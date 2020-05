May 14, 2020 06:36 ET

May 14, 2020 06:36 ET

싱가포르, May 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 소프트웨어 정의 액세스 보안 솔루션 전문 업체인 펄스시큐어( Pulse Secure )가 하이브리드 IT용 보안 액세스 솔루션 제품군을 발표했다. 이들 제품은 기업들이 액세스 생산성과 관리, Zero Trust 제어를 첨단화 할 수 있도록 간소화, 모듈러화, 통합화된 방식으로 접근할 수 있는 방법을 제시한다. Pulse Access Suite Plus 는 기업들이 규모와 업종에 관계없이 다양한 종류의 보안 액세스 툴을 통합해 장소, 네트워크, 기기에 구애받지 않고 원활하고 안전하게 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 한다.



점차 통합되고 있는 보안 기술 스택

Enterprise Strategy Group에 따르면 조사 기업들 가운데 36%는 다양한 종류의 보안 애널리틱스와 운영 툴을 통합해 보다 응집된 형태의 보안 소프트웨어 아키텍처를 구성하는 작업에 적극적인 것으로 나타났다. 각 기업 CISO(최고 정보보호 책임자)들은 효과적 보안성과 운영 효율성, 확장성, 사업 구현성을 가지고 있으며 지능화, 자동화된 솔루션 확보에 나서고 있다. 이와 동시에 조사 기업 가운데 절반 이상이 하이브리드 IT 전략 수립 시 기존의 온프레미스 인프라에 원활하게 호환될 수 있는지 여부를 가장 중요하게 고려하고 있었다. 따라서 아키텍처와 통합 플랫폼은 2020년에도 최상급 포인트 툴을 대체하며 하이브리드 IT, 모바일 근로자, IoT 기기 분야 성장에 따른 보안 관련 니즈의 변화에 대응할 수 있을 것이라는 전망이다*.

존 그래디(John Grady) Enterprise Strategy Group 네트워크 보안 애널리스트는 “다수의 기업들이 사이버 보안과 관련해 다양한 포인트 툴을 통합해 효율성, 민첩성, 유효성을 향상시키는 플랫폼 기반의 접근 방식을 채택하기 시작했다. 특히 최근의 환경을 고려하면 기존의 투자를 손쉽게 활용해 이 같은 전략을 가속화할 수 있는 능력이 보다 중요해졌다 할 수 있다”면서 “Pulse Access Suite가 가진 모듈성, 통합성, 각종 기능은 기업들에게 하이브리드 IT 보안성 확보를 위한 합리적 수준의 가치를 제안한다”고 말했다.

Plymouth Rock Assurance의 하이렌 파텔(Hiren Patel)은 “펄스 시큐어 덕분에 우리 회사는 리소스와 투자를 최적화할 수 있는, 보다 통합화 된 형태의 플랫폼을 표준화할 수 있었다”면서 “Pulse Suite는 새로운 SaaS(서비스형 소프트웨어) 애플리케이션 액세스를 매우 손쉽게 가동하고 우리 회사의 BYOD(개인이 소유한 스마트 기기를 직장에 가져와 업무에 활용하도록 허용하는 정책) 지원 또한 광범위하게 이루어질 수 있도록 지원한다. 전체적으로 평가한다면, 우리 회사는 Pulse Suite를 통해 보다 폭넓은 형태로 액세스를 관리하며 비즈니스 니즈 대응 능력을 향상시킬 수 있었다”고 말했다.

Pulse Access Suite Plus

Pulse Access Suite 는 보안 액세스 솔루션으로 모바일, 네트워크, 멀티클라우드 환경 전반에 걸쳐 개인 신분과 기기 인증에 대한 조정성과 더불어 안전한 커넥티비티, 넓어진 가시성과 애널리틱스와 위협 대응 기능을 제공한다. 다양한 종류의 보안 액세스 툴을 단일 플랫폼에 통합함으로써 기업들은 일원화된 사용자 액세스 능력을 확보하며 이를 통해 프로비저닝, 관리, 확장 작업을 간소화할 수 있게 된다. 또한 중앙 집중형으로 Zero Trust 정책을 체계화해 네트워크, 사설 클라우드, 공용 클라우드 환경 등 장소에 관계없이 규제를 준수하는 방식으로 애플리케이션, 리소스, 서비스에 액세스할 수 있다.

수디카 라마크리슈나(Sudhakar Ramakrishna) 펄스 시큐어 CEO는 “기업들이 Secure Access 솔루션을 활용해야 하는 필요성이 그 어느 때보다 높아지고 있다. 이 솔루션은 전사적인 디지털 트랜스포메이션과 더불어 구성원들이 근무 장소와 기기에 상관없이 간편하고 안전하며 지속적으로 소속 기업의 애플리케이션과 인프라에 액세스할 수 있도록 한다”면서 “이번에 새로 출시되는 Pulse Access Suite Plus를 통해 각 기업들은 유연성과 역량을 강화해 직원들의 모빌리티를 확보할 수 있다. 또한 보안 액세스 기능을 신속하게 확장해 리소스를 최적화하고 새로운 사업에 필요한 요건을 지원할 수 있으며, 비즈니스 연속성을 확보하는 동시에 데이터 보호 규정에도 대응할 수 있게 된다”고 밝혔다.

본 제품군은 보안 액세스 포트폴리오를 포괄적으로 통합했으며, 주요 기능은 다음과 같다:

Zero Trust 정책 도입에 따른 원격, 클라우드 액세스 보안성 확보

다중 인증(MFA)과 싱글 사인온(SSO)

기기 컴플라이언스 및 모바일 기기 관리(MDM)

엔드포인트 및 IoT 기기 프로파일러, 네트워크 접근 제어(NAC)

사용자 및 개체 행동 분석(UEBA) 및 이상 탐지

애플리케이션 전송 컨트롤러(ADC) 및 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)

최적화 게이트웨이 설정(OGS)

높은 가용성 및 비즈니스 연속성 옵션

Pulse One 중앙화 관리

Pulse Access Suite Plus는 이와 함께 여러가지 새로운 기능을 포함하고 있다. 여기에는 향상된 사용자 및 개체 행동 분석(UEBA)과 서비스 레벨, 가상화된 애플리케이션 전송 컨트롤러를 통한 높은 가용성 확보, 온디멘드 긴급 용량 커버리지 등이 있다.

라마크리슈나 CEO는 “Pulse Secure Access Suite는 2017년 출시 이후 고객사들이 폭넓게 도입했으며 우리 회사의 신사업 매출 가운데 50% 이상을 차지하고 있다. 이번에 내놓은 Pulse Access Suite Plus는 기능과 호환성을 더욱 강화해 각 기업과 서비스 사업자들이 민첩성을 유지하고 높은 수준의 생산성과 가시성, 규제 준수성을 확보할 수 있도록 만들어진 것이 특징”이라고 덧붙였다.

올랜도 탄(Orlando Tan) NERA Telecommunications Ltd. 부사장은 “우리 고객사들은 보안 액세스의 사용성과 기능성을 특히 중요하게 여긴다. Pulse Access Suite Plus는 하이브리드 IT에 대한 고객사들의 요구조건을 충족시키며 높은 가치를 제공하는 솔루션”이라며 “펄스 시큐어는 모듈러화되고 개방된 형태의 플랫폼 접근 방식으로 기술력을 지속적으로 높이고 있다. 전략적 파트너사로써 우리 회사과 고객사의 니즈에 상당히 잘 대응하는 기업이라 할 수 있다”고 말했다.

Access Suite는 각 기업들이 가지고 있는 기존 네트워크, 클라우드, 보안 인프라에 호환되며 실물 및 가상, 클라우드 설치 방식을 모두 지원한다. 또한 레거시, 클라우드 및 SaaS 등 다양한 종류의 애플리케이션을 지원한다. Pulse Access Suite를 통해 기업들은 총소유비용을 절감하는 한편 구매, 도입, 확장, 지원 관련 혜택을 누릴 수 있다.

판매 안내

Pulse Access Suite Plus 는 essential, advanced, enterprise 등 3가지 버전으로 출시되며 각 버전은 보안 액세스 기능이 강화되어 하이브리드 IT 액세스와 Zero Trust 컨트롤를 지원한다. Access Suite는 연간 구독 형태로 구매 가능하며 다수, 단독 사용자 등록이 모두 가능하다. 가격은 사용자 1인당 연간 80달러(미화)에서 155달러까지 다양하며, 별도로 판매되는 Pulse Secure Appliances는 실물, 가상, 클라우드 설치가 모두 가능하다. Pulse Access Suite는 펄스 시큐어로부터 인증을 받은 전 세계 파트너사와 매니지드 서비스 사업자들을 통해 판매된다.

Pulse Secure Access Suites와 Zero Trust 기능에 대한 https://www.pulsesecure.net/top-reasons/ 에서 확인할 수 있다.

펄스 시큐어(Pulse Secure) 개요

펄스시큐어는 사람, 장치, 사물 및 서비스를 위한 포괄적인 소프트웨어 기반의 액세스 보안 솔루션을 제공해 가시성, 정보 보호 및 생산성을 향상시키는데 중점을 두고 있다. Zero Trust 환경에서의 하이브리드 IT를 지원하기 위하여 당사는 클라우드, 모바일, 애플리케이션 및 네트워크 액세스를 유기적으로 통합해왔다. 펄스시큐어 솔루션은 2만3000여 기업들과 서비스 공급자들에 의해서 다양한 방면에서 필수적으로 사용되고 있다. 또한 컴플라이언스를 보장하는 것은 물론 데이터센터 및 클라우드 환경의 다양한 애플리케이션과 정보에 안전하게 액세스할 수 있도록 지원한다. 자세한 정보는 www.pulsesecure.net 에서 확인할 수 있다.

*출처: ESG Research Reports, The Rise of Cloud-based Security Analytics and Operations Technologies, December 2019 and Hybrid Cloud Trends: Strategies for Optimizing and Managing On-premises and Public Cloud Infrastructure, 2019년 12월.

