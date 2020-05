May 14, 2020 06:36 ET

May 14, 2020 06:36 ET

SINGAPURA, May 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pulse Secure , peneraju pembekal penyelesaian Secure Access ditakrifkan perisian, hari ini mengumumkan suit penyelesaian akses selamat yang baharu untuk IT hibrid yang menyediakan pendekatan diringkaskan, bermodul dan bersepadu kepada organisasi untuk memodenkan produktiviti akses, pengurusan dan kawalan Sifar Kepercayaan. Pulse Access Suite Plus membantu perniagaan semua saiz dan industri menggabungkan alat akses keselamatan yang berbeza untuk mendapatkan akses yang lancar dan selamat kepada aplikasi dan sumber dari mana-mana lokasi, rangkaian dan peranti.

Menumpu kepada tindanan teknologi keselamatan siber

Menurut Enterprise Strategy Group, 36% perusahaan menyepadukan alat analisis dan operasi keselamatan yang berbeza secara aktif untuk membentuk seni bina perisian keselamatan yang lebih padu. CISO mencari penyelesaian yang boleh diskala, cerdas dan automatik yang dapat meningkatkan keberkesanan keselamatan, kecekapan operasi dan pendayaan perniagaan secara ketara. Pada masa yang sama, lebih daripada separuh organisasi mempertimbangkan keserasian yang lancar dengan infrastruktur pada premis mereka sebagai pertimbangan yang paling penting dalam strategi IT hibrid mereka. Oleh itu, platform seni bina dan bersepadu akan terus menggantikan alat titik baka terbaik pada tahun 2020 untuk sejajar dengan perubahan keperluan keselamatan IT hibrid, pekerja lapangan dan pertumbuhan peranti IoT.*

“Banyak organisasi telah mula menggunakan pendekatan berdasarkan platform untuk keselamatan siber dengan mengumpulkan berbilang alat titik untuk meningkatkan kecekapan, ketangkasan dan keberkesanan. Khususnya dalam persekitaran hari ini, keupayaan untuk memanfaatkan pelaburan sedia ada dengan mudah untuk memudahkan strategi ini menjadi semakin penting,” kata John Grady, penganalisis keselamatan rangkaian di Enterprise Strategy Group. “Kemodularan, penyepaduan dan keupayaan Pulse Access Suite memberikan organisasi tawaran nilai yang menarik untuk keselamatan IT hibrid.”

"Pulse Secure membolehkan kami untuk membuat penyeragaman pada platform yang lebih bersepadu yang akan mengoptimumkan sumber dan pelaburan kami, dan menjajarkan visi akses selamat kami dengan lebih baik," kata Hiren Patel di Plymouth Rock Assurance. “Dengan Pulse Suite, pelancaran akses aplikasi SaaS baharu dan meluaskan sokongan BYOD kami adalah amat mudah sekali. Selain memastikan produktiviti pengguna jauh kami, kakitangan IT kami dapat menjimatkan banyak masa. Secara keseluruhan, kami dapat memberikan respons yang lebih baik terhadap keperluan perniagaan dengan pengawasan akses yang lebih luas."

Pulse Access Suite Plus

Pulse Access Suite ialah set penyelesaian akses selamat yang menyediakan identiti mudah suai dan pengesahan peranti, ketersambungan yang dilindungi, kebolehlihatan yang meluas dan analisis serta respons ancaman merentasi persekitaran mudah alih, rangkaian dan berbilang awan. Dengan menggabungkan alat akses keselamatan yang berbeza kepada platform bersepadu, perusahaan mendapatkan akses mudah untuk pengguna dan satu paparan tunggal untuk memperkemas peruntukan, pengurusan dan kebolehskalaan. Organisasi boleh mengaturkan dasar Sifar Kepercayaan secara berpusat untuk memastikan akses yang patuh kepada aplikasi, sumber dan perkhidmatan merentasi rangkaian teragih, persekitaran awan persendirian dan awan awam.

“Lebih banyak syarikat berbanding dahulu mesti mendayakan penyelesaian Secure Access yang membolehkan mereka untuk mentransformasikan organisasi mereka secara digital di samping memberi pengguna mereka akses yang mudah, selamat, konsisten terhadap aplikasi dan infrastruktur mereka tanpa mengira tempat pelaksanaan, peranti dan lokasi,” kata Sudhakar Ramakrishna, CEO Pulse Secure. “Dengan Pulse Access Suite Plus baharu kami, organisasi mendapat lebih banyak kefleksibelan dan keupayaan untuk memperkasakan mobiliti tenaga kerja, dan menskalakan fungsi akses selamat dengan pantas untuk mengoptimumkan sumber, menyokong keperluan perniagaan baharu, menggabungkan pemerolehan, memastikan kesinambungan perniagaan dan memenuhi keperluan perlindungan data.”

Suite menyepadukan portfolio akses selamat menyeluruh yang terdiri daripada:

Akses jauh dan awan yang selamat dengan penguatkuasaan dasar Sifar Kepercayaan

Pengesahan berbilang faktor (MFA) dan daftar masuk tunggal (SSO)

Pematuhan peranti dan pengurusan peranti mudah alih (MDM)

Pemprofil peranti titik akhir dan IoT dan kawalan akses rangkaian (NAC)

Analisis Kelakuan Pengguna dan Entiti (UEBA) dan pengesanan anomali

Pengawal penghantaran aplikasi (ADC) dan Tembok Api Aplikasi Web (WAF)

Pemilihan Get Laluan Optimum (OGS)

Pilihan ketersediaan tinggi dan kesinambungan perniagaan

Pengurusan berpusat Pulse One

Pulse Access Suite Plus juga menambahkan pelbagai fungsi baharu dalam tawaran bersepadu ini, termasuk: Analisis Kelakuan Pengguna dan Entiti (UEBA) lanjutan, tahap perkhidmatan dan jaminan ketersediaan tinggi melalui Pengawal Penghantaran Aplikasi maya dan liputan kapasiti kecemasan atas permintaan.

“Sejak dilancarkan pada tahun 2017, Pulse Secure Access Suite telah mengalami penggunaan meluas oleh pelanggan kami yang mewakili lebih daripada 50% perniagaan baharu kami. Pulse Access Suite Plus mewakili pemecutan inisiatif penting ini untuk menyampaikan keupayaan serta perusahaan saling kendali dan pembekal perkhidmatan perlu kekal tangkas dan mengalami produktiviti, kebolehlihatan dan pematuhan yang unggul,” tambah Sudhakar.

"Pelanggan kami sentiasa mempertimbangkan kebolehgunaan dan kefungsian untuk akses selamat. Pulse Access Suite Plus memenuhi keperluan pelanggan kami untuk hibrid IT dan disertakan banyak nilai," kata En. Orlando Tan, SVP di NERA Telecommunications Ltd. “Pulse Secure telah meningkatkan teknologi mereka secara konsisten dengan pendekatan platform bermodul dan terbuka. Sebagai rakan kongsi strategik, kami mendapati mereka memberikan respons yang pantas terhadap keperluan kami dan pelanggan kami."

Access Suite berfungsi dengan rangkaian perusahaan yang sedia ada, infrastruktur awan dan keselamatan serta menyokong penggunaan fizikal, maya dan awan. Penyelesaian menyokong pelbagai aplikasi; legasi, Awan dan SaaS. Dengan Pulse Access Suite, perusahaan mencapai kos keseluruhan bagi pemilikan yang lebih rendah, di samping mendapatkan manfaat pemerolehan, pelaksanaan, pengembangan dan sokongan.

Ketersediaan

Pulse Access Suite Plus tersedia dalam edisi asas, lanjutan dan perusahaan – setiap edisi melanjutkan kefungsian akses selamat untuk menyokong akses hibrid IT dan kawalan Sifar Kepercayaan. Access Suite tersedia dalam langganan tahunan, dilesenkan oleh pengguna serentak atau dinamakan, dengan harga mulai $80.00 hingga $155.00 USD setahun bagi setiap pengguna. Peralatan Pulse Secure dijual secara berasingan dan tersedia dalam konfigurasi fizikal, maya dan awan. Pulse Access Suite dijual melalui rangkaian global rakan kongsi yang dibenarkan dan pembekal perkhidmatan terurus.

Untuk maklumat lanjut tentang Pulse Secure Access Suite dan keupayaan Sifar Kepercayaan yang dapat dibandingkan, lawati https://www.pulsesecure.net/top-reasons/ .

CIAPKAN INI: Pulse Secure memperkenalkan edisi Access Suite Plus baharu yang menyediakan Secure Access yang diringkaskan, bermodul dan bersepadu untuk hibrid IT dengan kawalan Sifar Kepercayaan #PulseSecure #SecureAccess #ZeroTrust #Security

Perihal Pulse Secure

Pulse Secure menyediakan penyelesaian Secure Access dipacu perisian yang mudah dan menyeluruh untuk orang, peranti, benda dan perkhidmatan yang meningkatkan kebolehlihatan, perlindungan dan produktiviti bagi pelanggan kami. Suite kami menyepadukan awan, mudah alih, aplikasi dan akses rangkaian secara unik untuk mendayakan IT hibrid dalam dunia Sifar Kepercayaan. Lebih daripada 24,000 perusahaan dan pembekal perkhidmatan merentasi setiap vertikal mengamanahkan Pulse Secure untuk memperkasakan tenaga kerja mudah alih mereka untuk mengakses aplikasi dan maklumat dengan selamat dalam pusat data dan awan sambil memastikan pematuhan perniagaan. Ketahui lebih lanjut di www.pulsesecure.net

Ikuti @PulseSecure di Twitter atau lawati kami di LinkedIn dan Facebook .

*Sumber: Laporan Penyelidikan ESG, The Rise of Cloud-based Security Analytics and Operations Technologies, Disember 2019 dan Hybrid Cloud Trends: Strategies for Optimizing and Managing On-premises and Public Cloud Infrastructure, Disember 2019.

Orang Hubungan Media: Tony Tan Autonomi untuk Pulse Secure g +65 6570 9139