスとモバイルデバイス管理 (MDM)

エンドポイントおよびIoTデバイスプロファイラー、ネットワーク・アクセスコントロール (NAC)

User and Entity Behavior Analytics (UEBA) および異常検出

アプリケーション・デリバリコントローラ (ADC) とWebアプリケーション・ファイアウォール (WAF)

最適なゲートウェイの選択 (OGS)

高可用性とビジネス継続性のオプション

Pulse Oneによる集中管理

Pulse Access Suite Plusでは、この統合製品に次のような多数の新機能も追加されている。 仮想アプリケーション・デリバリコントローラによる高度な User and Entity Behavior Analytics (UEBA)、サービスレベル、高可用性の保証、およびオンデマンドによる緊急時の容量確保などである。

スダカールCEOはさらに次のように述べた。「Pulse Secure Access Suiteは、2017年の発売以来、当社の新しいビジネスの50%以上を占めるお客様に広く採用されてきました。Pulse Access Suite Plusは、企業やサービスプロバイダーが俊敏性を維持し、優れた生産性、可視性、コンプライアンスを実現するために必要な機能と相互運用性を提供するという戦略の重要性が増していることに対応しています。」

ネラ・テレコミュニケーションズ (NERA Telecommunications Ltd.) のシニアバイスプレジデント、オーランド・タン (Orlando Tan) は次のように述べた。「当社のお客様は、安全なアクセスに関して、常にユーザビリティと機能性を考慮しています。Pulse Access Suite Plusは、ハイブリッドITに対するお客様の要件に対応し、多くの価値ある機能を統合しています。パルスセキュアは、モジュール式でオープンなプラットフォームアプローチでテクノロジーを着実に強化してきました。戦略的パートナーとして、当社のニーズや当社のお客様のニーズに高い応答性を発揮しているのです」

Access Suiteは、企業の既存のネットワーク、クラウド、およびセキュリティインフラストラクチャと連携し、物理環境、仮想環境、およびクラウド環境の導入をサポートする。このソリューションは、レガシー、クラウド、SaaSなど、幅広いアプリケーションをサポートする。Pulse Access Suiteを使用することで、企業は総所有コストを削減しながら、調達、導入、拡張、サポートのメリットを享受できる。

可用性

Pulse Access Suite Plus には、通常版、高機能版、およびエンタープライズ版がある。各エディションは、セキュアなアクセス機能を拡張して、ハイブリッドITアクセスとゼロトラスト制御をサポートする。Access Suiteは兼用ライセンスか特定ユーザーライセンスにより年間サブスクリプションで利用できる。価格は、ユーザー1人あたり年間80~155ドル (約8,500~16,500円) である。別売のPulse Secure Applianceは、物理構成、仮想構成、クラウド構成で利用できる。Pulse Access Suiteは、認定パートナーおよびマネージドサービスプロバイダーのグローバルネットワークを通じて販売される。

Pulse Secure Access Suiteおよび同等のゼロトラスト能力について、詳しくはこちらを参照されたい:

https://www.pulsesecure.net/top-reasons/

パルスセキュアについて

パルスセキュア (Pulse Secure) は、お客様の可視性、保護能力、生産性を向上するユーザー、デバイス、製品およびサービス向けの簡単かつ総合的なソフトウェア主導のセキュアアクセスソリューションを提供している。当社のスイートは、クラウド、モバイル、アプリケーション、およびネットワークアクセスを独自に統合することで、ゼロトラスト社会にハイブリッドITの可能性を作り出す。あらゆる業種にまたがる24,000社を越える企業およびサービスプロバイダーが、パルスセキュアを採用することで、モバイルを利用する従業員がデータセンターのアプリケーションや情報に安全にアクセスできるようにし、ビジネス上のコンプライアンス維持に取り組んでいる。詳細については、 www.pulsesecure.net を閲覧されたい。

Twitter で@PulseSecureをフォローするか、LinkedInおよびFacebookページも訪問されたい。

